¿Qué es un agente basado en objetivos?

No hay nada que diga que un sistema agéntico no pueda “mezclar y combinar” tipos de agentes, con cada agente adaptado a la complejidad del problema en cuestión. Por ejemplo, uno puede imaginarse un ejemplo de atención médica: un hospital que emplea no solo agentes basados en objetivos para ejecutar flujos de trabajo, sino también agentes de los otros cuatro tipos examinados.

En el nivel más simple, un agente reflejo llamado Vitals Monitor podría simplemente monitorear los signos vitales de todos los pacientes. Su objetivo específico es activar una alarma si la frecuencia cardíaca de un paciente, por ejemplo, baja de cierto nivel para así alertar mejor a un médico o enfermero sobre la intervención humana. Dicho agente puede basarse en algoritmos simples de si/entonces.

Un nivel superior, un agente reflejo basado en modelos llamado Inventory Agent, podría gestionar el inventario de medicamentos y suministros para el hospital. Mantiene un modelo interno de inventario actual, patrones de uso históricos y tiempos de respuesta de los asociados de negocios de la cadena de suministro, lo mejor para agilizar los pedidos de recarga.

En tercer lugar, un agente de nivel superior basado en objetivos, llamado Planificador de Alta, podría trabajar a la inversa a partir del objetivo binario simple de dar de alta al paciente. Se basaría en estrategias preprogramadas y árboles de decisión, al tiempo que consideraría estados futuros, para coordinar laboratorios, medicamentos y aprobaciones de especialistas, incluidas todas las subtareas necesarias. Si un paso se retrasa, su módulo de planificación puede volver a ejecutarse, formulando un nuevo plan. (Es probable que el agente basado en objetivos, como la mayoría de estos agentes, se ajuste en un modelo de lenguaje grande).

En cuarto lugar, un agente basado en utilidades, llamado Bed Assignment Optimizer, podría asignar pacientes a varias habitaciones, al tiempo que intenta maximizar la seguridad, la satisfacción y el rendimiento. Dado que debe gestionar múltiples bienes y compensaciones complejas, el agente trabaja con una función de utilidades evaluando variables como el contagio, los niveles de personal y la gravedad de las enfermedades.

En quinto lugar, y en el nivel más alto, un agente de aprendizaje llamado Intake Assistant emplea el machine learning, buscando patrones de experiencias pasadas para mejorar las preguntas de triaje, marcar pacientes de alto riesgo y reducir los pasos redundantes. A diferencia de los agentes de nivel inferior, este agente de aprendizaje debe evaluar continuamente conjuntos de datos en constante evolución, buscando patrones profundos que podrían pasar desapercibidos para los seres humanos.

Los cinco agentes trabajan juntos como un conjunto de asistentes virtuales para resolver problemas complejos. Con una coordinación adecuada, así como la integración de diversas capacidades —desde el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la IA generativa hasta la visión artificial y las llamadas a herramientas API—, el sistema multiagente es sencillo donde debe serlo y complejo donde debe serlo.