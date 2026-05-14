La expansión de agentes de IA refleja el capítulo más reciente de la tecnología empresarial, superando la capacidad organizacional para gobernarla. Es un patrón que se ha repetido a medida que aumenta la velocidad. Por ejemplo, la expansión de SaaS y la TI en la sombra se debieron a la tecnología en la nube que facilitó mucho la adopción de nuevo software, a menudo sin el conocimiento de los departamentos centralizados de TI.

El potencial de la IA agéntica para transformar los flujos de trabajo y crear poderosas asociaciones entre humanos y la IA ha dado lugar a una adopción a gran escala. Según una investigación interna de IBM, la mayoría de las empresas ya están utilizando agentes de IA de alguna manera.

Sin embargo, dada la proliferación de herramientas de IA capaces de crear agentes rápidamente, el desarrollo de herramientas agénticas ya no requiere necesariamente de un ingeniero de software ni de un largo proceso de ajuste. Herramientas como Copilot Studio de Microsoft y AgentForce de Salesforce admiten opciones de desarrollo de agentes de código bajo y sin código, soluciones potentes que, sin embargo, fomentan el despliegue rápido en todos los departamentos. A saber, la misma investigación interna de IBM encontró que un gran número de empresas informan que la expansión de la IA ya está aumentando los riesgos de seguridad y resultando en una complejidad innecesaria.

Las implicaciones son importantes: casi todos los departamentos de una gran empresa tienen la capacidad de desplegar agentes de IA autónomos, pero faltan los mecanismos para controlar y gobernar estas redes de gran alcance. Aún así, la democratización de la IA y el desarrollo de plataformas agénticas, junto con las ganancias comerciales reales prometidas por dichas tecnologías, dificulta abandonarlas. Gobernar los agentes de IA de manera responsable requiere un enfoque centralizado e intencional que monitoree y optimice el comportamiento de los agentes a escala.

La falta de un modelo escalable para controlar el uso de la IA en toda la organización también impide la coordinación a nivel empresarial. “No hay un solo cliente que no tenga al menos 60 actos aleatorios de IA en toda la organización con TI en la sombra, IA en la sombra”, dijo Matt Kosinski en un episodio reciente del podcast Mixture of Experts de IBM. “Y cada departamento y ejecutivo, en realidad soy quien lidera esto desde adquisiciones, o desde RR. HH. o desde esta unidad de negocio”.