¿Qué es AgentGPT?

A diferencia de las iteraciones actuales de ChatGPT de OpenAI, AgentGPT permite crear agentes de IA autónomos capaces de pensar, planear, actuar y adaptar hacia un objetivo definido por el usuario, con un mínimo de instrucciones manuales. Una característica que hace que AgentGPT sea especial es su interfaz fácil de usar, que hace que la funcionalidad del agente de IA sea accesible para todo tipo de casos de uso, como investigación y recopilación de datos, resolución exploratoria de problemas, generación de ideas, automatización de tareas repetitivas, creación de chatbots y más.

AgentGPT es una herramienta sin código, lo que significa que los usuarios no necesitan escribir software ni configurar un entorno de desarrollo para definir un objetivo, seleccionar un modelo y desplegar agentes. Se proporcionan plantillas para ayudar a los principiantes a comprender cómo enmarcar objetivos efectivos.

AgentGPT es un proyecto de código abierto desarrollado principalmente por un equipo de Reworkd AI. La startup con sede en San Francisco lanzó la herramienta en abril de 2023 y continúa manteniéndola. En términos de precios, Reworkd ofrece una versión gratuita, así como un servicio alojado con niveles de pago. El proyecto ganó atención desde el principio en parte porque era abierto y accesible, con código y documentación disponibles en Github.

Cabe destacar que las siglas “GPT” en AgentGPT significan transformador preentrenado generativo, una familia de modelos de lenguaje grandes (LLM) basados en una arquitectura de aprendizaje profundo de transformador. Se llama AgentGPT porque el GPT actúa como un agente autónomo, no solo como un chatbot, como en ChatGPT, aunque ambos se basan en los mismos modelos de OpenAI, como GPT-3.5 y GPT-4, tras bambalinas.

AgentGPT no debe confundirse con otras herramientas de IA agéntica como AutoGPT, que es una herramienta similar que se ejecuta en las máquinas personales de los usuarios en lugar de en la web. BabyAGI es otra plataforma agéntica más técnica, basada en Python, que a menudo se utiliza como herramienta fundamental para los desarrolladores.