¿Qué son los agentes de IA jerárquicos?

Los agentes de bajo nivel son los ejecutores en la jerarquía: son agentes especializados que realizan tareas específicas según las indicaciones de los agentes de nivel intermedio y alto por encima de ellos. Los agentes de bajo nivel también se denominan subagentes.

Los agentes autónomos de bajo nivel están especializados en tareas específicas y pueden utilizar lógica basada en reglas, API , políticas aprendidas, controladores robóticos u otros algoritmos específicos de tareas. Algunos agentes de bajo nivel, como los agentes reflexivos simples , carecen de estado, en el sentido de que no mantienen un contexto de tarea ni una representación interna del entorno. Los agentes de nivel superior, como los agentes de aprendizaje , por el contrario, a menudo deben mantener el estado o el contexto para coordinar planes de varios pasos y realizar un seguimiento de las dependencias.

Los agentes de bajo nivel reciben directivas desde arriba, llevan a cabo sus tareas asignadas y luego informan sobre los resultados. Los agentes de nivel intermedio y alto utilizan los resultados de los agentes de nivel bajo para definir los siguientes pasos del proceso, en una serie de dependencias interrelacionadas.