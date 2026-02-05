Los agentes de IA en la atención médica son sistemas de software autónomos que utilizan inteligencia artificial (IA) para percibir la información y la razón a través de los datos. Ejecutan tareas que respaldan la atención clínica, las operaciones y la participación del paciente con un mínimo de instrucciones humanas.
Se están convirtiendo en una tecnología importante en la industria de la atención médica a medida que las organizaciones buscan sistemas de IA que puedan responder a los cambios de manera más rápida y eficiente.
Las herramientas de IA ya se utilizan ampliamente en la atención médica para analizar datos y optimizar la forma en que se asignan el personal, los recursos y las instalaciones. Estos sistemas incluyen cada vez más capacidades de IA generativa, como los modelos de lenguaje grandes (LLM), que permiten a los usuarios interactuar con datos y sistemas a través del lenguaje natural.
La IA agéntica va más allá. A diferencia de la IA tradicional o la automatización basada en reglas, los agentes de IA están diseñados para operar con cierto grado de independencia (agencia) sin dejar de trabajar dentro de los límites definidos por una organización. Esta capacidad está impulsando una adopción más amplia, y Gartner predice que, para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirá IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.¹
Los agentes de IA combinan múltiples capacidades de IA, incluidas habilidades cognitivas avanzadas, machine learning y procesamiento de lenguaje natural (PLN), en sistemas que pueden percibir información, razonar e impulsar resultados. Los avances en los modelos de IA generativa, combinados con marcos agénticos para la planificación y la ejecución, han acelerado el desarrollo de los agentes de IA al permitirles comprender instrucciones, generar conocimientos y coordinar tareas de varios pasos.
A diferencia de la IA tradicional o los algoritmos basados en reglas, los agentes de IA pueden adaptarse a condiciones cambiantes y operar en entornos complejos, como los sistemas de atención médica. Al integrarse con los sistemas empresariales y las herramientas clínicas, incluidas las aplicaciones móviles, ayudan a mejorar la eficiencia operativa incluso cuando las condiciones cambian rápidamente.
En un nivel básico, un agente de IA recopila información de su entorno y construye una comprensión del contexto. Luego evalúa las posibles acciones, planifica los siguientes pasos y decide cómo proceder. Este proceso de razonamiento permite al agente de IA desglosar los objetivos en tareas y ajustar su enfoque a medida que se dispone de nueva información.
Cuando se forma un plan, el agente de IA ejecuta acciones a través de sistemas conectados o interactuando con personas. El feedback de estas acciones se puede utilizar para mejorar el rendimiento futuro. En conjunto, estas capacidades permiten a los agentes de IA funcionar como participantes activos en los flujos de trabajo, en lugar de herramientas pasivas que se limitan a generar resultados.
Dentro de la atención médica, los agentes de IA se están convirtiendo en una tecnología importante. Están diseñados para razonar entre complejos datos de atención médica y perseguir objetivos clínicos u operativos definidos, respetando las restricciones de seguridad, regulación y gobernanza.
En la práctica, los agentes de IA ya se están aplicando en una variedad de actividades de atención médica. Ayudan a los clínicos con la documentación, la información relevante del paciente y la gestión de tareas de seguimiento. En el aspecto operativo, los agentes de IA de atención médica coordinan la programación, la dotación de personal y la asignación de recursos, y pueden adaptar los planes a medida que cambian las condiciones. Los agentes de IA orientados al paciente se encargan de la gestión de citas, la admisión y la comunicación continua.
Los agentes de IA operan dentro de los límites definidos por los proveedores de atención médica, los estándares clínicos y las regulaciones, incluida la HIPAA. Estas barreras de seguridad les permiten responder de manera responsable al cambio más rápidamente que los sistemas que dependen totalmente de la intervención humana.
A medida que estos sistemas evolucionan, las tecnologías de IA generativa, como los modelos de lenguaje de gran tamaño, permiten una interacción más natural con los datos y los flujos de trabajo. Esta progresión prepara las bases para que los agentes de IA se integren más profundamente en los ecosistemas de atención médica en lugar de limitarse a casos de uso individuales.
Los agentes de IA señalan un cambio estructural en la forma en que se organiza y ejecuta el trabajo de atención médica. En lugar de apoyar tareas aisladas, pueden planificar, coordinar y actuar en flujos de trabajo clínicos, operativos y administrativos. Esta transición cambia la forma en que se crea valor en la atención médica, alejando a las organizaciones de procesos fragmentados hacia sistemas más integrados y adaptables.
Su papel cada vez más importante refleja la creciente complejidad de la atención médica moderna. Los sistemas de salud y bienestar deben ampliar los volúmenes de datos, la escasez de fuerza laboral y las crecientes expectativas de acceso y calidad. A medida que la IA en la atención médica continúa madurando, los agentes de IA ayudan a escalar la toma de decisiones clínicas y la ejecución más allá de la capacidad humana, lo que los hace especialmente importantes a medida que la demanda de atención continúa superando los recursos disponibles.
Los agentes de IA también cuestionan supuestos arraigados sobre las funciones profesionales y la responsabilidad. A medida que asumen responsabilidades más autónomas, los médicos y administradores deben repensar cómo supervisan, confían y colaboran con los sistemas de software. Más de la mitad de los ejecutivos de atención médica (53 %) afirma que la ciberseguridad y la protección de datos de los pacientes son sus mayores desafíos.2 Las acciones impulsadas por IA influyen en los resultados de los pacientes, lo que plantea preguntas importantes sobre la supervisión y la responsabilidad y determina la amplitud de la adopción de estos sistemas.
Los agentes de IA también están acelerando el ritmo de la innovación en el ámbito de la salud. Al generar insights, coordinar tareas y aprender a lo largo del tiempo, acortan la brecha entre identificar un problema y actuar en consecuencia. Si bien esta dinámica puede acelerar la mejora, también aumenta el riesgo de desalineación con los estándares clínicos o la preparación organizacional, lo que hace que la gobernanza y la gestión de cambios sean esenciales.
Los agentes de IA ejercen presión sobre los sistemas de salud para que evolucionen. Revelan brechas en los procesos, las habilidades y el liderazgo que deben abordarse para que la adopción tenga éxito. El hecho de que los agentes de IA ofrezcan un valor duradero dependerá menos de la tecnología en sí y más de cómo las organizaciones de atención médica adapten a sus personas, estructuras y normas.
Los agentes de IA funcionan como tejido conectivo en todos los sistemas de atención médica. A diferencia de las herramientas de un solo propósito, su valor proviene de coordinar acciones y mantener el contexto en todos los flujos de trabajo que, de otro modo, requerirían un esfuerzo manual significativo. Los siguientes casos de uso ilustran cómo las organizaciones de atención médica están comenzando a aplicar o probar agentes de IA:
Los agentes de IA suelen desplegarse en sistemas multiagente para gestionar vías de atención que abarcan múltiples equipos y sistemas. Este enfoque suele implicar la orquestación de agentes de IA, donde varios agentes coordinan tareas, comparten contexto y gestionan dependencias a través de flujos de trabajo clínicos y operativos.
Por ejemplo, un agente puede gestionar las derivaciones. Otro puede monitorear la finalización de las pruebas. Un tercero puede indicar al personal o a los pacientes cuándo se requieren los siguientes pasos. Juntos, estos agentes mantienen en marcha los planes de tratamiento sin intervención manual en cada paso.
Los agentes de IA ayudan a los médicos generando resúmenes de consultas, actualizando registros de salud electrónicos (EHR) y gestionando tareas administrativas de seguimiento. Por ejemplo, un agente de IA puede escuchar la interacción de un paciente, redactar notas clínicas y enrutarlas para su revisión mientras también realiza pedidos o programa seguimientos. Esta automatización de la entrada de datos rutinaria agiliza los flujos de trabajo de documentación y ayuda a los médicos a mantenerse enfocados en la atención al paciente.
Algunos agentes impulsados por IA ayudan a los médicos sintetizando datos de los pacientes y analizando imágenes médicas como resonancias magnéticas y radiografías, particularmente en especialidades como radiología y oncología. En lugar de decidir de forma independiente, estos agentes de IA sacan a la luz riesgos, pautas y patrones que respaldan el juicio humano, mejoran la precisión del diagnóstico y permiten decisiones de tratamiento más personalizadas.
Los agentes de IA respaldan el descubrimiento y el desarrollo de fármacos coordinando el análisis de datos, la simulación y los flujos de trabajo de investigación en conjuntos de datos grandes y complejos. Pueden ayudar a identificar compuestos prometedores, gestionar ensayos clínicos y adaptar los planes de investigación a medida que surgen nuevos hallazgos. A medida que la IA en medicina continúa avanzando, estos agentes permiten una iteración más rápida y una mayor eficiencia y colaboración en todo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos.
Los hospitales utilizan agentes de IA para apoyar la programación, la dotación de personal y la gestión de la capacidad. Un agente de IA podría ajustar los planes de dotación de personal en función del volumen previsto de pacientes o identificar cuellos de botella en los horarios de los quirófanos. Estas capacidades permiten a los profesionales y organizaciones de atención médica responder de manera más dinámica a la demanda cambiante.
Un estudio reciente de IBM encontró que el 69 % de los ejecutivos de atención médica esperan que la IA mejore su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas clínicas, incluidas respuestas más rápidas durante futuras crisis de salud pública. 2
Los agentes de IA impulsan asistentes virtuales, chatbots y otras herramientas que manejan la programación de citas, la admisión y la comunicación básica con los pacientes. Estos sistemas suelen utilizar IA conversacional para interactuar de forma natural con los pacientes y recopilar síntomas, responder preguntas y gestionar los seguimientos. Esta interacción continua mejora el acceso y mejora la experiencia general del paciente.
Los agentes de IA monitorean las poblaciones de pacientes para identificar riesgos emergentes o brechas en la atención. Mediante análisis predictivos, un agente de IA puede escanear continuamente los registros para marcar a los pacientes que muestran signos tempranos de deterioro o afecciones como enfermedad renal. Los insights importantes en tiempo real resultantes del monitoreo de pacientes pueden desencadenar la comunicación o el escalamiento a los equipos de atención para su revisión.
Un estudio de IBM encontró que 4 de cada 10 ejecutivos de atención médica ya utilizan IA para el monitoreo de pacientes internados y para proporcionar alertas tempranas sobre problemas de salud de los pacientes.2
Los agentes de IA admiten la automatización del flujo de trabajo administrativo, como los procesos de facturación, programación y autorización previa. Por ejemplo, un agente de IA puede recopilar la documentación necesaria, enviar solicitudes de autorización y realizar el seguimiento con los pagadores. Al gestionar estos procesos administrativos de varios pasos, los agentes de IA reducen retrasos y pérdidas de ingresos.
En el estudio de IBM, el 34 % de los ejecutivos de atención médica informó haber aplicado IA en la gestión del ciclo de ingresos y presupuesto. Mientras tanto, el 67 % ve la mayor oportunidad para la IA en mejorar la coordinación entre pagadores y proveedores y la integridad de las reclamaciones.2
Los agentes de IA ofrecen una serie de beneficios que van más allá de los casos de uso individuales. Su impacto se siente en las dimensiones clínicas, operativas y organizacionales de la atención médica, dando forma a cómo se realiza el trabajo y cómo se crea valor.
Mejor coordinación entre sistemas: el trabajo de atención médica a menudo se fragmenta en herramientas, equipos y departamentos. Los agentes de IA pueden mantener el contexto y coordinar acciones a través de los límites, lo que reduce los retrasos y la falta de comunicación. Un tercio (34 %) de los ejecutivos de atención médica espera que la IA ayude a mejorar la productividad. Ven su valor en la coordinación de equipos de atención médica multidisciplinarios dentro de los departamentos y entre hospitales.2
Mejora continua a lo largo del tiempo: con una gobernanza adecuada, los agentes de IA pueden aprender de los resultados y el feedback. Esta capacidad permite a las organizaciones de atención médica refinar los procesos dinámicamente en lugar de depender únicamente de flujos de trabajo estáticos.
Respuesta más rápida al cambio: los agentes de IA acortan el tiempo entre la identificación de un problema y la toma de medidas al respecto. Su capacidad para planificar y ejecutar tareas permite adaptarse más rápidamente a las condiciones clínicas y operativas.
Menor carga administrativa: al asumir tareas de documentación, coordinación y rutina, los agentes de IA reducen la carga de trabajo no clínica que se imponen a los médicos y al personal. Esto respalda el enfoque en el trabajo de mayor valor y ayuda a reducir el agotamiento.
Estándares más congruentes: los agentes de IA pueden aplicar pautas, políticas y reglas de manera confiable. Este enfoque ayuda a reducir la variación no deseada mientras respalda los esfuerzos de calidad y seguridad a escala.
Participación continua del paciente: los agentes de IA permiten brindar apoyo a los pacientes fuera de los entornos de atención tradicionales. La interacción continua permite un mejor seguimiento, monitoreo y adherencia entre visitas.
Toma de decisiones escalable: los agentes de IA permiten a las organizaciones de atención médica ampliar el apoyo a la toma de decisiones a volúmenes de datos y complejidades cada vez mayores. Ayudan a los equipos a tomar decisiones informadas a escala sin depender únicamente de la atención y disponibilidad humana.
Apoyo a la transformación a largo plazo: los agentes de IA hacen mucho más que optimizar los flujos de trabajo existentes. Proporcionan una base para rediseñar roles, procesos y estructuras organizacionales a medida que evolucionan los sistemas de atención médica.
A medida que los agentes de IA maduren, su impacto en la atención médica pasará de la ejecución de tareas a la coordinación a nivel de sistema. En lugar de apoyar flujos de trabajo individuales, los futuros agentes gestionarán cada vez más cómo se mueve el trabajo entre los ámbitos clínico, operativo y administrativo.
En el descubrimiento y desarrollo de fármacos, los agentes de IA coordinarán el análisis de datos, la simulación y la experimentación en todos los flujos de trabajo de investigación. Adaptarán los planes de investigación a medida que surjan los resultados, ayudando a las organizaciones a pasar del insight a la implementación más rápidamente.
Los futuros agentes de IA operarán continuamente en lugar de responder a instrucciones o eventos. Mantendrán un contexto a largo plazo sobre los pacientes, los flujos de trabajo y los objetivos organizacionales. Esta concientización les permitirá anticipar las necesidades, ajustar los planes e intervenir antes.
Se confiará a los agentes de IA una responsabilidad más amplia en cuanto a la planificación y ejecución. Sin embargo, seguirán estando limitados por las normas clínicas, las políticas de gobernanza y la supervisión humana. Este equilibrio de autonomía y control remodelará la forma en que los médicos y administradores interactúan con la tecnología.
La atención médica dependerá cada vez más de redes de agentes que trabajen juntos entre departamentos, sistemas e incluso organizaciones. Estos entornos multiagente permitirán una coordinación que es difícil de lograr solo mediante el esfuerzo humano, especialmente a medida que la atención se distribuye más.
El futuro de los agentes de IA dependerá de marcos de gobernanza sólidos que aborden la seguridad, la transparencia y la IA responsable en la atención médica. Las organizaciones que inviertan desde el principio en estas bases estarán mejor posicionadas para escalar sistemas de agentes sin aumentar el riesgo.
