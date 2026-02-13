¿Los agentes de IA siguen necesitando humanos? Esta semana en Mixture of Experts, el anfitrión invitado Matt Kosinski de Security Intelligence se reúne con Mihai Criveti, Martin Keen y Kush Varshney.

En primer lugar, desglosamos la enorme inversión en infraestructura de IA de Google y DeepMind por un valor de 200 000 millones de dólares en la India: “El mayor acuerdo de infraestructura de IA de la historia”. ¿Se trata de aspectos de soberanía, geografía o de algo completamente diferente? A continuación, el investigador de Anthropic, Nicholas Carlini, utilizó Claude para construir un compilador C de 100 000 líneas totalmente operativo de forma autónoma. Nuestros expertos debaten si esto es impresionante o inevitable, y qué significa para los desarrolladores humanos. Luego, un duro toque de realidad: el 36 % de las habilidades de los agentes de IA contienen vulnerabilidades de seguridad. Por último, a medida que los responsables de TI cuestionan el retorno de la inversión (ROI) derivado de la IA, analizamos el cambio del “cómo” al “cuánto” y si los precios basados en el valor podrían cambiarlo todo. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts esta semana!

00:00: Introducción

1:22 – Acuerdo de infraestructura de IA con un valor de 200 000 millones de dólares de Google en India

7:54– Claude construye un compilador de C de forma autónoma

26:25 – Vulnerabilidades de seguridad en las habilidades de los agentes de IA

39:44– El problema del retorno de la inversión (ROI) derivado de la IA: evaluación del valor frente al costo

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.