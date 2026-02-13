¿Los agentes de IA siguen necesitando humanos? Esta semana en Mixture of Experts, el anfitrión invitado Matt Kosinski de Security Intelligence se reúne con Mihai Criveti, Martin Keen y Kush Varshney.
En primer lugar, desglosamos la enorme inversión en infraestructura de IA de Google y DeepMind por un valor de 200 000 millones de dólares en la India: “El mayor acuerdo de infraestructura de IA de la historia”. ¿Se trata de aspectos de soberanía, geografía o de algo completamente diferente? A continuación, el investigador de Anthropic, Nicholas Carlini, utilizó Claude para construir un compilador C de 100 000 líneas totalmente operativo de forma autónoma. Nuestros expertos debaten si esto es impresionante o inevitable, y qué significa para los desarrolladores humanos. Luego, un duro toque de realidad: el 36 % de las habilidades de los agentes de IA contienen vulnerabilidades de seguridad. Por último, a medida que los responsables de TI cuestionan el retorno de la inversión (ROI) derivado de la IA, analizamos el cambio del “cómo” al “cuánto” y si los precios basados en el valor podrían cambiarlo todo. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts esta semana!
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Acuerdo de infraestructura de IA con un valor de 200 000 millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
¿Qué se necesita para engañar a un agente de IA? Resulta que no mucho. Los panelistas Nick Bradley, Claire Nuñez y Jeff Crume se reúnen con el anfitrión Matt Kosinski para analizar un par de nuevos métodos para secuestrar agentes de IA y romper sus barreras de seguridad.
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