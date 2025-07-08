Cuando un humano participa en la aprobación o anulación de los resultados de la IA, la responsabilidad no recae únicamente en el modelo o sus desarrolladores.

Algunas decisiones requieren un razonamiento ético que puede estar más allá de las capacidades de un modelo. Por ejemplo, las recomendaciones de una plataforma de contratación algorítmica podrían poner en desventaja a ciertos grupos históricamente marginados. Si bien los modelos de aprendizaje automático (ML) han logrado grandes avances en los últimos años en su capacidad para incorporar matices en su razonamiento, a veces la supervisión humana sigue siendo el mejor Approach®. HITL permite a los humanos, que tienen una mejor comprensión de las normas, el contexto cultural y las áreas grises éticas, pausar o anular los resultados automatizados en caso de dilemas complejos.

Un enfoque de participación humana puede proporcionar un registro de por qué se anuló una decisión con una pista de auditoría que respalde la transparencia y los comentarios. Esta documentación permite una defensa legal más sólida, auditorías de cumplimiento y comentarios internos de responsabilidad.

Algunas regulaciones de IA exigen ciertos niveles de HITL. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de IA de la UEdice que “Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de tal manera, incluso con herramientas de interfaz hombre-máquina adecuadas, que puedan ser monitorear eficazmente por personas físicas durante el periodo en que estén en uso”.

Según el reglamento, esta supervisión debe prevenir o minimizar los riesgos para el estado, la seguridad o los derechos fundamentales, con métodos que incluyen la operación manual, la intervención, la anulación y la supervisión en tiempo real. Las personas implicadas deben ser "competentes" para ello, comprender las capacidades y limitaciones del sistema, estar formadas en su uso correcto y tener autoridad para intervenir cuando sea necesario. Esta supervisión tiene por objeto fomentar la evitación de daños y el buen funcionamiento.