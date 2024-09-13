Qué es la automatización de tareas

Muchas formas de automatización de tareas ya existen en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los pasajeros de un avión pueden imprimir pases de abordar a través de los quioscos de facturación del aeropuerto, los compradores pueden escanear sus compras en los sistemas de autopago y los comensales pueden realizar y pagar pedidos de comida mediante quioscos de autoservicio.

Para las empresas en particular, la automatización de tareas cae dentro de la automatización de procesos de negocio (BPA) y es la forma más básica de BPA, automatizando tareas individuales dentro de procesos de negocio o flujos de trabajo. Las aplicaciones típicas incluyen la programación de citas, la captura de firmas digitales para contratos y el envío de correos electrónicos de bienvenida a los nuevos empleados, entre otras.

Con los avances en la inteligencia artificial (IA), la incorporación de la automatización de la IA permite automatizar tareas más complejas,beneficiando una variedad de funciones, desde atención al cliente y marketing hasta operaciones de TI y gestión de la cadena de suministro.