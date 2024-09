Los equipos de RR. HH. aprovechan la automatización de recursos humanos para alinear su trabajo con la estrategia corporativa más amplia. Al generar datos, insight y analytics, la automatización de RR. HH. empodera a los profesionales de RR. HH. para identificar tendencias, tomar decisiones basadas en datos y formular estrategias efectivas de RR. HH. Según el informe de KPMG de 2023, “The Future of HR: From Flux to Flow”, los datos de automatización permiten a los equipos de recursos humanos pasar del análisis al analytics predictivo.2 Esto podría incluir el desarrollo de hipótesis basadas en los sistemas de escucha de los empleados, la recopilación de insight sobre el trabajo remoto mediante correlaciones de datos avanzadas que pueden impulsar decisiones culturales y el uso de analytics avanzado para diseñar y entregar productos internos que mejoren las experiencias de los empleados. Soluciones basadas en evidencia como estas, posibles gracias a datos que son subproducto de la automatización, brindan valor comercial y aseguran a los departamentos de recursos humanos una posición en la mesa de la estrategia corporativa.