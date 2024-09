¿Qué es la experiencia del empleado?

Los empleados están cada vez más dispuestos a abandonar las organizaciones que no les proporcionan lo que necesitan. Atender las necesidades de los empleados, un componente básico de una experiencia del empleado positiva, es una forma excelente de asegurarse de que los empleados están contentos y permanezcan en la organización. Las organizaciones no pueden permitirse perder empleados, especialmente a los mejores talentos, por no haberles escuchado o por no haberles proporcionado las herramientas adecuadas. Si bien las estimaciones varían, Gallup ha generado el costo de reemplazar a un empleado5 del 50% al 200% del salario anual del empleado.