Si ha recibido una notificación de una venta relámpago, una oferta de viaje o una actualización de tráfico, esa alerta proviene de un servidor push que lo habilita.

Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones y están diseñadas para funcionar con un servidor que proporciona la notificación. Una API puede habilitar notificaciones automáticas desde servicios en la nube como aplicaciones y servicios push web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y configura el mensaje para que se entregue.

Llega una notificación push a la pantalla de inicio de su dispositivo móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el ícono de su aplicación o en la pantalla de inicio de su desktop cuando inicia su navegador y también mientras está en uso.

Las organizaciones envían notificaciones automáticas con texto y, más comúnmente, con medios enriquecidos como emojis. Algunos, pero no todos, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que solicita al usuario que realice una acción como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.

Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de manera democrática o uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Si bien los navegadores móviles y de desktop más populares admiten notificaciones automáticas, desde Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son diferentes entre estos.

Para los usuarios de Android en particular, algunos medios enriquecidos no están disponibles para los usuarios que tienen menos probabilidades de realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, las opciones de cancelación voluntaria en dispositivos Android difieren de los dispositivos iOS en que un usuario debe optar por no participar con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.

Comprender las diferencias en las limitaciones y permisos del dispositivo, el navegador y el sistema operativo es importante para las organizaciones que buscan ejecutar notificaciones push con éxito.