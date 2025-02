Los 5 mejores consejos para medir la productividad de la IA generativa en una empresa

La IA generativa ganó una enorme tracción en el mundo empresarial en un periodo de tiempo relativamente corto La tecnología tiene el potencial de impulsar mejoras significativas en la eficiencia y la innovación, desde la automatización de flujos de trabajo rutinarios hasta la generación de insights a partir de grandes conjuntos de datos.

En este momento, los asistentes de IA están aumentando la productividad al ampliar las capacidades individuales. La siguiente evolución en formas de trabajo y consultoría es la IA agéntica, en la que un humano supervisa a un equipo de agentes de IA autónomos que realizan tareas y se comunican entre sí. Según Jill Goldstein, gerente global asociado de RR. HH. y Transformación del Talento en IBM Consulting: “las empresas necesitarán reevaluar sus procesos de trabajo actuales y crear nuevos tipos de equipos en los que los humanos supervisen grupos de agentes de IA".

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, debemos establecer infraestructuras de medición de la productividad que no solo midan los resultados individuales, sino también la coordinación de los agentes de IA que trabajen junto con los humanos. Pero cuantificar los impactos reales en la productividad, en particular teniendo en cuenta la estrecha colaboración entre humanos y máquinas para realizar tareas en el lugar de trabajo, puede ser un proceso complejo. En otras palabras, la pregunta hoy no es si se desplegará la IA para aumentar la productividad, sino cuál es la mejor manera de medir y emplear las herramientas a disposición de una empresa.

En IBM Consulting abordamos esta cuestión mediante la creación de un laboratorio interno de medición de la productividad que crea marcos y métodos para hacerlo a medida que nuestros consultores adoptan la IA. Creemos que estos marcos son críticos no solo para una buena adopción, sino también para proporcionar mediciones útiles y tangibles del éxito. También han sido indispensables para proporcionar datos aplicables en la práctica para sustentar el desarrollo continuo de nuestra plataforma de entrega impulsada por IA, IBM Consulting Advantage, que potencia la entrega a los clientes de nuestros consultores con agentes de IA, aplicaciones y más.