Dirigir a través de procesos de negocio en busca de eficiencias El caudaloso río Mississippi es fundamental para el sustento de las economías estadounidenses e internacionales, con 500 millones de toneladas cortas de mercancías nacionales e importadas cargadas y descargadas entre sus orillas anualmente. Tricon Steamship Agency, ubicada en Baton Rouge, Luisiana, desempeña un papel fundamental en la entrega y exportación de esos productos que alimentan a las naciones. Sus agentes a bordo manejan hábilmente los barcos y su carga a lo largo de la vía fluvial de 2350 millas y su intrincado sistema de puertos aduaneros de EE. UU., áreas de la Guardia Costera y proveedores de servicios en docenas de fondeaderos, muelles, terminales y ascensores. El centro de operaciones de la agencia de servicios de buques gestiona la logística de los buques y la capacidad de servicios de extremo a extremo, desde la solicitud y entrega de suministros, la finalización de la documentación gubernamental, aduanera y de carga, el mantenimiento de la embarcación y los servicios de protección de la carga a lo largo del viaje antes, durante y después de que el barco entre en el Mississippi. Si bien Tricon tiene una reputación estelar como agencia de servicios marítimos, debajo de la superficie, la empresa de cuatro décadas de antigüedad navega por un sistema de operaciones y gestión que depende del conocimiento institucional de su pequeño, pero poderoso, equipo y, a menudo, de la microgestión de los procesos operativos de los empleados de alto nivel. A sabiendas de que su capital intelectual se perderá si los empleados se jubilan o abandonan la empresa, Tricon necesitaba procesos documentados y automatizados con las siguientes mejores acciones para permitir el intercambio de conocimientos de la industria y los procesos muy necesarios, y para facilitar nuevas operaciones y eficiencias de comunicaciones. Recientemente, Tricon recurrió a la IA generativa (gen AI) para explorar cómo esta tecnología de vanguardia puede abordar los desafíos únicos de la empresa. Lo que Tricon encontró hasta ahora promete transformar sus operaciones de maneras que podrían tener efectos dominó en todo su negocio y extenderse a la industria naviera.

30 minutos informes, se redujo de 4 horas 7 días liquidación de cuentas, mejorada de 30 a 60 días

Con watsonx Orchestrate, no nos limitamos a automatizar tareas. No nos limitamos a trasladar cargas de trabajo. Estamos impulsando nuestro negocio como nunca imaginamos, y nuestra industriaitampoco. Mike Brown Director ejecutivo Tricon Steamship Agency, Inc.

Transformar los negocios con IA: un camino hacia el éxito Durante una sesión de educación tecnológica patrocinada por ThisWay Global, asociado de negocios de IBM, la alta dirección de Tricon lanzó su aventura de IA generativa y automatización. Mediante IBM® watsonx Orchestrate, los representantes de ThisWay demostraron la capacidad de la solución para automatizar las tareas de recursos humanos. La sed de la audiencia por capacidades adicionales era casi insaciable. “Luego de la sesión programada, pasamos tres horas con los participantes examinando los datos y las capacidades de modelado disponibles a través de watsonx Orchestrate y ThisWayGlobal”, explica Angela Hood, fundadora y directora ejecutiva (CEO) de ThisWay Global. Cuando ThisWay abordó una muestra de los requisitos comerciales y operativos proporcionados por Tricon, el equipo directivo de la agencia reconoció las capacidades comerciales transformadoras de IBM watsonx Orchestrate. “Para nosotros, era importante identificar un método que simplificara las tareas de elaboración de informes sin comprometer la calidad ni la eficacia”, agrega Mike Brown, CEO de Tricon Steamship Agency. “La demostración de watsonx Orchestrate indicó que podíamos eliminar la entrada manual de datos, minimizar los errores y aumentar la velocidad del proceso en varios departamentos. La cumplimentación manual de los formularios requeridos lleva a cada agente a bordo cuatro horas a la semana: con watsonx Orchestrate, los mismos formularios se completan automáticamente en 30 minutos”. Los agentes a bordo y los miembros del personal de operaciones tienen tiempo adicional para dedicar a iniciativas vitales de atención al cliente en lugar de responsabilidades mundanas. La comunicación oportuna entre las empresas navieras y los barcos es fundamental desde la primera solicitud de propuesta hasta el cierre de las facturas finales luego de la salida del Mississippi. “Las capacidades de la siguiente mejor acción [NBA] de watsonx Orchestrate permiten a Tricon acceder a los datos y generar comunicaciones relevantes basadas en la tarea o acción realizada anteriormente. Esto se vuelve increíblemente importante porque facilita que más personas en la organización Tricon formen parte del flujo de trabajo mientras se adhieren constantemente a los procesos operativos, estándares y plantillas definidos por la empresa”, cita Hood. Además, watsonx Orchestrate proporciona capacidades prefabricadas que se pueden adaptar para cumplir con los requisitos únicos de Tricon sin necesidad de codificadores. Los usuarios pueden capacitar y ampliar sus habilidades mediante algoritmos de aprendizaje automático, lo que agiliza la incorporación de nuevas características y funciones. Debido a que el sistema está basado en la nube, los usuarios pueden acceder a él en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita el trabajo remoto y la generación de informes y comunicaciones navieros.

De la generación de informes manuales al uso de la IA generacional para el avance Al implementar las instancias de watsonx Orchestrate en toda la agencia, Tricon ahorró tiempo y dinero, aumentó la eficiencia y la productividad y mejoró el compromiso de los empleados. Ahora los empleados pueden concentrarse en tareas de mayor nivel que requieren ingenio y reflexión humanos, lo que redunda en una mayor satisfacción laboral y un mejor rendimiento de la organización. “Uno de mis principales puntos débiles era pasar demasiado tiempo haciendo operaciones monótonas todos los días”, dice Brown. “Luego de adoptar watsonx Orchestrate, puedo dedicar mucho más tiempo a la estrategia y la innovación”. El equipo directivo también notó una disminución considerable en el tiempo dedicado a trabajos rutinarios, como continúa Brown: “Nuestros equipos ahora pueden responder más rápido a los cambios del mercado y ofrecer niveles de servicio superiores que antes”. “Creamos una línea de base operativa para cada tipo de barco, carga específica o cliente y desarrollamos un flujo de trabajo para cada uno”, afirma Brown. “Esto me ayudará a agilizar ese proceso. Puede ayudar a los empleados a comprender mejor las consecuencias comerciales de cada evento y acción y cómo informarlas adecuadamente”. Y prosigue: “Desde el punto de vista financiero, podemos analizar la solvencia y el riesgo de una empresa naviera basándonos en datos del sector, públicos y específicos del buque que no aparecen en un informe crediticio. Nos ayuda a garantizar que las navieras paguen la cantidad correcta por adelantado, especialmente en el caso de los buques extranjeros a los que prestamos servicio. Ahora, nuestro objetivo es cerrar las facturas en siete días, frente a los entre 60 y 90 días que tardábamos antes”. Varios de los beneficios más poderosos para el negocio de Tricon son inconmensurables. “Ni siquiera podemos medir el ahorro de tiempo que experimentaremos, y ese ni siquiera es el verdadero beneficio. Vamos a tener análisis de datos y procesos exponencialmente mejores”, concluye Brown. “Con watsonx Orchestrate, no solo estamos automatizando tareas. No solo estamos moviendo cargas de trabajo. Estamos impulsando nuestro negocio como nunca lo habíamos imaginado, y tampoco lo ha hecho nuestra industria”.

Acerca de Tricon Steamship Agency, Inc. Tricon (enlace externo a ibm.com) es una agencia naviera de primer nivel que ofrece soluciones de transporte confiables y eficientes para barcos que hacen escala en la región del Golfo de Estados Unidos. Su dedicación a la excelencia y la satisfacción del cliente le valió una reputación como líder de la industria. Con más de 40 años de experiencia, continúa en desarrollo y adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.