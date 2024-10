¿Qué es un diagrama de flujo?

Los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbreth introdujeron por primera vez el concepto de diagramas de flujo en la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME) en 1921 con su Diagrama de flujo de procesos. Su presentación, titulada Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to Do Work, sentó las bases para el papel de los diagramas de flujo en la optimización del flujo de trabajo.

A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, otros ingenieros perfeccionaron aún más el concepto de diagrama de flujo y mejoraron su eficacia como herramienta. En 1947, la ASME lanzó un conjunto estandarizado de símbolos comunes de diagramas de flujo basados en el trabajo original de los Gilbreth.

La década de 1990 vio la llegada de los diagramas de actividades del lenguaje de modelado unificado (UML)—diagramas de flujo digitales creados con software especializado de diagramas de flujo basado en UML. UML se creó en la década de 1990 para estandarizar los símbolos comunes de los diagramas de flujo.

En 2005, la Iniciativa de Gestión de Procesos de Negocio (BPMI) codificó el concepto de modelado y notación de procesos de negocio (BPMN). Este lenguaje de modelado común representa visualmente los procesos de negocio para eliminar las ambigüedades de las descripciones textuales. Hoy en día, los creadores de diagramas de flujo en línea como Lucidchart y Miro están ampliamente disponibles e incluyen plantillas de diagramas de flujo para agilizar el proceso de creación.