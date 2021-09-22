Minería de procesos frente a modelado de procesos frente a mapeo de procesos: ¿cuál es la diferencia?

En última instancia, toda empresa es un conjunto de procesos empresariales. Los procesos impulsan la creación de nuevos productos, facilitan la prestación de servicios, hacen cumplir las políticas de la empresa, mantienen el cumplimiento y garantizan que la organización avance, en todo momento, hacia sus objetivos generales.
Cada proceso de negocio es un conjunto complejo de actividades interconectadas e interdependientes que trabajan en conjunto para impulsar un resultado de negocio particular. Las revisiones de rendimiento de los empleados, las actividades de marketing, la creación de contenido, el desarrollo de software y las ventas son tipos comunes de procesos de negocio. Para garantizar que estos procesos funcionen según lo previsto, las empresas necesitan una forma de definir, analizar, ajustar y supervisar fácilmente cada flujo de trabajo.
Las organizaciones han desarrollado métodos para transformar estos flujos de trabajo abstractos en imágenes concretas y completas que ilustran el funcionamiento interno de cada proceso. Estos métodos incluyen la minería de procesos, el modelado de procesos y el mapeo de procesos. Si bien cada técnica ayuda a una empresa a gestionar, optimizar y automatizar procesos, lo hacen de maneras ligeramente diferentes.
La minería de procesos es una forma de gestión de procesos de negocio que ayuda a las organizaciones a descubrir, evaluar y mejorar los flujos de trabajo. En la minería de procesos, se aplica un algoritmo al registro de eventos de un sistema informático, como un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) o de contabilidad. El algoritmo descubre tendencias en los datos del registro de eventos y utiliza esas tendencias para construir un modelo de proceso, que visualiza los flujos de trabajo que ocurren dentro de estos sistemas. Los algoritmos de minería de procesos también se pueden utilizar para mejorar los modelos de procesos existentes, comparar modelos de procesos con instancias de flujo de trabajo reales y simular cambios en los procesos.
El beneficio clave de la minería de procesos son los datos que proporciona. Ayuda a las empresas a utilizar los datos del registro de eventos para guiar la asignación de recursos, la optimización del flujo de trabajo, las iniciativas de automatización y otras decisiones comerciales críticas.
Un modelo de proceso es una representación visual de un flujo de trabajo, generada mediante la aplicación de algoritmos de minería de datos a los datos del registro de eventos. Los modelos de procesos ofrecen ilustraciones cuantitativas y objetivas de los procesos empresariales. Estos modelos contienen una gran cantidad de datos de flujo de trabajo, incluidos eventos, un registro de quién posee o inicia esos eventos, rutas tomadas dentro del flujo de trabajo, plazos de cada paso, tasas de éxito y más. El modelado de procesos puede entenderse como un subcomponente de la minería de procesos, concretamente, la etapa en la que el algoritmo utiliza datos de registros de eventos para generar un modelo de flujo de trabajo.
El beneficio clave del modelado de procesos es que pinta una imagen de los procesos tal como existen, en lugar de cómo la empresa puede pensar que existen. Al aprovechar los datos de los registros de eventos, los algoritmos de minería de procesos crean modelos cuantitativos que ofrecen niveles de transparencia nunca antes alcanzados en los flujos de trabajo organizativos.
Al igual que el modelado de procesos, el mapeo de procesos se refiere a la creación de una representación visual de un proceso empresarial. Sin embargo, mientras que un modelo de proceso está basado en datos y es cuantitativo, un mapa de procesos es subjetivo y cualitativo. El mapeo de procesos suele comenzar con un analista de negocios o estratega que realiza talleres y entrevistas con las personas involucradas en un proceso objetivo. A continuación, el analista o estratega utiliza la información recopilada para crear un mapa de procesos, ya sea a mano o con un software de mapeo de procesos.
El beneficio clave del mapeo de procesos es que visualiza los flujos de trabajo de una manera más humana. En lugar de capturar métricas objetivas, los mapas de procesos describen principalmente cómo diversas personas y equipos dentro de una empresa participan en un proceso determinado.
Nota: tanto los modelos de procesos como los mapas de procesos representan los procesos de forma visual, pero no son intercambiables. En cambio, destacan diferentes aspectos de los mismos flujos de trabajo. Los modelos de procesos son más cuantitativos, mientras que los mapas de procesos son más cualitativos.
Consideremos una empresa que busca mayor claridad en su proceso de adquisiciones a nivel de toda la organización. ¿Cuándo sería apropiado utilizar la minería de procesos, el modelado de procesos o el mapeo de procesos?
Para obtener una visión más completa del proceso de adquisiciones, la empresa utilizaría una combinación de los tres: modelado de procesos para recopilar datos cuantitativos, mapeo de procesos para recopilar datos cualitativos y minería de procesos para identificar oportunidades de mejora:
La minería de procesos convierte la gestión de procesos de negocio en una ciencia, pero se deben cumplir ciertos requisitos previos antes de que pueda aplicarse:
El modelado de procesos es útil para proporcionar a las empresas vistas más objetivas de los flujos de trabajo que potencian sus operaciones. Sin embargo, hay algunos tipos de datos que estos modelos no pueden capturar:
El mapeo de procesos es una forma rápida y flexible de generar amplias descripciones generales de los procesos, pero los mapas a veces pueden ser inexactos porque dependen de informes cualitativos de los empleados:
La automatización del negocio no se puede lograr sin una comprensión clara de los procesos de negocio. En otras palabras, una empresa debe saber con precisión lo que sucede en un flujo de trabajo antes de poder automatizar de manera efectiva cualquiera de los pasos. Las técnicas de minería de procesos, modelado y mapeo proporcionan datos cuantitativos y cualitativos que otorgan a las empresas una transparencia sin precedentes en los flujos de trabajo. Con vistas integrales de sus procesos existentes, las empresas pueden emprender esfuerzos de automatización a gran escala con facilidad.
