Minería de procesos frente a modelado de procesos frente a mapeo de procesos: ¿cuál es la diferencia?

En última instancia, toda empresa es un conjunto de procesos empresariales. Los procesos impulsan la creación de nuevos productos, facilitan la prestación de servicios, hacen cumplir las políticas de la empresa, mantienen el cumplimiento y garantizan que la organización avance, en todo momento, hacia sus objetivos generales.

Cada proceso de negocio es un conjunto complejo de actividades interconectadas e interdependientes que trabajan en conjunto para impulsar un resultado de negocio particular. Las revisiones de rendimiento de los empleados, las actividades de marketing, la creación de contenido, el desarrollo de software y las ventas son tipos comunes de procesos de negocio. Para garantizar que estos procesos funcionen según lo previsto, las empresas necesitan una forma de definir, analizar, ajustar y supervisar fácilmente cada flujo de trabajo.

Las organizaciones han desarrollado métodos para transformar estos flujos de trabajo abstractos en imágenes concretas y completas que ilustran el funcionamiento interno de cada proceso. Estos métodos incluyen la minería de procesos, el modelado de procesos y el mapeo de procesos. Si bien cada técnica ayuda a una empresa a gestionar, optimizar y automatizar procesos, lo hacen de maneras ligeramente diferentes.