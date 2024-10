¿Qué es el análisis de procesos de negocio?

Hay dos filosofías predominantes que guían la metodología de análisis de procesos de negocio (BPA):

Enfoque Six Sigma

Lean Six Sigma

Seis Sigma es una metodología de cinco a siete pasos que la mayoría de las compañías emplean hoy en día para analizar eficiencias y limitaciones. Lean Six Sigma difiere ligeramente en que es una combinación del enfoque Six Sigma y la filosofía Lean. Es un enfoque colaborativo que se centra en eliminar tareas y recursos que no aportan un valor definido.

Obtendrá una idea de cómo se ejecuta un análisis de procesos de negocio cuando considere la naturaleza detallada intrínseca de cada paso.

En general, el BPA sigue esta estructura: