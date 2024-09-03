Los grandes modelos de lenguaje pueden dominar los titulares, pero una clase diferente de IA podría cambiar la forma en que las compañías predicen el futuro. Los modelos de series temporales compactos y eficientes están transformando el pronosticar en todas las industrias.

TinyTimeMixer (TTM) de IBM ejemplifica esta tendencia. Con menos de un millón de parámetros, TTM ofrece predicciones sólidas sin las demandas computacionales de sus contrapartes más grandes.

"El pronosticar puede ser una herramienta poderosa cuando se aplica correctamente", explica Joshua Noble, estratega técnico de IBM. “La capacidad de predecir la demanda, los ingresos, los costos, la falla de los dispositivos o los cambios del mercado son activos poderosos para un negocio de cualquier tamaño”.

La industria de la IA ha visto recientemente un aumento del interés en modelos de lenguaje más pequeños y eficientes. Estos modelos compactos tienen como objetivo ofrecer rendimiento comparable al de sus homólogos más grandes, al tiempo que requieren menos potencia de cálculo y memoria. Por ejemplo, Mistral IA ganó atención con su modelo Mixtral 8x7B, que emplea una combinación de expertos para lograr un alto rendimiento con un recuento de parámetros relativamente pequeño.

Esta tendencia hacia la “IA ligera” refleja un enfoque creciente en el despliegue práctico y la accesibilidad, lo que podría democratizar la tecnología de IA para una gama más amplia de aplicaciones y dispositivos.