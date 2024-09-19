¿Qué es la fuga de datos?

Las fugas de datos surgen por causas comunes. El almacenamiento en la nube inadecuadamente protegido y los cortafuegos mal configurados son culpables frecuentes, pero otros casos incluyen:



Error humano

La mala gestión de datos confidenciales, como enviar correos electrónicos a los destinatarios equivocados o compartir información confidencial sin la autorización adecuada, puede conducir fácilmente a fugas.

Ingeniería social y phishing

Los hackers explotan el elemento humano engañando a los empleados para que revelen datos personales, como SSN o credenciales de inicio de sesión, lo que permite ataques adicionales y posiblemente a mayor escala.

Amenazas internas

Los empleados o contratistas descontentos con acceso a información confidencial podrían filtrar datos intencionalmente.

Vulnerabilidades técnicas

El software sin parches, los protocolos de autenticación débiles y los sistemas obsoletos crean oportunidades para que los actores maliciosos exploten las filtraciones. Las API mal configuradas son un vector de riesgo creciente, especialmente con el auge de las arquitecturas de nube y microservicios, y pueden exponer datos confidenciales sin querer.

Datos en tránsito

Los datos confidenciales que se transmiten por correo electrónico, mensajería o llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones (API) pueden ser vulnerables a la intercepción. Sin las medidas adecuadas de protección de datos, como el cifrado, esta información puede estar expuesta a un acceso no autorizado. Los estándares de cifrado y la segmentación de la red son herramientas útiles para proteger los datos en tránsito.

Datos en reposo

La información almacenada en bases de datos, servidores o almacenamiento en la nube puede filtrarse debido a configuraciones de seguridad defectuosas o permisos inadecuados. Por ejemplo, el acceso abierto a información confidencial, como el código fuente, los SSN o los secretos comerciales, puede crear un riesgo de seguridad. Los controles de acceso seguros, los modelos de privilegios mínimos y el monitoreo continuo brindan a las organizaciones una comprensión más profunda de dónde pueden existir brechas en la seguridad.

Datos en uso

Los datos procesados a través de sistemas o dispositivos pueden filtrarse si existen vulnerabilidades de endpoint, como computadoras portátiles sin cifrar o datos almacenados en dispositivos de almacenamiento, como USB. Este tipo de exposición también puede ocurrir si los empleados no siguen las políticas de seguridad.