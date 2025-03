¿Qué es la segmentación de imágenes?

Los algoritmos de segmentación de instancias generalmente adoptan un enfoque de dos etapas o one-shot (de una etapa) para abordar el problema. Los modelos de dos etapas, como las redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN), realizan la detección convencional de objetos para generar cuadros delimitadores para cada instancia propuesta, y luego realizan una segmentación y clasificación más refinadas dentro de cada cuadro delimitador. Los modelos one-shot, como YOLO (You Only Look Once), logran segmentación de instancias en tiempo real mediante la detección, clasificación y segmentación simultánea de los objetos.

Los métodos one-shot ofrecen mayor velocidad (con una desventaja respecto de la precisión), mientras que los de dos etapas ofrecen una mayor precisión (con una desventaja respecto de la velocidad).