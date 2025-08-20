¿Qué son los contratos inteligentes?

Los contratos inteligentes funcionan siguiendo un simple "si/cuando... entonces..." declaraciones que están escritas en código en una cadena de bloques.

Una red de computadoras ejecuta las acciones cuando se han cumplido y verificado las condiciones predeterminadas. Estas acciones podrían incluir liberar fondos a las partes apropiadas, registrar un vehículo, enviar notificaciones o emitir un boleto. Luego, la cadena de bloques se actualiza cuando se completa la transacción. Eso significa que la transacción no se puede cambiar y solo las partes a las que se les ha otorgado permiso pueden ver los resultados.

Dentro de un contrato inteligente, puede haber tantas estipulaciones como sea necesario para satisfacer a los participantes con la seguridad de que la tarea se completará satisfactoriamente.

Para establecer los términos, los participantes deben determinar cómo se representan las transacciones y sus datos en la cadena de bloques, acordar el "si/cuándo... entonces..." reglas que rigen esas transacciones, exploran todas las posibles excepciones y definen un marco para solucionar disputas.

Luego, un desarrollador puede programar el contrato inteligente, aunque cada vez más, las organizaciones que usan blockchain para empresas proporcionan plantillas, interfaces web y otras herramientas en línea para simplificar la estructuración de contratos inteligentes.