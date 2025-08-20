¿Qué es la seguridad de blockchain?

Las redes blockchain pueden diferir en relación a quién puede participar y quién tiene acceso a los datos. Las redes generalmente se etiquetan como públicas o privadas, lo que describe a quién se le permite participar, y con o sin permiso, lo que describe cómo los participantes obtienen acceso a la red.

Blockchains públicas y privadas

Las redes públicas de blockchain generalmente permiten que cualquiera se una y que los participantes permanezcan en el anonimato. Un blockchain público utiliza computadoras conectadas a Internet para validar transacciones y lograr consenso. Bitcoin es probablemente el ejemplo más conocido de blockchain público y logra el consenso a través de la "minería de bitcoins". Las computadoras de la red bitcoin, o "mineros", intentan resolver un problema criptográfico complejo para crear una prueba de trabajo y, por lo tanto, validar la transacción. Fuera de las claves públicas, existen pocos controles de identidad y acceso en este tipo de red.

Los blockchains privados usan la identidad para confirmar la membresía y los privilegios de acceso y, por lo general, solo permiten que se unan organizaciones conocidas. Juntas, las organizaciones forman una "red comercial" privada y exclusiva para miembros. Un blockchain privado en una red autorizada logra el consenso mediante un proceso llamado "respaldo selectivo", donde los usuarios conocidos verifican las transacciones. Solo los miembros con acceso y permisos especiales pueden mantener el libro mayor de transacciones. Este tipo de red requiere más controles de identidad y acceso.

Al crear una aplicación blockchain, es fundamental evaluar qué tipo de red se adaptará mejor a sus objetivos comerciales. Las redes privadas y autorizadas pueden controlarse estrictamente y son preferibles por motivos de conformidad y regulaciones. Sin embargo, las redes públicas y sin permiso pueden lograr una mayor descentralización y distribución.