¿Qué es el teorema CAP?

¿Alguna vez ha visto un anuncio de un paisajista, pintor de casas o algún otro comerciante que comience con el titular, "Barato,bueno y rápido: elija dos"? El teorema de CAP aplica un tipo similar de lógica a los sistemas distribuidos.

Un sistema distribuido es una red que almacena datos en más de un nodo (máquinas físicas o virtuales) al mismo tiempo. Debido a que todas las aplicaciones en la nube son sistemas distribuidos, es esencial comprender la teoría de CAP al diseñar una aplicación en la nube para que pueda elegir un sistema de gestión de datos que ofrezca las características que más necesita su aplicación.

El teorema CAP también recibe el nombre de teorema de Brewer, porque fue expuesto por primera vez por el profesor Eric A. Brewer durante una charla que dio sobre informática distribuida en 2000. Dos años después, los profesores del MIT, Seth Gilbert y Nancy Lynch, publicaron una prueba de "la conjetura de Brewer".