¿Qué es Data Replication?

Data Replication se puede clasificar en varios tipos según el método, el propósito y las características del proceso de Data replication. Los tres tipos principales de Data Replication son la replicación transaccional, la replicación de instantáneas y la replicación de fusión.

La replicación de transacciones consiste en que las bases de datos se copian en su totalidad desde el servidor principal (el editor) y se envían a servidores secundarios (suscriptores). Cualquier cambio en los datos se actualiza de manera constante y continua. Dado que los datos se replican en tiempo real y se envían desde la base de datos principal a los servidores secundarios en el orden en que aparecen, se garantiza la coherencia transaccional. Este tipo de replicación de bases de datos se usa comúnmente en entornos de servidor a servidor.

Con la replicación de instantáneas, se distribuye una instantánea de la base de datos desde el servidor primario a los servidores secundarios. En lugar de actualizaciones continuas, los datos se envían tal y como existen en el momento de la instantánea. Este tipo de replicación de bases de datos se recomienda cuando no hay muchos cambios de datos o cuando se inicia por primera vez la sincronización entre el publicador y el suscriptor. Aunque no es útil para las copias de seguridad de datos porque no monitorear los cambios en los datos, la replicación de instantáneas puede ayudar con las recuperaciones en caso de eliminación accidental.

La replicación de mezcla consiste en la combinación de dos bases de datos en una sola base de datos. Como resultado, cualquier cambio en los datos puede actualizar desde el editor hasta los suscriptores. Este es un tipo complejo de replicación de bases de datos, ya que ambas partes (el servidor principal y los servidores secundarios) pueden realizar cambios en los datos. Este tipo de replicación solo se recomienda para su uso en un entorno de servidor a cliente.