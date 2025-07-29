¿Qué son los datos en tiempo real?

Hoy en día, usar datos históricos e información fechada, incluso datos recopilados tan recientemente como el día anterior, para tomar decisiones informadas no es suficiente.1

Pero eso es exactamente lo que las empresas a menudo se ven obligadas a hacer cuando se enfrentan a los enfoques tradicionales de procesamiento de datos, es decir, el procesamiento por lotes, para la inteligencia basada en datos. A través del procesamiento por lotes, las tareas se recopilan durante ciertos intervalos y, finalmente, se ejecutan en lotes en momentos específicos, como durante la noche.

Si bien el procesamiento por lotes es una herramienta valiosa para tareas que no son urgentes, como los informes de rutina, dificulta la capacidad de las empresas para obtener insights inmediatos. Por ejemplo, es posible que un banco que dependa únicamente del procesamiento de datos por lotes como parte de su programa de detección de fraudes no sea notificado de una transacción financiera sospechosa hasta mucho después de que se haya producido una pérdida significativa.

El desarrollo de tecnologías de baja latencia que pueden procesar datos al instante (lo que ahora se conoce como datos en tiempo real) ha revolucionado la velocidad a la que las empresas pueden responder a las condiciones cambiantes y ejecutar iniciativas de business intelligence.

Revisando el ejemplo del fraude: el procesamiento de datos respalda el análisis de datos en tiempo real (también conocido como analytics) de las transacciones financieras, alertando a los bancos sobre actividades sospechosas tan pronto como ocurren. Esto, a su vez, brinda a los bancos la oportunidad de intervenir rápidamente y evitar pérdidas importantes, salvaguardando los activos de los clientes.

La creciente adopción de inteligencia artificial amplifica aún más la importancia de los datos en tiempo real. Los datos actualizados y de alta calidad suelen ser parte integral de los flujos de trabajo impulsados por IA y machine learning.

Por ejemplo, los modelos de diagnóstico impulsados por IA requieren datos actuales de pacientes para detectar posibles afecciones médicas, mientras que los chatbots de comercio electrónico están equipados con información de inventario en tiempo real para responder de manera efectiva a las preguntas de los compradores sobre los productos disponibles.

IA agéntica, en particular, aprovecha los datos en tiempo real para respaldar la toma de decisiones autónoma. Por ejemplo, una compañía de transporte puede emplear la IA agéntica para ajustar automáticamente las rutas de entrega en respuesta a las condiciones del tráfico en tiempo real.