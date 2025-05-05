¿Qué es la captura de datos de cambio?

La captura de datos de cambio, o CDC, es una técnica para identificar y registrar cambios de datos en una base de datos. La CDC ofrece estos cambios en tiempo real a diferentes sistemas de destino, lo que permite la sincronización de datos en toda una organización inmediatamente después de que se produce un cambio en la base de datos.

La captura de datos de cambio es un método de integración de datos en tiempo real, que funciona para combinar y armonizar datos que pueden estar aislados o ser inconsistentes en toda la organización. Otros métodos incluyen la integración de datos de flujo, la virtualización de datos y la integración de aplicaciones.

La capacidad de los CDC para mantener los sistemas actualizados en tiempo real (y con baja latencia) es fundamental para el éxito de las analytics en tiempo real, las migraciones de nube y incluso los modelos de IA. Tiene una variedad de casos de uso en todos los sectores, desde la venta minorista hasta las finanzas y el cuidado de la salud, ayudando con la detección de fraude, la cadena de suministro y el cumplimiento de las regulaciones.

Existen múltiples enfoques para cambiar la captura de datos, con CDC basada en registros, CDC basada en marcas de tiempo y CDC basada en desencadenantes entre los más comunes. Las empresas pueden implementar la captura de datos modificados a través de herramientas nativas de bases de datos, plataformas de código abierto y soluciones de terceros.