¿Qué es la transmisión de datos en tiempo real?

Imagine una fuente de agua que brota con fuerza. Un transeúnte sediento se detiene e intenta tomar unos cuantos tragos, pero el agua fluye con tanta furia que apenas puede tragar. La mayor parte del líquido sale disparado de su boca, dejando charcos a sus pies. Para saciar su sed, tendrá que quedarse allí un buen rato, tanto que, de hecho, podría decidir que el esfuerzo no vale la pena.

Tal es el dilema al que se enfrentan las empresas cuando intentan aprovechar el poder de los flujos de información en rápido movimiento, una de las fuentes más valiosas de business intelligence en la actualidad.

Intentar capturar y procesar esos datos utilizando métodos tradicionales es similar al desafío que enfrenta el viajero sediento en la fuente fuera de control: alcanzar su objetivo, ya sea insights aplicables en la práctica o una hidratación adecuada, puede ser un proceso complicado que lleva demasiado tiempo.

La transmisión de datos en tiempo real ofrece a las empresas una forma de aprovechar los datos en tiempo real rápidamente, sin complicaciones.

A través de la ingesta y el procesamiento de datos en tiempo real, las empresas pueden tomar datos continuos y de flujo rápido e introducirlos en sistemas de análisis en tiempo real que luego producen insights oportunos y aplicables en la práctica. Estos insights en tiempo real proporcionan una ventaja competitiva en una variedad de industrias y disciplinas.

Los minoristas pueden ajustar dinámicamente los precios en función de la inteligencia inmediata sobre la demanda de los consumidores. Los bancos pueden analizar los datos de las transacciones y realizar la detección de fraudes en tiempo real. Los fabricantes pueden detectar fallas en las máquinas y abordarlas antes de que se produzca un tiempo de inactividad significativo.

La agilidad que permiten los datos en tiempo real se amplifica cuando se combina con IA agéntica. La IA agéntica aprovecha los datos en tiempo real para respaldar una toma de decisiones rápida y autónoma en el mundo real, como identificar y responder a las amenazas de ciberseguridad o ajustar las rutas de envío durante los retrasos en el tráfico.

Sin la transmisión de datos en tiempo real, las empresas no podrían obtener estos beneficios. En su lugar, confiarían en formas tradicionales y más lentas de ingesta y procesamiento de datos.