¿Qué es el event streaming?

El event streaming gira en torno al flujo ilimitado, secuencial y en tiempo real de registros de datos, llamados "eventos", estructuras de datos fundacionales que registran cualquier ocurrencia en el sistema o entorno. Es un término que se refiere esencialmente a cada punto de datos en el sistema. Por lo tanto, un "flujo" (también llamado flujo de datos o transmisión de datos) es la entrega continua de esos eventos.

Cada evento generalmente incluye una clave que identifica el evento o la entidad a la que pertenece, un valor que contiene los datos reales del evento, una marca de tiempo que indica cuándo ocurrió o se registró el evento y, a veces, metadatos sobre la fuente de datos, la versión del esquema u otro atributo.

Con la ayuda de motores especializados de procesamiento de transmisiones, los eventos pueden someter a algunos procesos diferentes dentro de una transmisión. Las "agregaciones" realizan cálculos de datos, como medias, sumas y desviación estándar. La "ingestión" agrega datos de transmisión a las bases de datos. El procesamiento de analytics emplea patrones en la transmisión de datos para predecir eventos futuros, y el procesamiento de enriquecimiento combina puntos de datos con otras fuentes para brindar contexto y crear significado.

Los eventos suelen estar vinculados a las operaciones comerciales o a los procesos de navegación del usuario y, por lo general, desencadenan otra acción, proceso o serie de eventos. Tomemos como ejemplo la banca en línea.

Cuando un usuario hace clic en “transferir” para enviar dinero de una cuenta bancaria a otra, los fondos se retiran de la cuenta del remitente y se agregan a la cuenta bancaria del destinatario, se envían notificaciones por correo electrónico o SMS a una de las partes (o a ambas) y, si es necesario, se despliegan protocolos de seguridad y prevención de fraude.