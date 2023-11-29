Inteligencia artificial en tiempo real y procesamiento de eventos

Una arquitectura basada en eventos es esencial para acelerar la velocidad del negocio. Con ella, las organizaciones pueden ayudar a los equipos empresariales y de TI a adquirir la capacidad de acceder, interpretar y actuar sobre información en tiempo real con respecto a situaciones únicas que surjan en toda la organización. El procesamiento de eventos complejos (CEP) permite a los equipos transformar sus eventos comerciales sin procesar en insights relevantes y aplicables en la práctica, obtener una vista persistente y actualizada de sus datos críticos y mover rápidamente los datos a donde se necesitan, en la estructura en la que se necesitan.

La inteligencia artificial también es clave para las empresas, ya que ayuda a proporcionar capacidades tanto para optimizar los procesos comerciales como para mejorar las decisiones estratégicas. De hecho, en una encuesta a 6700 altos ejecutivos, el IBV descubrió que más del 85 % de los usuarios avanzados pudieron reducir sus costos operativos con IA. La IA no simbólica puede ser útil para transformar datos no estructurados en información organizada y significativa. Esto ayuda a simplificar el análisis de datos y permite una toma de decisiones informada. Además, la capacidad de los algoritmos de IA para reconocer patrones, aprendiendo de los datos históricos únicos de su empresa, puede empoderar a las empresas para predecir nuevas tendencias y detectar anomalías antes y con baja latencia. Además, la IA simbólica puede diseñarse para razonar e inferir sobre hechos y datos estructurados, lo que la hace útil para navegar a través de escenarios empresariales complejos. Además, los desarrollos en modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto y cerrado están mejorando la capacidad de la IA para comprender el lenguaje natural y sencillo. Hemos visto ejemplos de esto en la última evolución de los chatbots. Esto puede ayudar a las empresas a optimizar la experiencia del cliente, permitiéndoles extraer rápidamente insights de las interacciones en el recorrido de sus clientes.

Al unir la inteligencia artificial y el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas podrían mejorar sus esfuerzos en ambos frentes y ayudar a garantizar que sus inversiones tengan un impacto en los objetivos comerciales. El procesamiento de eventos en tiempo real puede ayudar a impulsar una IA más rápida y precisa; y la IA pueden ayudar a que los esfuerzos de procesamiento de eventos de su empresa sean más inteligentes y receptivos para sus clientes.