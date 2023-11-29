Inteligencia artificial en tiempo real y procesamiento de eventos

Al aprovechar la IA para el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas pueden conectar los puntos entre eventos dispares para detectar y responder a nuevas tendencias, amenazas y oportunidades. En 2023, el IBM® Institute for Business Value (IBV) encuestó a 2500 ejecutivos globales y descubrió que las empresas de clase mundial están obteniendo un ROI del 13 % de sus proyectos de IA, más del doble del ROI promedio del 5.9 %.
A medida que todas las empresas se esfuerzan por adoptar el mejor enfoque de su clase para las herramientas de IA, analicemos las mejores prácticas sobre cómo su empresa puede aprovechar la IA para mejorar sus casos de uso de procesamiento de eventos en tiempo real.
Una arquitectura basada en eventos es esencial para acelerar la velocidad del negocio. Con ella, las organizaciones pueden ayudar a los equipos empresariales y de TI a adquirir la capacidad de acceder, interpretar y actuar sobre información en tiempo real con respecto a situaciones únicas que surjan en toda la organización. El procesamiento de eventos complejos (CEP) permite a los equipos transformar sus eventos comerciales sin procesar en insights relevantes y aplicables en la práctica, obtener una vista persistente y actualizada de sus datos críticos y mover rápidamente los datos a donde se necesitan, en la estructura en la que se necesitan.
La inteligencia artificial también es clave para las empresas, ya que ayuda a proporcionar capacidades tanto para optimizar los procesos comerciales como para mejorar las decisiones estratégicas. De hecho, en una encuesta a 6700 altos ejecutivos, el IBV descubrió que más del 85 % de los usuarios avanzados pudieron reducir sus costos operativos con IA. La IA no simbólica puede ser útil para transformar datos no estructurados en información organizada y significativa. Esto ayuda a simplificar el análisis de datos y permite una toma de decisiones informada. Además, la capacidad de los algoritmos de IA para reconocer patrones, aprendiendo de los datos históricos únicos de su empresa, puede empoderar a las empresas para predecir nuevas tendencias y detectar anomalías antes y con baja latencia. Además, la IA simbólica puede diseñarse para razonar e inferir sobre hechos y datos estructurados, lo que la hace útil para navegar a través de escenarios empresariales complejos. Además, los desarrollos en modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto y cerrado están mejorando la capacidad de la IA para comprender el lenguaje natural y sencillo. Hemos visto ejemplos de esto en la última evolución de los chatbots. Esto puede ayudar a las empresas a optimizar la experiencia del cliente, permitiéndoles extraer rápidamente insights de las interacciones en el recorrido de sus clientes.
Al unir la inteligencia artificial y el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas podrían mejorar sus esfuerzos en ambos frentes y ayudar a garantizar que sus inversiones tengan un impacto en los objetivos comerciales. El procesamiento de eventos en tiempo real puede ayudar a impulsar una IA más rápida y precisa; y la IA pueden ayudar a que los esfuerzos de procesamiento de eventos de su empresa sean más inteligentes y receptivos para sus clientes.
Al combinar el procesamiento de eventos y la IA, las empresas están ayudando a impulsar una nueva era de toma de decisiones altamente precisa y basada en datos. Estas son algunas formas en que el procesamiento de eventos podría desempeñar un papel fundamental en el impulso de las capacidades de la IA.
Al cerrar la brecha entre el procesamiento de eventos y la IA, las empresas pueden ayudar a proporcionar datos en tiempo real para entrenar modelos de IA, beneficiarse del procesamiento de datos en movimiento para calcular agregados en vivo que ayudan a mejorar las predicciones y garantizar que la IA se pueda aplicar de manera efectiva dentro de un contexto empresarial actualizado.
La inteligencia artificial puede hacer que el procesamiento de transmisiones de eventos sea más inteligente y receptivo en escenarios dinámicos y complejos de datos. Estas son algunas formas en que la IA podría mejorar sus iniciativas basadas en eventos:
Póngase en contacto con los expertos de IBM y solicite una demostración personalizada de IBM® Event Automation para ver cómo puede ayudarle a usted y a su equipo a poner en marcha los eventos empresariales, potenciar el analytics de datos en tiempo real y activar la automatización inteligente.
IBM Event Automation es una solución totalmente componible, basada en tecnologías abiertas, con capacidades de:
Aprenda más sobre cómo puede crear o mejorar su propia arquitectura completa y componible basada en eventos para toda la empresa.
