A medida que los eventos se reutilizan de diferentes maneras y los casos de uso se vuelven más sofisticados, a menudo es necesario refinar más los eventos, o deben combinarse con otros eventos, para identificar las situaciones comerciales más interesantes en las que se debe actuar. Los eventos pueden ser más procesables cuando se aumentan con datos externos, o cuando ocurren junto con otros eventos en un período de tiempo determinado.

IBM proporciona una capacidad de procesamiento de eventos que ayuda a los usuarios a trabajar con eventos para informar la comprensión del contexto empresarial. Incluye una interfaz de usuario de código bajo diseñada para permitir que una amplia gama de usuarios trabajen con eventos y un potente motor de procesamiento de eventos de código abierto. Nuevamente, donde ya tiene desplegada una infraestructura basada en Kafka, el procesamiento de eventos puede funcionar con eventos procedentes de cualquier implementación de Apache Kafka que tenga en su entorno.

El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos se basa en Apache Flink, una forma abierta, confiable, segura y escalable de ejecutar flujos de procesamiento de eventos. El tiempo de ejecución de procesamiento de eventos de IBM es totalmente compatible, desplegado y gestionado mediante operadores de Kubernetes. Esto facilita el despliegue y la gestión, ya sea como un entorno de ejecución compartido o para el despliegue como parte de una aplicación.

Las herramientas de código bajo permiten a los usuarios conectar fuentes de eventos a una secuencia de operaciones que definen la forma en que deben procesarse los eventos. Puede unir eventos de múltiples fuentes para identificar situaciones derivadas de diversos eventos que ocurren, filtrar eventos para eliminar eventos irrelevantes del flujo, agregar eventos para contar ocurrencias en diferentes ventanas de tiempo, realizar cálculos utilizando campos dentro de los eventos para obtener nueva información y mucho más. Tradicionalmente, este tipo de procesamiento de eventos habría requerido programadores altamente calificados. Con estas herramientas, los usuarios pueden crear prototipos exhaustivos de escenarios potencialmente útiles en un entorno seguro y no destructivo.

Ha sido diseñado para permitir una forma intuitiva y visual de procesar eventos, con arrastrar y soltar orígenes de eventos, destinos y operaciones de procesamiento que luego se conectan entre sí, con ayudas de productividad y validación en cada paso. La iteración rápida de las soluciones es posible gracias a la capacidad de hacer clic en ejecutar y ver inmediatamente el director de salida en el editor, luego pausar el procesamiento para editar el procesamiento antes de volver a ejecutarlo. Los resultados se pueden exportar o enviar como un flujo continuo a Kafka.

El procesamiento de eventos permite la colaboración, ya que se pueden crear y desplegar muchas soluciones, lo que permite que varios miembros del equipo compartan y colaboren dentro de un espacio de trabajo. La lógica de procesamiento de eventos generada por las herramientas se puede exportar a herramientas como GitHub para que puedan compartirse con otros en la organización. Los tutoriales y la ayuda en contexto permiten que los nuevos miembros del equipo se pongan al día fácilmente y comiencen a contribuir.

Una vez que se ha configurado una solución en Event Processing, la salida se puede enviar a varios lugares para la observabilidad y para impulsar acciones, incluidas aplicaciones nativas de la nube, plataformas de automatización o paneles de negocios que pueden consumir entradas de Kafka.