En las empresas modernas, donde las operaciones dejan una huella digital masiva, los eventos empresariales permiten a las empresas ser más adaptables y capaces de reconocer y responder a las oportunidades o amenazas a medida que ocurren. Pueden optimizar sus cadenas de suministro, crear experiencias agradables y personalizadas para sus clientes, identificar proactivamente problemas de calidad o interceptar la pérdida de clientes antes de que ocurra.
Como resultado, las organizaciones que se vuelven más impulsadas por eventos pueden diferenciarse mejor de sus competidores y, en última instancia, impactar sus resultados superiores e inferiores.
Las empresas suelen emprender un recorrido que atraviesa varias etapas de madurez cuando establecen una EDA.
Para empezar, el potencial se demuestra en proyectos tácticos que entregan los equipos individuales. A menudo utilizan Apache Kafka como tecnología abierta y el estándar de facto para acceder a eventos desde varios sistemas y aplicaciones centrales. Este enfoque les permite construir nuevas aplicaciones responsivas.
El aumento de la concientización en las organizaciones de TI conduce a una transición hacia métodos estandarizados para crear una columna vertebral de eventos que atiende tanto a proyectos actuales como nuevos en múltiples equipos. Este enfoque proporciona eficiencia operacional y la capacidad de crear una solución que sea lo suficientemente Resilient como para soportar operaciones críticas.
El aumento de la adopción impulsa la necesidad de mejorar la gestión de la socialización y la exposición de los eventos. Los equipos quieren más visibilidad y acceso a los eventos para poder reutilizar e innovar en el trabajo de otros. La importancia de los eventos se eleva al mismo nivel que la interfaz de programación de aplicaciones (API), con facilidades para describir, anunciar y descubrir eventos. Se proporciona acceso de autoservicio para evitar cuellos de botella en la aprobación, junto con facilidades para mantener un control adecuado sobre el uso.
Una gama más amplia de usuarios puede acceder y procesar event streams para comprender su relevancia en un contexto empresarial. Pueden combinar temas de eventos para identificar patrones o agregados para analizar tendencias y detectar anomalías. Los desencadenadores de eventos se utilizan para automatizar flujos de trabajo o decisiones, lo que permite a las empresas generar notificaciones para que se puedan tomar las acciones adecuadas tan rápidamente como se detectan situaciones.
IBM creó un conjunto componible de capacidades para apoyarlo dondequiera que se encuentre en este proceso de adopción basado en eventos. Construida sobre las mejores tecnologías de código abierto, cada capacidad enfatiza la escalabilidad y está diseñada para la flexibilidad y la compatibilidad con todo un ecosistema de conectividad, analytics, procesamiento y más. Ya sea que esté comenzando desde cero o buscando dar el siguiente paso, IBM puede ayudarlo a ampliar y agregar valor a lo que ya tiene.
Una red troncal de eventos es el núcleo de una empresa impulsada por eventos que hace que los eventos de negocios estén disponibles de manera eficiente en los lugares donde se necesitan. IBM ofrece una capacidad de Event Streams basada en Apache Kafka que permite gestionar los eventos en toda la empresa. Cuando la infraestructura basada en Kafka ya está desplegada, Event Streams puede interoperar perfectamente con eventos como parte de un entorno de intermediación híbrido.
Permite el despliegue de infraestructura como código mediante el uso de operadores como parte de plataformas de orquestación de contenedores basadas en Kubernetes para crear y operar los numerosos componentes de un despliegue de Apache Kafka de forma coherente y repetible. Los clústeres de Kafka se pueden escalar automáticamente en función de la demanda, con cifrado completo y control de acceso. Las configuraciones flexibles y personalizables de Kafka se pueden automatizar mediante una interfaz de usuario sencilla.
Incluye un registro de esquemas integrado para validar los datos de eventos de las aplicaciones según lo esperado, lo que mejora la calidad de los datos y reduce los errores. Los esquemas de eventos ayudan a reducir la complejidad de la integración al establecer formatos acordados entre los equipos colaboradores, y Event Streams permite la evolución y adaptabilidad del esquema a medida que se acelera la adopción impulsada por eventos.
Event Streams establece una red troncal de eventos Resilient y de alta disponibilidad al admitir la replicación de datos de eventos entre clústeres en varias zonas, de modo que la infraestructura pueda tolerar la falla de una zona sin pérdida de disponibilidad del servicio. Para la recuperación ante desastres, la característica de replicación puede crear copias de datos de eventos para enviarlos a un clúster de respaldo, con la interfaz de usuario configurables en unos pocos clics.
Una red troncal de eventos es tan buena como los datos de eventos a los que puede acceder, y Event Streams admite una amplia gama de conectores para aplicaciones, sistemas y plataformas clave donde se generan o consumen datos de eventos. El catálogo de conectores contiene una lista exhaustiva de los conectores clave compatibles con IBM y la comunidad.
Todas estas características se resumen en una interfaz de gestión integral, que permite una supervisión y operaciones fluidas para el entorno Kafka y sus aplicaciones conectadas. Esto incluye el estado general del sistema, así como la capacidad de profundizar en los detalles de cargas útiles de eventos individuales, esquemas, tasas de publicación y consumo, y ayuda a la identificación y resolución de cualquier dato de evento problemático.
Muchas organizaciones llegan a un punto en el que el uso de eventos se expande rápidamente. Cada día se crean nuevas corrientes de eventos por varios equipos que no necesariamente tienen visibilidad de las actividades de los demás. Comienza a haber preocupación por la duplicación y cómo mejorar esa visibilidad y promover una mayor eficiencia y reutilización. La reutilización, por supuesto, puede traer sus propios desafíos. ¿Cómo se controlará el acceso? ¿Cómo se gestionarán las cargas de trabajo para evitar saturar los sistemas backend? ¿Cómo se pueden evitar cambios bruscos que afecten a muchos equipos?
Para abordar estas preocupaciones, muchas empresas comienzan a tratar las interfaces de eventos de manera más formal, aplicando buenas prácticas desarrolladas como parte de la API management para garantizar que las interfaces de eventos estén bien descritas y versionadas, que el acceso esté desacoplado y aislado, y que el uso esté protegido y gestionado adecuadamente.
IBM proporciona una capacidad de gestión de endpoint de eventos que permite que cualquier usuario descubra y consuma los eventos existentes y gestiona las fuentes de eventos como las API para reutilizarlas de forma segura en toda la empresa. Esta capacidad no solo puede gestionar Event Streams de IBM, sino que, de acuerdo con el enfoque abierto ya explicado, puede hacerlo para cualquier aplicación basada en Kafka y backbones que ya tenga.
Le permite describir sus interfaces de eventos en una infraestructura consistente basada en el estándar abierto AsyncAPI. Esto significa que pueden ser entendidos por las personas, son compatibles con herramientas de generación de código y son coherentes con las definiciones de API. Event Endpoint Management produce documentos AsyncAPI válidos basados en esquemas de eventos o mensajes de muestra.
Proporciona un catálogo para publicar interfaces de eventos para que otros las descubran. Esto incluye la gestión del ciclo de vida, el control de versiones y la definición de controles basados en políticas. Por ejemplo, para exigir que los usuarios proporcionen credenciales válidas, se integra con soluciones de gestión de acceso a identidades y tiene acceso basado en roles.
Un usuario del catálogo puede descubrir los eventos disponibles, comprender aquellos que son relevantes para él y registrarse fácilmente para el acceso de autoservicio. Los analytics permiten a los propietarios del evento monitorizar a los suscriptores y revocar el acceso si es necesario. Esto reduce significativamente la carga de los administradores de Kafka, ya que los equipos que proporcionan temas para su reutilización pueden colocarlos ellos mismos en el catálogo, y los consumidores pueden autoadministrar su acceso.
Event Endpoint Management proporciona una puerta de enlace de eventos para garantizar que los consumidores estén desvinculados de los productores y corredores de eventos, que estén aislados entre sí y que se gestione cualquier cambio en el formato de los datos. También aplica los controles basados en políticas, aplicándolos directamente al propio protocolo Kafka. Esto significa que puede gestionar cualquier implementación compatible con Kafka que forme parte del ecosistema.
A medida que los eventos se reutilizan de diferentes maneras y los casos de uso se vuelven más sofisticados, a menudo es necesario refinar más los eventos, o deben combinarse con otros eventos, para identificar las situaciones comerciales más interesantes en las que se debe actuar. Los eventos pueden ser más procesables cuando se aumentan con datos externos, o cuando ocurren junto con otros eventos en un período de tiempo determinado.
IBM proporciona una capacidad de procesamiento de eventos que ayuda a los usuarios a trabajar con eventos para informar la comprensión del contexto empresarial. Incluye una interfaz de usuario de código bajo diseñada para permitir que una amplia gama de usuarios trabajen con eventos y un potente motor de procesamiento de eventos de código abierto. Nuevamente, donde ya tiene desplegada una infraestructura basada en Kafka, el procesamiento de eventos puede funcionar con eventos procedentes de cualquier implementación de Apache Kafka que tenga en su entorno.
El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos se basa en Apache Flink, una forma abierta, confiable, segura y escalable de ejecutar flujos de procesamiento de eventos. El tiempo de ejecución de procesamiento de eventos de IBM es totalmente compatible, desplegado y gestionado mediante operadores de Kubernetes. Esto facilita el despliegue y la gestión, ya sea como un entorno de ejecución compartido o para el despliegue como parte de una aplicación.
Las herramientas de código bajo permiten a los usuarios conectar fuentes de eventos a una secuencia de operaciones que definen la forma en que deben procesarse los eventos. Puede unir eventos de múltiples fuentes para identificar situaciones derivadas de diversos eventos que ocurren, filtrar eventos para eliminar eventos irrelevantes del flujo, agregar eventos para contar ocurrencias en diferentes ventanas de tiempo, realizar cálculos utilizando campos dentro de los eventos para obtener nueva información y mucho más. Tradicionalmente, este tipo de procesamiento de eventos habría requerido programadores altamente calificados. Con estas herramientas, los usuarios pueden crear prototipos exhaustivos de escenarios potencialmente útiles en un entorno seguro y no destructivo.
Ha sido diseñado para permitir una forma intuitiva y visual de procesar eventos, con arrastrar y soltar orígenes de eventos, destinos y operaciones de procesamiento que luego se conectan entre sí, con ayudas de productividad y validación en cada paso. La iteración rápida de las soluciones es posible gracias a la capacidad de hacer clic en ejecutar y ver inmediatamente el director de salida en el editor, luego pausar el procesamiento para editar el procesamiento antes de volver a ejecutarlo. Los resultados se pueden exportar o enviar como un flujo continuo a Kafka.
El procesamiento de eventos permite la colaboración, ya que se pueden crear y desplegar muchas soluciones, lo que permite que varios miembros del equipo compartan y colaboren dentro de un espacio de trabajo. La lógica de procesamiento de eventos generada por las herramientas se puede exportar a herramientas como GitHub para que puedan compartirse con otros en la organización. Los tutoriales y la ayuda en contexto permiten que los nuevos miembros del equipo se pongan al día fácilmente y comiencen a contribuir.
Una vez que se ha configurado una solución en Event Processing, la salida se puede enviar a varios lugares para la observabilidad y para impulsar acciones, incluidas aplicaciones nativas de la nube, plataformas de automatización o paneles de negocios que pueden consumir entradas de Kafka.
IBM Event Automation, un servicio basado en eventos totalmente componible, permite a las empresas impulsar sus esfuerzos dondequiera que se encuentren en su recorrido. Las capacidades de distribución, gestión de endpoints y procesamiento de eventos ayudan a sentar las bases de una arquitectura basada en eventos para desbloquear el valor de los eventos.
