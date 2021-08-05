¿Qué es el mantenimiento preventivo?

Cada vez más, la implementación de tecnologías de IA e IoT en las operaciones ha dado como resultado una optimización continua tanto de los activos como de las actividades que impulsan el sector industrial. Desde la perspectiva de evaluar el futuro del mantenimiento preventivo, está claro que el uso de monitoreo remoto y modelado analítico ya ha resultado en una reducción neta en la cantidad de recursos asignados a la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo.

Desde la perspectiva de los activos, la recopilación y la analítica de datos más extensos, hecho posible con las soluciones de IA e IoT actuales, ha permitido a los fabricantes obtener datos valiosos que han mejorado la confiabilidad de sus operaciones y productos. Los operadores de activos pueden comprender verdaderamente la calidad de los activos que están implementando en las operaciones, impulsando nuevas estrategias de ciclo de vida de activos que eliminan los activos de bajo rendimiento de sus operaciones y, en última instancia, reducen el tiempo de inactividad y los costos.