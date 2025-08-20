¿Qué es el mantenimiento planificado?

Si cada pieza de equipo, maquinaria o instalación de fabricación funcionara en óptimas condiciones todo el tiempo, el mantenimiento sería innecesario. Pero en el mundo real, por supuesto, incluso el producto más bien elaborado está sujeto a desgaste, requiriendo acondicionamiento, piezas de repuesto y reparaciones para permanecer en servicio.

Durante la primera Revolución Industrial, en el siglo XVIII, la forma dominante de mantenimiento era el "mantenimiento por avería" (también conocido como mantenimiento correctivo o reactivo), en el que las reparaciones solo tenían lugar después de que una máquina se averiara. Dado que las máquinas de esta era eran relativamente sencillas y no requirieron reparaciones por parte de especialistas, esta era "la forma más fácil y natural de mantenimiento" en ese momento, según un informe de expertos en ingeniería industrial.1

Pero a medida que las máquinas se hicieron más complejas durante la segunda Revolución Industrial, que comenzó a finales del siglo XIX, el mantenimiento por avería dio paso al mantenimiento planificado en algunos rincones del mundo industrial. En un manual de 1919 de la Ford Motor Company, se instruía a los lectores a “[hacer] la práctica de ocuparse de cada reparación o ajuste tan pronto como se descubriera su necesidad” porque “[e]sta atención requiere poco tiempo y puede Evite retrasos o posibles accidentes en el futuro”.1

Hoy en día, cuando las organizaciones no llevan a cabo un mantenimiento planificado -es decir, no prevén ni abordan de forma proactiva la degradación o el mal funcionamiento de los activos para mantener los equipos y las plantas en buen estado de funcionamiento- pueden producirse graves consecuencias. Podrían verse obligados a realizar un mantenimiento no planificado, lo que puede ser más estresante, laborioso y costoso que el mantenimiento planificado. Por ejemplo, los equipos de mantenimiento podrían apresurarse a adquirir las piezas necesarias, pagando más por ellas de lo que pagarían en caso contrario para evitar largos plazos de entrega. Mientras tanto, el tiempo fuera de servicio no planificado asociado con el mantenimiento no programado podría perjudicar aún más los resultados de una empresa debido a pérdidas en productividad e ingresos: una encuesta de 100 grandes empresas por Forrester e IBM(PDF) encontró que el tiempo de inactividad no planificado cuesta un 35% más por minuto.

La falta de un programa de mantenimiento planificado de una empresa también podría afectar la seguridad en el lugar de trabajo. La falla del equipo ha sido citada miles de veces en informes de accidentes laborales compilados por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.2 El mantenimiento planificado puede prevenir fallas en los equipos que causan accidentes en el lugar de trabajo y lesionan a los empleados.