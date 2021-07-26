Para que las personas puedan realizar su mejor trabajo y sentirse comprometidas con su entorno, necesitan estar en edificios que sean seguros, acogedores y eficientes. La gestión de las instalaciones influye en todo lo que rodea a las personas en las instalaciones y en los terrenos. El lugar donde trabajan, juegan, aprenden y viven debe ser cómodo, productivo y sostenible.

Una gestión de las instalaciones de alta calidad contribuirá a los resultados finales de su organización, repercutiendo en el valor a corto y largo plazo de los inmuebles, edificios y equipamiento. Sus esfuerzos pueden ser cruciales para: