¿Qué es la gestión de instalaciones?

La gestión de las instalaciones ayuda a garantizar la funcionalidad, comodidad, seguridad y eficiencia de edificios y terrenos, infraestructura y bienes raíces.

La gestión de las instalaciones incluye:

  • Gestión de arrendamientos, incluida la administración y contabilidad de arrendamientos
  • Planificación y gestión de proyectos de capital
  • Mantenimiento y operaciones
  • gestión de la energía
  • Ocupación y gestión del espacio
  • Experiencia de los empleados y ocupantes
  • Gestión de emergencias y continuidad del negocio
  • Gestión inmobiliaria

Tipos de gestión de las instalaciones: hay dos áreas básicas: gestión de las instalaciones duras (Hard FM) y gestión de las instalaciones blandas (Soft FM).

  • Hard FM se ocupa de activos físicos como plomería, cableado, ascensores y calefacción y refrigeración.
  • Soft FM se centra en tareas realizadas por personas, como servicios de custodia, contabilidad de arrendamientos, catering, seguridad y mantenimiento de jardines.

¿Cuál es la importancia de la gestión de las instalaciones?

Para que las personas puedan realizar su mejor trabajo y sentirse comprometidas con su entorno, necesitan estar en edificios que sean seguros, acogedores y eficientes. La gestión de las instalaciones influye en todo lo que rodea a las personas en las instalaciones y en los terrenos. El lugar donde trabajan, juegan, aprenden y viven debe ser cómodo, productivo y sostenible.

Una gestión de las instalaciones de alta calidad contribuirá a los resultados finales de su organización, repercutiendo en el valor a corto y largo plazo de los inmuebles, edificios y equipamiento. Sus esfuerzos pueden ser cruciales para:

  • Optimización del espacio
  • Orientación de proyectos de capital
  • Administración y mantenimiento de energía
  • Contabilidad de arrendamientos
  • Experiencia en el lugar de trabajo

Los números muestran la importancia de la gestión de las instalaciones

30 % de ahorro

Los inmuebles son el segundo costo más alto para una organización y la gestión eficaz del espacio puede generar ahorros de costos de hasta un 30 %.¹

80 % por encima del presupuesto

El proyecto de capital promedio está un 80 % por encima del presupuesto y tiene 20 meses de retraso, pero la adopción de tecnología de gestión de proyectos de capital puede generar una reducción de hasta el 45 % en los costos generales del proyecto.²

43 % de diferencia en la rotación

Las empresas que ocupan un lugar destacado en el compromiso de los empleados tienen un 59 % menos de rotación, un 17 % más de productividad y un 41 % menos de ausentismo.3

30-50 % de ahorro

Un edificio inteligente con sistemas integrados puede generar ahorros del 30 al 50 % en edificios existentes que de otro modo serían ineficientes.4

Tecnología de gestión de las instalaciones

La tecnología en la gestión de las instalaciones incluye tanto al software como a los sistemas. Los entornos construidos generan grandes cantidades de datos a través de sensores de Internet de las cosas (IoT), wifi, medidores, medidores y dispositivos inteligentes.

Las soluciones más eficaces permiten a los departamentos de gestión de las instalaciones hacer un buen uso de estos datos mediante la infusión de analytics e inteligencia artificial (IA) en un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS). Estas tecnologías ofrecen capacidades que hacen posible la gestión de las instalaciones, para que pueda analizar y aprender de los datos, lo que le permite lograr visibilidad en tiempo real, realizar un mantenimiento predictivo de las instalaciones y crear entornos más productivos y rentables.

Funciones de gestión de las instalaciones

En numerosas industrias y tamaños de empresas, los gerentes de instalaciones tienen una amplia gama de importantes responsabilidades diarias. Estos gerentes deben planificar con anticipación y también estar listos para diversas tareas dentro de un día determinado. Si bien las responsabilidades del gerente a menudo incluyen:

  • Gestión inmobiliaria
  • Proyectos de capital y planeación
  • ocupación y gestión del espacio 
  • administración y contabilidad de arrendamientos
  • Experiencia en el lugar de trabajo

También hay formas de mejorar el desempeño de cada responsabilidad que llenará el horario del gerente:

  • ofrecer eficiencias operativas
  • Crear un entorno propicio para la productividad
  • Encontrar y adoptar soluciones tecnológicas 
  • garantizar el cumplimiento normativo
  • minimizar los riesgos para las facilidades y los empleados
  • reducir los costos de consumo de energía
  • reducir la huella de carbono de la cartera inmobiliarios

Tendencias futuras de gestión de las instalaciones

A medida que muchas empresas regresan a sus oficinas, el lugar de trabajo idealmente se convierte en un destino donde los empleados quieren reunirse y colaborar, conectándose de forma segura entre sí.

El nuevo espacio de trabajo en el mundo pospandémico debe satisfacer aún más necesidades. ¿La productividad significa mantener el trabajo presencial o ahorrar tiempo de desplazamiento a los empleados? Eche un vistazo a las ventajas y desafíos de crear un modelo de espacio de trabajo híbrido.

Ofrezca a los empleados una mejor experiencia en el lugar de trabajo. Se redefinió qué es “un gran lugar para trabajar” a partir de la pandemia de COVID-19, las expectativas de los empleados y la tecnología. Esa experiencia aún puede significar la diferencia entre empleados comprometidos y productivos y una empresa que enfrenta rotación e incluso más interrupciones. Aprende a crear esa nueva experiencia.

Estudios de caso de gestión de las instalaciones

Sistema de servicio internacional (ISS)

Vea cómo ISS está transformando la gestión de las instalaciones de más de 25.000 edificios en todo el mundo mediante TRIRIGA. Ejemplos específicos de gestión de las instalaciones muestran el valor de la IoT a medida que los edificios y entornos se vuelven más personalizados, intuitivos y fáciles de usar.
IBM Global Real Estate (GRE)

Con el inicio de la pandemia COVID-19, GRE pudo mover al 95 % de los empleados globales de IBM de la oficina a sus hogares utilizando nuestras propias soluciones. Ahora nos estamos preparando para mover a la oficina, con la capacidad de monitorear el cumplimiento de los protocolos relacionados con la pandemia y verificar las credenciales.

 Lea el estudio de caso
