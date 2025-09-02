Servicios de consultoría de datos e IA

En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que "creen la IA correcta" para generar valor en toda su empresa y "creen correctamente la IA" para reducir el riesgo de la creación de valor. Ya sea que desee invertir en tecnología avanzada como la IA agéntica o simplemente desee preparar su base de datos para IA generativa, nos encontramos con usted en su estado actual, sin importar sus habilidades o footprint técnica. Al curar los datos de su organización y la estrategia de IA, podemos ayudarle a crear un beneficio competitivo sostenido con IA responsable y escalable.