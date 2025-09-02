Servicios de consultoría de datos e IA

En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que "creen la IA correcta" para generar valor en toda su empresa y "creen correctamente la IA" para reducir el riesgo de la creación de valor. Ya sea que desee invertir en tecnología avanzada como la IA agéntica o simplemente desee preparar su base de datos para IA generativa, nos encontramos con usted en su estado actual, sin importar sus habilidades o footprint técnica. Al curar los datos de su organización y la estrategia de IA, podemos ayudarle a crear un beneficio competitivo sostenido con IA responsable y escalable.
Al ayudar a nuestros clientes a construir la estrategia de IA correcta, los dotamos de lo necesario para alinear e impulsar su estrategia de negocio con el potencial transformador de una IA responsablemente curada e impulsado por IA por los datos de su empresa.
Ayudamos a los clientes diseñando, construyendo y escalando soluciones de IA e IA agéntica de vanguardia que aceleran los imperativos estratégicos, lo que permite a los equipos confiar en los modelos de IA que los respaldan.
Nuestro trabajo de transformación de datos convierte a los ecosistemas de datos fragmentados existentes en plataformas de datos ágiles y modernas diseñadas para escalar, acelerar e impactar el negocio, desbloqueando la potencia completa de sus datos necesarios para la era de la IA.
Los marcos sólidos de gobernanza de IA, los programas de aprendizaje aplicado basados en roles, la capacitación y mejora de habilidades en IA, junto con la planificación estratégica de comunicaciones y la gestión del cambio, impulsan el desarrollo de capacidades y la realización de valor.
IBM ha desarrollado una alianza única con Adobe en un ecosistema que abarca tanto la tecnología como los servicios. Con un enfoque centrado en el sector, profundas capacidades de consultoría en las tres nubes de Adobe, soluciones propias de Adobe y una reputación de gestionar algunos de los proyectos más complejos del ecosistema de clientes de Adobe.
Somos un socio mundial reconocido en todos los continentes:
Snowflake proporciona una plataforma para la gestión y analytics de datos basada en la nube. Permite a las organizaciones almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos en múltiples nubes públicas, para apoyar tareas como almacenamiento, lagos, ingeniería, ciencia, desarrollo y uso compartido de aplicaciones. Sus servicios se utilizan en sectores que requieren analytics y gestión de datos
