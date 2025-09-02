Representación abstracta con formas rectangulares y circulares azules y blancas en un patrón de cuadrícula

Servicios de consultoría de datos e IA

Escale con éxito la IA con la estrategia, los datos, la seguridad y la gobernanza adecuados

La IA correcta y desplegada responsablemente

Prepare sus datos para el futuro

Pasar de la productividad al rendimiento con la IA agéntica

Aumento de la automatización y las operaciones de TI con IA generativa

Desbloquee todo el potencial de su negocio con IA

En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que "creen la IA correcta" para generar valor en toda su empresa y "creen correctamente la IA" para reducir el riesgo de la creación de valor. Ya sea que desee invertir en tecnología avanzada como la IA agéntica o simplemente desee preparar su base de datos para IA generativa, nos encontramos con usted en su estado actual, sin importar sus habilidades o footprint técnica. Al curar los datos de su organización y la estrategia de IA, podemos ayudarle a crear un beneficio competitivo sostenido con IA responsable y escalable.
Estrategia y consultoría 

Al ayudar a nuestros clientes a construir la estrategia de IA correcta, los dotamos de lo necesario para alinear e impulsar su estrategia de negocio con el potencial transformador de una IA responsablemente curada e impulsado por IA por los datos de su empresa. 

 Soluciones impulsadas por IA

Ayudamos a los clientes diseñando, construyendo y escalando soluciones de IA e IA agéntica de vanguardia que aceleran los imperativos estratégicos, lo que permite a los equipos confiar en los modelos de IA que los respaldan. 

 Preparación de los datos para la IA

Nuestro trabajo de transformación de datos convierte a los ecosistemas de datos fragmentados existentes en plataformas de datos ágiles y modernas diseñadas para escalar, acelerar e impactar el negocio, desbloqueando la potencia completa de sus datos necesarios para la era de la IA.

 Transformación y adopción de IA sin riesgo

Los marcos sólidos de gobernanza de IA, los programas de aprendizaje aplicado basados en roles, la capacitación y mejora de habilidades en IA, junto con la planificación estratégica de comunicaciones y la gestión del cambio, impulsan el desarrollo de capacidades y la realización de valor.

Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica la necesidad de una estrategia de datos que esté lista para la IA avanzada.

Ver el episodio

Nuestros expertos

Primer plano de Phaedra Boinodiris
Líder global de IA confiable, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Primer plano de Francesco Brenna
Socio sénior y vicepresidente de integración de IA, IBM Consulting

Francesco Brenna
Primer plano de Matt Candy
Socio gerente global de estrategia y transformación, IBM Consulting

Matt Candy
Primer plano de Javier Olaizola Casin
Socio gerente global de nube híbrida y datos, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Primer plano de Tony Giordano
Socio principal y vicepresidente de transformación de datos de IBM Consulting

Tony Giordano
Primer plano de Manish Goyal
Socio sénior; líder global de IA y análisis, IBM Consulting

Manish Goyal
Primer plano de Cathy Reese
Socio Senior, líder de la línea de servicios públicos de datos e IA, IBM Consulting

Cathy Reese
Primer plano de Shobhit Varshney
Director de datos e IA, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting

Shobhit Varshney

Casos de uso

Persona analiza gráficos digitales en una computadora portátil
Desbloquee productividad y crecimiento con transformación de finanzas impulsada por IA

Transforme sus operaciones financieras con la eficiencia, la integración y el cumplimiento de IA para mejorar el crecimiento en todo su negocio y, al mismo tiempo, ahorrar costos en el resultado final. 

 Aprenda más
Persona trabajando con maquinaria robótica en una fábrica.
Reconsidere cómo funciona su negocio

Impulse la transformación del negocio para su empresa con la automatización extrema.

 Aprenda más
Gente de negocios hablando sobre un nuevo proyecto de negocio en la oficina
Consultoría de transformación de recursos humanos y talento

Reinvente y modernice los RR. HH. con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del negocio.

 Aprenda más
Dos plataformas, una con una mujer frente a un ícono de escudo de seguridad y un hombre frente a una pantalla de datos informáticos.
Servicios de consultoría en ciberseguridad

Nuestros servicios de asesoramiento, integración y seguridad gestionada le ayudan a aprovechar la IA de la manera correcta. 

 Aprenda más
Colegas de trabajo en una sala de reuniones
Reimagine su estrategia de negocio 

Ayudamos a los clientes a impulsar el valor comercial y resolver desafíos complejos mediante el uso de IA y otras tecnologías transformadoras.

 Aprenda más
Dueña de una tienda sonriente utilizando una tableta digital para procesar una transacción con tarjeta de crédito con una clienta.
Transformación de la experiencia del cliente y marketing

Visualice, diseñe y ofrezca una experiencia más fluida y personalizada a lo largo de todo el recorrido del cliente para desbloquear el valor e impulsar el crecimiento.

 Aprenda más
Estudios de casos

Logotipo de Virgin Money

Creación de un asistente bancario impulsado por IA para fomentar la interacción del cliente en Virgin Money.

 Lea el estudio de caso
Logotipo del US Open

Aprovechar la experiencia digital del US Open con poderosos modelos de IA generativa.

 Aprenda más sobre el US Open
logotipo de british sugar

Combinación de datos e IA para optimizar las operaciones en British Sugar.

 Historia de éxito de British Sugar
Logotipo de Coca-Cola European Partners Client

Transformar la optimización de las adquisiciones con insights impulsados por IA.

 Explore el estudio de caso de CCEP
Siguientes pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros para responder a sus preguntas, hablar sobre cómo nuestros servicios de consultoría de negocio pueden ayudarle y explorar los siguientes pasos.

