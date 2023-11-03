Apache Kafka y Apache Flink: una combinación de código abierto hecha en el cielo

Cualquiera que esté familiarizado con el ecosistema de procesamiento de transmisiones está familiarizado con Apache Kafka: el estándar empresarial de facto para la transmisión de eventos de código abierto. Apache Kafka cuenta con muchas capacidades sólidas, como ofrecer un alto rendimiento y mantener una alta tolerancia a fallas en caso de falla de la aplicación.

Los flujos de Apache Kafka llevan los datos a donde deben ir, pero estas capacidades no se maximizan cuando Apache Kafka se despliega de forma aislada. Si usa Apache Kafka hoy en día, Apache Flink debería ser una pieza crucial de su pila para asegurarse de que extrae lo que necesita de sus datos en tiempo real.

Con la combinación de Apache Flink y Apache Kafka, las posibilidades de transmisión de eventos de código abierto se vuelven exponenciales. Apache Flink crea una baja latencia al permitirle responder de forma rápida y precisa a la creciente necesidad empresarial de tomar medidas oportunas. Juntos, la capacidad de generar automatización e insights en tiempo real está al alcance de su mano.

Con Apache Kafka, obtiene un flujo sin procesar de eventos de todo lo que sucede dentro de su negocio. Sin embargo, no todo es necesariamente procesable y algunos se atascan en colas o en el procesamiento por lotes de big data. Aquí es donde entra en juego Apache Flink: pasa de eventos sin procesar a trabajar con eventos relevantes. Además, Apache Flink contextualiza sus datos detectando patrones, lo que le permite comprender cómo suceden las cosas entre sí. Esto es clave porque los eventos tienen una vida útil, y procesar datos históricos podría anular su valor. Considere trabajar con eventos que representan retrasos en los vuelos: requieren una acción inmediata, y procesar estos eventos demasiado tarde seguramente dará como resultado algunos clientes muy descontentos.

Apache Kafka actúa como una especie de manguera de incendios de eventos, comunicando lo que siempre está sucediendo dentro de su negocio. La combinación de esta manguera de eventos con la detección de patrones, impulsada por Apache Flink, da en el clavo: una vez que detecta el patrón relevante, su siguiente respuesta puede ser igual de rápida. Cautive a sus clientes haciendo la oferta adecuada en el momento adecuado, refuerce su comportamiento positivo o incluso tome mejores decisiones en su cadena de suministro, solo por nombrar algunos ejemplos de la amplia funcionalidad que obtiene cuando utiliza Apache Flink junto con Apache Kafka.