Cultivar un entorno de datos vibrante puede ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento, según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value. Pero, ¿cómo pueden saber las organizaciones si sus datos son realmente dinámicos y están preparados para impulsar el crecimiento?

El uso de métricas de calidad de los datos puede resultar útil.

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas para evaluar la calidad de los datos. Las organizaciones pueden aprovechar las métricas de calidad de los datos para realizar un seguimiento y monitorear la calidad de los datos a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar datos de alta calidad adecuados para toma de decisiones basadas en datos y casos de uso de la inteligencia artificial (IA).

Las métricas varían según la organización y pueden reflejar dimensiones tradicionales de la calidad de los datos, como la precisión, la puntualidad y la singularidad, así como características específicas de los flujos de datos modernos, como la duración del flujo. A través de métricas de calidad de datos, las dimensiones de la calidad de los datos pueden asignar a valores numéricos.

Las herramientas de calidad de datos impulsadas por la Automatización y el machine learning pueden ayudar a los ingenieros de datos a evaluar las métricas de calidad de los datos e identificar problemas de calidad de datos en tiempo real. Esto permite a las organizaciones y a sus equipos de datos tomar las medidas necesarias para optimizar la confiabilidad de sus conjuntos de datos y pipelines de datos.