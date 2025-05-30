Cultivar un entorno de datos vibrante puede ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento, según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value. Pero, ¿cómo pueden saber las organizaciones si sus datos son realmente dinámicos y están preparados para impulsar el crecimiento?
El uso de métricas de calidad de los datos puede resultar útil.
Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas para evaluar la calidad de los datos. Las organizaciones pueden aprovechar las métricas de calidad de los datos para realizar un seguimiento y monitorear la calidad de los datos a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar datos de alta calidad adecuados para toma de decisiones basadas en datos y casos de uso de la inteligencia artificial (IA).
Las métricas varían según la organización y pueden reflejar dimensiones tradicionales de la calidad de los datos, como la precisión, la puntualidad y la singularidad, así como características específicas de los flujos de datos modernos, como la duración del flujo. A través de métricas de calidad de datos, las dimensiones de la calidad de los datos pueden asignar a valores numéricos.
Las herramientas de calidad de datos impulsadas por la Automatización y el machine learning pueden ayudar a los ingenieros de datos a evaluar las métricas de calidad de los datos e identificar problemas de calidad de datos en tiempo real. Esto permite a las organizaciones y a sus equipos de datos tomar las medidas necesarias para optimizar la confiabilidad de sus conjuntos de datos y pipelines de datos.
Mantener datos fiables y de alta calidad es un objetivo para muchas organizaciones modernas, y con razón.
Los buenos datos contribuyen a una valiosa business intelligence, eficiencia operativa, flujos de trabajo optimizados, cumplimiento normativo, satisfacción del cliente, crecimiento empresarial y progreso en los indicadores clave de rendimiento (KPI). La alta calidad de los datos también resulta crítica para que las iniciativas de IA sean eficaces, ya que los modelos de IA requieren un entrenamiento con datos fiables y precisos para ofrecer resultados útiles.
Pero para obtener tales recompensas, las organizaciones deben cerciorar de que sus datos sean realmente de alta calidad. Ahí es donde las métricas de calidad de datos juegan un papel clave. Las métricas de calidad de datos pueden ayudarlo a determinar la calidad de los datos mediante la asignación de dimensiones de calidad de datos a valores numéricos, como puntajes.1
A través de evaluaciones de calidad de datos, las organizaciones pueden determinar la usabilidad de sus datos para tomar decisiones comerciales y entrenar modelos de IA. Los datos de baja calidad identificados a través de medidas de calidad de datos a menudo se pueden mejorar mediante esfuerzos de corrección de datos.
Las seis dimensiones tradicionales de las que se realiza un seguimiento a través de las métricas de calidad de los datos son:
Las dimensiones comunes de la calidad de los datos a menudo se pueden medir a través de proporciones simples, como la relación entre el número de resultados preferidos (el número de puntos de datos precisos, entradas de datos válidas, etc.) y el número total de resultados.2
Por ejemplo, una forma básica de calcular la integridad de los datos es:
Integridad = (número de elementos de datos completos) / (número total de elementos de datos)
Alternativamente, usar una métrica inversa centrada en datos incorrectos también es una opción:
Integridad = 1 – [(elementos de datos faltantes) / (número total de elementos de datos)]
Otros métodos para medir dimensiones requieren cálculos más complejos.
Por ejemplo, las fórmulas para calcular la puntualidad de los datos pueden basarse en variables como la antigüedad de los datos, el tiempo de entrega (cuando se entregan los datos), el tiempo de entrada (cuando se reciben los datos) y la volatilidad (la cantidad de tiempo en que los datos son válidos).
Además de las métricas de datos que representan las dimensiones tradicionales de la calidad de los datos, otras métricas clave pueden ayudar a las organizaciones a mantener sus pipelines de datos funcionando sin problemas. Ejemplos:
Aprenda más sobre las principales métricas de calidad de datos para su entorno.
Las métricas de calidad de datos respaldan procesos de datos clave, como la gobernanza de datos, la observabilidad de los datos y la gestión de calidad de datos.
Lagobernanza de datos es una disciplina de gestión de datos que ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición e implementación de políticas, estándares de calidad y procedimientos para la recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso de datos. Las métricas de calidad de los datos, como la coherencia y la integridad de los datos, ayudan a las organizaciones a evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los estándares establecidos a través de las prácticas de gobernanza.
La observabilidad de los datos es la práctica de monitorear y gestionar datos para ayudar a garantizar su calidad, disponibilidad y confiabilidad en varios procesos, sistemas y canales dentro de una organización. Las métricas de calidad de datos rastreadas a través de prácticas de observabilidad de los datos incluyen frescura de datos, recuentos nulos y cambios de esquema.
La gestión de la calidad de los datos o DQM es un conjunto de prácticas para mejorar y mantener la calidad de los datos de una organización. Una práctica básica de DQM es data profiling, que implica revisar la estructura y el contenido de los datos existentes para evaluar su calidad y establecer una línea de base contra la cual medir la corrección. La calidad de los datos se evalúa de acuerdo con las dimensiones y métricas de calidad de los datos.
La mala calidad de los datos revelada a través de la elaboración de perfiles se puede abordar a través de otra práctica de DQM: la limpieza de datos. La limpieza de datos, también conocida como limpieza de datos, es la corrección de errores e inconsistencias de datos en conjuntos de datos sin procesar. La limpieza de datos es un primer paso esencial para la transformación de datos, que convierte los datos sin procesar en un formato utilizable para el análisis.
Las soluciones de software pueden proporcionar supervisión de la calidad de los datos en tiempo real, incluido el seguimiento del rendimiento en métricas de calidad de los datos. Las soluciones líderes pueden incluir características tales como:
Una visualización agregada de los procesos y activos de datos de una organización permite gestionar los incidentes relacionados con los datos en toda la pila de datos.
Supervisión de verificaciones de calidad de datos e infracciones de reglas de acuerdos de nivel de servicio (SLA) relacionadas con entregas de datos perdidas, cambios de esquema y anomalías.
Notificaciones personalizadas y automatizadas entregadas a los stakeholders en los datos a través de herramientas y plataformas como Slack, PagerDuty y correo electrónico.
Los gráficos en filas y operaciones escritos y leídos cada día pueden ayudar a las empresas a identificar tendencias importantes y patrones problemáticos.
El linaje de datos de extremo a extremo muestra conjuntos de datos y canales dependientes que se ven afectados por problemas de calidad de datos.
Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
IBM fue nombrado líder por 19.º año consecutivo en Gartner Magic Quadrant 2024 para herramientas de integración de datos.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Lea una guía de IBM sobre los componentes básicos de la gobernanza y la privacidad de los datos.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
IBM ofrece soluciones de calidad de datos que optimizan dimensiones clave como la precisión, la integridad y la coherencia.
IBM Databand proporciona un monitoreo de la calidad de los datos en tiempo real para detectar problemas de mala calidad de los datos y garantizar una mejor calidad de los mismos.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.
1, 2 “A Survey of Data Quality Measurement and Monitoring Tools.” Frontiers in Big Data. 30 de marzo de 2022.