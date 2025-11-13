¿Qué es el procesamiento de flujos?

Imagine monitorear los signos vitales de un paciente, pero solo verificar los datos cada pocas horas: los proveedores médicos pasarían por alto cambios críticos que requieren una acción inmediata.

Las organizaciones de todas las industrias enfrentan riesgos similares cuando funcionan solo con procesamiento de datos retrasado o basado en lotes. Para actuar con rapidez y precisión, necesitan tener acceso a la información en tiempo real. Los sistemas de procesamiento de flujos abordan esta necesidad mediante la ingesta y el análisis continuos de datos en tiempo real, lo que reduce la latencia inherente a las cargas de trabajo programadas de extracción, transformación y carga (ETL) por lotes.

Mediante el procesamiento en tiempo real de datos procedentes de sistemas distribuidos en entornos híbridos y multinube (como bases de datos relacionales, data lakes, colas de mensajes, dispositivos IoT y aplicaciones empresariales), el procesamiento de flujos ayuda a las organizaciones a crear una visión más unificada y casi en tiempo real de los datos operativos. Esto permite aplicaciones como la detección de anomalías, la prevención del fraude, la fijación dinámica de precios y la personalización en tiempo real.



El procesamiento de flujos también es cada vez más importante para escalar las iniciativas de IA que dependen de datos actualizados continuamente. A medida que aumentan los volúmenes de datos y la complejidad de los modelos, la infraestructura de datos empresarial debe ser capaz de gestionar un alto rendimiento y escalar rápidamente en entornos distribuidos.

Las investigaciones del IBM Institute for Business Value muestran que aproximadamente la mitad de las organizaciones encuestadas están priorizando la optimización de redes, un procesamiento de datos más rápido y la computación distribuida para admitir cargas de trabajo modernas. Sin la capacidad de procesar y entregar datos de gran volumen en tiempo real, las organizaciones corren el riesgo de obtener insights más lentos, reducir la precisión del modelo y perder oportunidades de ventaja competitiva.