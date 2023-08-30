Etiquetas
¿Qué es la arquitectura DataOps?

DataOps es un enfoque colaborativo para la gestión de datos que combina la agilidad de DevOps con el poder del analytics. Su objetivo es agilizar la ingestión, procesamiento y análisis de datos mediante la automatización e integración de diversos flujos de trabajo. Una arquitectura DataOps es la base estructural que respalda la implementación de los principios de DataOps dentro de una organización. Abarca los sistemas, herramientas y procesos que permiten a las empresas gestionar sus datos de manera más eficiente y eficaz.

En este artículo:

    Arquitectura de datos heredada frente a arquitectura DataOps

    Las arquitecturas de datos existentes, que se han utilizado ampliamente durante décadas, a menudo se caracterizan por su rigidez y complejidad. Estos sistemas suelen consistir en entornos de almacenamiento de datos y procesamiento, con procesos manuales y una colaboración limitada entre equipos. Como resultado, pueden ser lentos, ineficientes y propensos a errores.

    Desafíos de las arquitecturas de datos existentes

    Algunos de los principales desafíos asociados con las arquitecturas de datos existentes incluyen:

    • Falta de flexibilidad: las arquitecturas de datos tradicionales suelen ser rígidas e inflexibles, lo que dificulta su adaptación a las necesidades cambiantes de las empresas y la incorporación de nuevas fuentes de datos o tecnologías.
    • Procesamiento de datos lento: Debido a la naturaleza manual de muchos flujos de trabajo de datos en arquitecturas existentes, el procesamiento de datos puede ser tiempo-consumidor y recurso-intensivo.
    • Silos de datos: las arquitecturas heredadas/existentes a menudo dan como resultado que los datos se almacenen y procesen en silos, lo que puede limitar la colaboración y dificultar la capacidad de generar insights.
    • Mala calidad de datos: la falta de Automatización y gobernanza de datos en las arquitecturas heredado/existente puede generar problemas de calidad de datos, como datos incompletos, inexactos o duplicados.

    Cómo una arquitectura de DataOps aborda estos desafíos

    La arquitectura DataOps supera los desafíos planteados por las arquitecturas de datos heredadas de varias maneras:

    • Mayor flexibilidad: el diseño modular de la arquitectura DataOps permite una fácil integración de nuevas fuentes de datos, herramientas y tecnologías, lo que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades empresariales.
    • Procesamiento de datos más rápido: al automatizar los flujos de trabajo de datos y aprovechar las tecnologías modernas de procesamiento de datos, la arquitectura DataOps acelera la ingesta, la transformación y el análisis de datos.
    • Colaboración mejorada: DataOps enfatiza la colaboración interfuncional, derribando las barreras entre los equipos de datos y permitiéndoles trabajar juntos de manera más efectiva.
    • Calidad de datos mejorada: el uso de prácticas de automatización y gobernanza de datos en la arquitectura de DataOps ayuda a garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los datos.
    5 componentes clave de una arquitectura DataOps

    1. Fuentes de datos

    Las fuentes de datos son la columna vertebral de cualquier arquitectura de DataOps. Incluyen las diversas bases de datos, aplicaciones, API y sistemas externos desde los cuales se recopilan e ingieren los datos. Las fuentes de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, y pueden residir en las instalaciones o en la nube.

    Una arquitectura de DataOps bien diseñada debe de dirección los desafíos de integrar datos de múltiples fuentes, garantizando que los datos sean limpios, coherentes y precisos. La implementación de controles de calidad de datos, perfiles de datos y catalogación de datos son esenciales para mantener una visión precisa y actualizada de los activos de datos de la organización.

    2. Ingestión y recopilación de datos

    La ingesta y recopilación de datos implica el proceso de adquirir datos de diversas fuentes y llevarlos al entorno de DataOps. Este proceso se puede llevar a cabo utilizando diversas herramientas y técnicas, como el procesamiento por lotes, la transmisión o la ingesta en tiempo real.

    En una arquitectura DataOps, es crucial contar con un proceso de ingesta de datos eficiente y escalable que pueda manejar datos de diversas fuentes y formatos. Esto requiere implementar herramientas y prácticas sólidas de integración de datos, como validación de datos, limpieza de datos y gestión de metadatos. Estas prácticas ayudan a garantizar que los datos que se ingieren sean precisos, completos y coherentes en todas las fuentes.

    3. Almacenamiento de datos

    Una vez ingeridos los datos, deben almacenarse en una plataforma de almacenamiento de datos adecuada que pueda adaptarse al volumen, la variedad y la velocidad de los datos que se procesan. Las plataformas de almacenamiento de datos pueden incluir bases de datos relacionales tradicionales, bases de datos NoSQL, lagos de datos o servicios de almacenamiento basados en la nube.

    Una arquitectura de DataOps debe considerar el rendimiento, la escalabilidad y las implicaciones de costos de la plataforma de almacenamiento de datos elegida. También debe direcccionar cuestiones relacionadas con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de los datos, especialmente al tratar con datos sensibles o regulados.

    4. Procesamiento y Transformación de datos

    El procesamiento de datos y transformación implica la manipulación y conversión de datos sin procesar en un formato adecuado para el análisis, modelado y visualización. Esto puede incluir Operaciones como filtrado, agregación, normalización y enriquecimiento, así como técnicas más avanzadas como machine learning y procesamiento de lenguaje natural.

    En una arquitectura DataOps, el procesamiento de datos y la Transformación deben ser automatizados y optimizados mediante herramientas y Tecnologías que puedan manejar grandes volúmenes de datos y Transformaciones complejas. Esto puede implicar el uso de pipelines de datos, plataformas de integración de datos o infraestructura de procesamiento de datos.

    5. Modelado y cálculo de datos

    El modelado y el cálculo de datos implican la creación de modelos analíticos, algoritmos y cálculos que permiten a las organizaciones derivar insights y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede incluir análisis estadístico, machine learning, inteligencia artificial y otras técnicas de analytics avanzadas.

    Un aspecto clave de una arquitectura DataOps es la capacidad de desarrollar, probar y desplegar modelos de datos y algoritmos de forma rápida y eficiente. Esto requiere la integración de plataformas de ciencia de datos, herramientas de gestión de modelos y sistemas de control de versiones que faciliten la colaboración y la experimentación entre científicos de datos, analistas e ingenieros.

    Cómo adoptar una arquitectura DataOps

    Implementar una arquitectura DataOps puede ser una tarea compleja y desafiante, especialmente para organizaciones con ecosistemas de datos grandes y diversos. Sin embargo, siguiendo un enfoque estructurado y centrándose en los componentes clave descritos anteriormente, las organizaciones pueden crear y desplegar con éxito un entorno DataOps:

    1. Evalúa el estado actual: Comienza evaluando la infraestructura de datos, los procesos y las prácticas existentes de tu organización. Identifique las fortalezas y debilidades de su enfoque actual e identifique las áreas donde se pueden realizar mejoras.
    2. Defina el estado objetivo: desarrolle una visión clara de lo que quiere lograr con su arquitectura DataOps y establezca un conjunto de objetivos y metas que se alineen con la estrategia y las prioridades generales de su organización.
    3. Identifique la pila de Tecnología: Determine las herramientas, tecnologías y plataformas que formarán la base de su arquitectura DataOps. Esto puede implicar realizar una investigación y evaluación de varias opciones, así como considerar factores como la escalabilidad, el rendimiento y el costo.
    4. Desarrolle una infraestructura de gobernanza de datos: establezca políticas, procedimientos y pautas para gestionar los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando que se cumplan los requisitos de calidad, seguridad y cumplimiento de los datos.
    5. Implemente la integración y automatizaciónde datos: optimice y automatice los procesos de ingesta, procesamiento y transformación de datos, utilizando herramientas y tecnologías que respalden el manejo eficiente y preciso de grandes volúmenes de datos.
    6. Fomentar la colaboración y la comunicación: fomente la cooperación y la colaboración entre los profesionales de datos, incluidos los ingenieros de datos, los científicos de datos y los analistas. Implemente herramientas y prácticas que faciliten la comunicación, el intercambio de conocimientos y la resolución conjunta de problemas.
    7. Monitoree y mejore continuamente: Implemente herramientas de monitoreo y analytics que le permitan rastrear el rendimiento de su arquitectura DataOps e identificar áreas donde se pueden realizar mejoras. Perfeccione y optimice continuamente sus procesos y prácticas para garantizar que su entorno de DataOps siga siendo Ágil, eficiente y Resilient.

