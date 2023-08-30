DataOps es un enfoque colaborativo para la gestión de datos que combina la agilidad de DevOps con el poder del analytics. Su objetivo es agilizar la ingestión, procesamiento y análisis de datos mediante la automatización e integración de diversos flujos de trabajo. Una arquitectura DataOps es la base estructural que respalda la implementación de los principios de DataOps dentro de una organización. Abarca los sistemas, herramientas y procesos que permiten a las empresas gestionar sus datos de manera más eficiente y eficaz.
Las arquitecturas de datos existentes, que se han utilizado ampliamente durante décadas, a menudo se caracterizan por su rigidez y complejidad. Estos sistemas suelen consistir en entornos de almacenamiento de datos y procesamiento, con procesos manuales y una colaboración limitada entre equipos. Como resultado, pueden ser lentos, ineficientes y propensos a errores.
Algunos de los principales desafíos asociados con las arquitecturas de datos existentes incluyen:
La arquitectura DataOps supera los desafíos planteados por las arquitecturas de datos heredadas de varias maneras:
Las fuentes de datos son la columna vertebral de cualquier arquitectura de DataOps. Incluyen las diversas bases de datos, aplicaciones, API y sistemas externos desde los cuales se recopilan e ingieren los datos. Las fuentes de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, y pueden residir en las instalaciones o en la nube.
Una arquitectura de DataOps bien diseñada debe de dirección los desafíos de integrar datos de múltiples fuentes, garantizando que los datos sean limpios, coherentes y precisos. La implementación de controles de calidad de datos, perfiles de datos y catalogación de datos son esenciales para mantener una visión precisa y actualizada de los activos de datos de la organización.
La ingesta y recopilación de datos implica el proceso de adquirir datos de diversas fuentes y llevarlos al entorno de DataOps. Este proceso se puede llevar a cabo utilizando diversas herramientas y técnicas, como el procesamiento por lotes, la transmisión o la ingesta en tiempo real.
En una arquitectura DataOps, es crucial contar con un proceso de ingesta de datos eficiente y escalable que pueda manejar datos de diversas fuentes y formatos. Esto requiere implementar herramientas y prácticas sólidas de integración de datos, como validación de datos, limpieza de datos y gestión de metadatos. Estas prácticas ayudan a garantizar que los datos que se ingieren sean precisos, completos y coherentes en todas las fuentes.
Una vez ingeridos los datos, deben almacenarse en una plataforma de almacenamiento de datos adecuada que pueda adaptarse al volumen, la variedad y la velocidad de los datos que se procesan. Las plataformas de almacenamiento de datos pueden incluir bases de datos relacionales tradicionales, bases de datos NoSQL, lagos de datos o servicios de almacenamiento basados en la nube.
Una arquitectura de DataOps debe considerar el rendimiento, la escalabilidad y las implicaciones de costos de la plataforma de almacenamiento de datos elegida. También debe direcccionar cuestiones relacionadas con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de los datos, especialmente al tratar con datos sensibles o regulados.
El procesamiento de datos y transformación implica la manipulación y conversión de datos sin procesar en un formato adecuado para el análisis, modelado y visualización. Esto puede incluir Operaciones como filtrado, agregación, normalización y enriquecimiento, así como técnicas más avanzadas como machine learning y procesamiento de lenguaje natural.
En una arquitectura DataOps, el procesamiento de datos y la Transformación deben ser automatizados y optimizados mediante herramientas y Tecnologías que puedan manejar grandes volúmenes de datos y Transformaciones complejas. Esto puede implicar el uso de pipelines de datos, plataformas de integración de datos o infraestructura de procesamiento de datos.
El modelado y el cálculo de datos implican la creación de modelos analíticos, algoritmos y cálculos que permiten a las organizaciones derivar insights y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede incluir análisis estadístico, machine learning, inteligencia artificial y otras técnicas de analytics avanzadas.
Un aspecto clave de una arquitectura DataOps es la capacidad de desarrollar, probar y desplegar modelos de datos y algoritmos de forma rápida y eficiente. Esto requiere la integración de plataformas de ciencia de datos, herramientas de gestión de modelos y sistemas de control de versiones que faciliten la colaboración y la experimentación entre científicos de datos, analistas e ingenieros.
Implementar una arquitectura DataOps puede ser una tarea compleja y desafiante, especialmente para organizaciones con ecosistemas de datos grandes y diversos. Sin embargo, siguiendo un enfoque estructurado y centrándose en los componentes clave descritos anteriormente, las organizaciones pueden crear y desplegar con éxito un entorno DataOps:
