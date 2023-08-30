1. Fuentes de datos

Las fuentes de datos son la columna vertebral de cualquier arquitectura de DataOps. Incluyen las diversas bases de datos, aplicaciones, API y sistemas externos desde los cuales se recopilan e ingieren los datos. Las fuentes de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, y pueden residir en las instalaciones o en la nube.

Una arquitectura de DataOps bien diseñada debe de dirección los desafíos de integrar datos de múltiples fuentes, garantizando que los datos sean limpios, coherentes y precisos. La implementación de controles de calidad de datos, perfiles de datos y catalogación de datos son esenciales para mantener una visión precisa y actualizada de los activos de datos de la organización.

2. Ingestión y recopilación de datos

La ingesta y recopilación de datos implica el proceso de adquirir datos de diversas fuentes y llevarlos al entorno de DataOps. Este proceso se puede llevar a cabo utilizando diversas herramientas y técnicas, como el procesamiento por lotes, la transmisión o la ingesta en tiempo real.

En una arquitectura DataOps, es crucial contar con un proceso de ingesta de datos eficiente y escalable que pueda manejar datos de diversas fuentes y formatos. Esto requiere implementar herramientas y prácticas sólidas de integración de datos, como validación de datos, limpieza de datos y gestión de metadatos. Estas prácticas ayudan a garantizar que los datos que se ingieren sean precisos, completos y coherentes en todas las fuentes.

3. Almacenamiento de datos

Una vez ingeridos los datos, deben almacenarse en una plataforma de almacenamiento de datos adecuada que pueda adaptarse al volumen, la variedad y la velocidad de los datos que se procesan. Las plataformas de almacenamiento de datos pueden incluir bases de datos relacionales tradicionales, bases de datos NoSQL, lagos de datos o servicios de almacenamiento basados en la nube.

Una arquitectura de DataOps debe considerar el rendimiento, la escalabilidad y las implicaciones de costos de la plataforma de almacenamiento de datos elegida. También debe direcccionar cuestiones relacionadas con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de los datos, especialmente al tratar con datos sensibles o regulados.

4. Procesamiento y Transformación de datos

El procesamiento de datos y transformación implica la manipulación y conversión de datos sin procesar en un formato adecuado para el análisis, modelado y visualización. Esto puede incluir Operaciones como filtrado, agregación, normalización y enriquecimiento, así como técnicas más avanzadas como machine learning y procesamiento de lenguaje natural.

En una arquitectura DataOps, el procesamiento de datos y la Transformación deben ser automatizados y optimizados mediante herramientas y Tecnologías que puedan manejar grandes volúmenes de datos y Transformaciones complejas. Esto puede implicar el uso de pipelines de datos, plataformas de integración de datos o infraestructura de procesamiento de datos.

5. Modelado y cálculo de datos

El modelado y el cálculo de datos implican la creación de modelos analíticos, algoritmos y cálculos que permiten a las organizaciones derivar insights y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede incluir análisis estadístico, machine learning, inteligencia artificial y otras técnicas de analytics avanzadas.

Un aspecto clave de una arquitectura DataOps es la capacidad de desarrollar, probar y desplegar modelos de datos y algoritmos de forma rápida y eficiente. Esto requiere la integración de plataformas de ciencia de datos, herramientas de gestión de modelos y sistemas de control de versiones que faciliten la colaboración y la experimentación entre científicos de datos, analistas e ingenieros.