Con la finalización de la adquisición de Confluent por parte de IBM, IBM reúne la transmisión de eventos con sus fortalezas en la gestión de datos, la integración y la infraestructura empresarial para ayudar a las organizaciones a ofrecer resultados en tiempo real con datos que fluyen continuamente y están preparados para la IA.
Las empresas generan un flujo constante de datos operativos en tiempo real: transacciones, eventos de aplicaciones, actualizaciones de la cadena de suministro, alertas de fraude, interacciones con los clientes y mucho más. Sin embargo, estas señales a menudo están fragmentadas en todos los sistemas y llegan demasiado tarde para admitir la IA moderna y la automatización. De hecho, aproximadamente el 80 % de las empresas depende de datos obsoletos para la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de perder oportunidades.
A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, el reto ya no es el acceso a los datos, sino el acceso a datos confiables en tiempo real con el contexto necesario para impulsar los sistemas de IA y la automatización.
Al reunir Confluent con las carteras de datos, integración y Z de IBM, IBM está construyendo una plataforma de datos inteligente que conecta los datos en movimiento con el contexto, la gobernanza, la integración y la infraestructura necesarias para poner en funcionamiento la IA en entornos híbridos.
En este blog, exploramos cómo IBM y Confluent colaboran para:
Convertir eventos en tiempo real en un contexto gobernado a través de entornos híbridos es un paso crítico para la operacionalización de la IA empresarial de confianza. Aquí es donde la combinación de Confluent y la cartera watsonx.data de IBM ofrece un valor real.
Confluent transmite eventos operativos en tiempo real desde aplicaciones, sistemas y canales digitales. La cartera unificada de watsonx.data hace que los datos sean productivos para la IA y los analytics a través de una base de datos híbrida abierta con watsonx.data, integración de datos con watsonx.data integration e inteligencia de datos con watsonx.data intelligence. En conjunto, ayudan a las empresas a ir más allá de flujos de eventos aislados y ofrecer productos de datos gobernados y reutilizables que impulsan los analytics, las aplicaciones y la IA.
Estas capacidades conjuntas permiten a las organizaciones:
El resultado es una base más sólida para la IA empresarial, en la que los modelos y los agentes operan sobre datos en movimiento y datos en reposo con el contexto y la gobernanza necesarios para su uso empresarial.
El verdadero valor surge cuando los sistemas pueden reaccionar ante los acontecimientos a medida que se producen. Aquí es donde Confluent y la cartera de integración de IBM, incluyendo IBM MQ y webMethods Hybrid Integration, convierten eventos en tiempo real en acciones empresariales.
Confluent proporciona la infraestructura básica que transmite eventos operativos en toda la empresa. IBM MQ garantiza que esos eventos se entreguen de manera confiable y segura para los sistemas de misión crítica, mientras que webMethods Hybrid Integration conecta aplicaciones, API y flujos de trabajo en entornos híbridos para que los sistemas adecuados puedan responder automáticamente. En conjunto, estas tecnologías ayudan a las organizaciones a pasar del insight en tiempo real a una ejecución confiable.
Esta potente combinación de tecnologías permite a las organizaciones:
El resultado es una empresa más receptiva donde los eventos que fluyen a través del negocio desencadenan automáticamente las acciones correctas en las aplicaciones, sistemas y flujos de trabajo impulsados por IA.
Muchos de los eventos empresariales más críticos se originan en IBM® Z, donde los sistemas transaccionales centrales exigen una escala, resiliencia y confianza inigualables. Estos sistemas potencian pagos, reclamaciones, reservaciones y otras operaciones comerciales de alto valor que constituyen la infraestructura básica de la industria moderna.
Con Confluent e IBM Z, las organizaciones pueden extender tanto los eventos basados en aplicaciones como los cambios basados en datos a arquitecturas modernas impulsadas por eventos, sin interrumpir las aplicaciones transaccionales. Confluent proporciona la infraestructura básica de transmisión, mientras que las tecnologías de integración de aplicaciones y datos de IBM ofrecen múltiples rutas complementarias para conectar las aplicaciones IBM Z con la plataforma Confluent.
Para eventos orientados a aplicaciones, IBM MQ, el SDK Kafka para IBM Z e IBM Z Digital Integration Hub ofrecen formas de alto rendimiento para emitir eventos directamente desde transacciones principales. En el caso de los eventos basados en datos, IBM Data Gate permite la propagación segura y de baja latencia de los cambios en los datos sin procesar a Kafka. En conjunto, estas tecnologías ofrecen un grupo completo y flexible de puntos de acceso, lo que permite a las organizaciones utilizar el modelo adecuado para cada caso de uso.
Este enfoque combinado permite a las organizaciones:
El resultado es una arquitectura en la que tanto los eventos generados por aplicaciones como los cambios basados en datos de IBM Z pueden fluir de forma segura hacia aplicaciones en tiempo real, analytics y sistemas de IA, desbloquear nuevos insights y automatización, preservando la integridad de las operaciones.
En conjunto, Confluent e IBM habilitan una plataforma de datos inteligente para la IA empresarial, conectando flujos de eventos en tiempo real con la gestión de datos, la integración y la infraestructura necesarias para impulsar la acción en entornos híbridos. Esto ayuda a las organizaciones a convertir los eventos empresariales que fluyen continuamente en un contexto confiable para los sistemas de analytics, automatización e IA.
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