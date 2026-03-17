Las empresas generan un flujo constante de datos operativos en tiempo real: transacciones, eventos de aplicaciones, actualizaciones de la cadena de suministro, alertas de fraude, interacciones con los clientes y mucho más. Sin embargo, estas señales a menudo están fragmentadas en todos los sistemas y llegan demasiado tarde para admitir la IA moderna y la automatización. De hecho, aproximadamente el 80 % de las empresas depende de datos obsoletos para la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de perder oportunidades.

A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, el reto ya no es el acceso a los datos, sino el acceso a datos confiables en tiempo real con el contexto necesario para impulsar los sistemas de IA y la automatización.

Al reunir Confluent con las carteras de datos, integración y Z de IBM, IBM está construyendo una plataforma de datos inteligente que conecta los datos en movimiento con el contexto, la gobernanza, la integración y la infraestructura necesarias para poner en funcionamiento la IA en entornos híbridos.

En este blog, exploramos cómo IBM y Confluent colaboran para: