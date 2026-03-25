¿Qué es la recuperación de datos?

La toma de decisiones inteligente ocurre cuando las organizaciones pueden extraer insights de datos de alta calidad.

Pero antes de poder realizar el análisis, las organizaciones deben tener acceso a esos datos. Esta tarea puede ser especialmente desafiante cuando los datos residen dentro de un gran conjunto de datos o un vasto patrimonio de datos, como una base de datos de investigación científica expansiva o un sistema de almacenamiento híbrido multinube en expansión.

El crecimiento explosivo de los datos intensifica estos desafíos: se crean más de 400 millones de terabytes de datos cada día, según algunas estimaciones, mientras que las propias empresas a menudo gestionan un petabyte de datos o más.1

Los avances en inteligencia artificial también han cambiado las necesidades de datos empresariales. Los flujos de trabajo de IA requieren acceso rápido a los datos, incluyendo acceso a grandes volúmenes de datos no estructurados.

Históricamente, los procesos de recuperación de datos se enfocaron en consultas de fuentes estructuradas como sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Sin embargo, en lugar de utilizar enfoques manuales que requieren mucho tiempo para analizar las enormes fuentes de datos internas y externas actuales, las organizaciones recurren a la recuperación de datos moderna. Este enfoque utiliza tecnologías como las bases de datos vectoriales y la generación aumentada por recuperación para satisfacer la demanda de datos que se encuentran fuera de las bases de datos relacionales internas.

La RAG agéntica, en particular, ha demostrado ser especialmente poderosa para satisfacer esta demanda. David Levy, ingeniero asesor de tecnología para Client Engineering en IBM, explicó las capacidades de RAG agéntica en una presentación para IBM Technology.

“La RAG agéntica es una evolución en la forma en que mejoramos el pipeline de RAG al ir más allá de la simple generación de respuestas a una toma de decisiones más inteligente. Al permitir que un agente elija las mejores fuentes de datos y potencialmente incluso incorpore información externa, como datos en tiempo real o servicios de terceros, podemos crear un pipeline que sea más receptivo, más preciso y más adaptable”, dijo Levy.

¿El resultado? Las empresas y otras organizaciones pueden aprovechar mejor sus propios datos empresariales estructurados y no estructurados, así como los crecientes volúmenes de datos producidos fuera de sus ecosistemas. Tienen la capacidad de acceder a los datos precisos que necesitan cuando los necesitan, lo que permite realizar analytics y obtener insights basados en datos que impulsan mejores resultados comerciales.