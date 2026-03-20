Obtenga respuestas fiables con agentes de IA sensibles al contexto que funcionan con datos controlados y conectados, sin necesidad de cambiar de plataforma ni de comprometerse con un proveedor.
Documentos interminables. Bases de conocimiento dispersas. Sistemas desconectados. Las herramientas tradicionales de RAG y búsqueda pueden arrojar resultados incompletos, incoherentes o poco confiables.
Uso de OpenRAG con IBM® watsonx.data lleva la IA agéntica a la búsqueda empresarial para obtener insights rápidos y confiables.
Conéctese a sus datos dondequiera que existan (documentos, bases de datos, data lakes y repositorios de contenido) sin migrar ni reformatear los datos.
OpenRAG elige dinámicamente el mejor enfoque de recuperación (palabra clave, vector, lógica híbrida o de varios pasos (“razonamiento”)) para que sus equipos obtengan respuestas precisas y conscientes del contexto.
Integre la búsqueda de IA en aplicaciones empresariales, portales y paneles mediante el uso de API. Ofrezca respuestas coherentes y seguras donde trabajan sus equipos, respaldadas por una gobernanza de nivel empresarial en watsonx.data.
Descubra por qué los sistemas RAG tradicionales tienen dificultades con preguntas complejas y de múltiples fuentes, y cómo OpenRAG utiliza un enfoque agéntico y adaptativo para ofrecer respuestas más completas y confiables. Un ejemplo de cumplimiento muestra cómo OpenRAG fundamenta la IA en los datos empresariales gobernados para lograr precisión a escala.