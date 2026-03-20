Documentos interminables. Bases de conocimiento dispersas. Sistemas desconectados. Las herramientas tradicionales de RAG y búsqueda pueden arrojar resultados incompletos, incoherentes o poco confiables.

Uso de OpenRAG con IBM® watsonx.data lleva la IA agéntica a la búsqueda empresarial para obtener insights rápidos y confiables.