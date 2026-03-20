Búsqueda impulsada por IA con Enterprise Search

Obtenga respuestas fiables con agentes de IA sensibles al contexto que funcionan con datos controlados y conectados, sin necesidad de cambiar de plataforma ni de comprometerse con un proveedor. 

 

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Un hombre con auriculares trabajando en una computadora con chat abstracto y gráficos de datos en el fondo.
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Desarrolladores: pongan en marcha una aplicación RAG basada en agentes en cuestión de minutos utilizando tecnologías abiertas y combinables.
Póngase en marcha

Obtenga respuestas basadas en conocimientos empresariales validados

Documentos interminables. Bases de conocimiento dispersas. Sistemas desconectados. Las herramientas tradicionales de RAG y búsqueda pueden arrojar resultados incompletos, incoherentes o poco confiables.

Uso de OpenRAG con IBM® watsonx.data lleva la IA agéntica a la búsqueda empresarial para obtener insights rápidos y confiables.
Del piloto a la producción en minutos 01 Conéctese a los datos de su empresa sin necesidad de reestructuraciones

Conéctese a sus datos dondequiera que existan (documentos, bases de datos, data lakes y repositorios de contenido) sin migrar ni reformatear los datos.

 02 Recuperar y "razonar" usando la IA agéntica

OpenRAG elige dinámicamente el mejor enfoque de recuperación (palabra clave, vector, lógica híbrida o de varios pasos (“razonamiento”)) para que sus equipos obtengan respuestas precisas y conscientes del contexto.

 03 Despliéguelo en sus herramientas y flujos de trabajo preferidos.

Integre la búsqueda de IA en aplicaciones empresariales, portales y paneles mediante el uso de API. Ofrezca respuestas coherentes y seguras donde trabajan sus equipos, respaldadas por una gobernanza de nivel empresarial en watsonx.data.

Vea OpenRAG con watsonx.data en acción

Descubra por qué los sistemas RAG tradicionales tienen dificultades con preguntas complejas y de múltiples fuentes, y cómo OpenRAG utiliza un enfoque agéntico y adaptativo para ofrecer respuestas más completas y confiables. Un ejemplo de cumplimiento muestra cómo OpenRAG fundamenta la IA en los datos empresariales gobernados para lograr precisión a escala.

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Obtenga resultados de búsqueda más inteligentes

Ilustración de un asistente digital, con iconos de teléfono y mensaje digital
Mayor precisión con recuperación agéntica de varios pasos

OpenRAG mejora la precisión adaptando las estrategias de recuperación (combinando búsqueda híbrida, refinamiento de consultas y bucles de "razonamiento") para ofrecer respuestas más completas y confiables a preguntas comerciales complejas.

 
Ilustración de un representante del centro de contacto rodeado de íconos gráficos y de mensajes digitales
Gobernanza y seguridad integradas

Al aplicar políticas, linaje y controles de acceso coherentes en fuentes estructuradas y no estructuradas, watsonx.data ayuda a garantizar que los sistemas de IA funcionen con datos confiables y conectados.

 
Ilustración de un centro de contacto modernizado rodeado de íconos de mensajes digitales
Búsqueda escalable en entornos híbridos y multicloud

watsonx.data se conecta a datos gobernados dondequiera que estén —en la nube, on-prem o distribuidos— ayudando a garantizar la calidad consistente de búsqueda con IA y controles de acceso sin duplicar ni mover datos.

 
Ilustración de un centro de contacto modernizado rodeado de íconos de mensajes digitales
Integración fluida en los flujos de trabajo empresariales

Las API integran la búsqueda de IA en portales de empleados, aplicaciones de clientes, herramientas de conocimiento y sistemas de BI. Reduzca la fricción en las operaciones diarias y despliegue la búsqueda empresarial donde y cómo lo desee.

 
Ilustración de un asistente digital, con iconos de teléfono y mensaje digital
Mayor precisión con recuperación agéntica de varios pasos

OpenRAG mejora la precisión adaptando las estrategias de recuperación (combinando búsqueda híbrida, refinamiento de consultas y bucles de "razonamiento") para ofrecer respuestas más completas y confiables a preguntas comerciales complejas.

 
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Gobernanza y seguridad integradas

Al aplicar políticas, linaje y controles de acceso coherentes en fuentes estructuradas y no estructuradas, watsonx.data ayuda a garantizar que los sistemas de IA funcionen con datos confiables y conectados.

 
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Búsqueda escalable en entornos híbridos y multicloud

watsonx.data se conecta a datos gobernados dondequiera que estén —en la nube, on-prem o distribuidos— ayudando a garantizar la calidad consistente de búsqueda con IA y controles de acceso sin duplicar ni mover datos.

 
Ilustración de un centro de contacto modernizado rodeado de íconos de mensajes digitales
Integración fluida en los flujos de trabajo empresariales

Las API integran la búsqueda de IA en portales de empleados, aplicaciones de clientes, herramientas de conocimiento y sistemas de BI. Reduzca la fricción en las operaciones diarias y despliegue la búsqueda empresarial donde y cómo lo desee.

 
Dé el siguiente paso

Descubra cómo la búsqueda Enterprise Search impulsada por IA con OpenRAG puede ayudarle a acelerar sus objetivos de IA, independientemente del tamaño de su empresa.

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