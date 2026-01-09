Hable con su sala de datos: cómo Bay Point Advisors creó una plataforma de RAG segura para el análisis del mercado privado

Cuando un empleado de Bay Point carga documentos en una sala, Atlas mueve los archivos a Azure Blob Storage y registra sus metadatos en la base de datos SQL de Atlas. El texto se extrae y se divide en segmentos manejables. Cada fragmento se marca con metadatos para garantizar un control de acceso correcto y la trazabilidad durante la recuperación.
Luego, los fragmentos se envían a la base de datos vectorial, que utiliza el modelo de incorporación de Azure OpenAI para vectorizar cada pieza. Los vectores resultantes, junto con los ID de documentos, los identificadores de salas y los metadatos de permisos, se escriben en la base de datos vectorial de Astra DB.
Debido a que cada fragmento se almacena de forma independiente, reemplazar o actualizar un documento solo requiere una reindexación parcial, lo que reduce el costo operativo y la complejidad.