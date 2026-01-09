Hable con su sala de datos: cómo Bay Point Advisors creó una plataforma de RAG segura para el análisis del mercado privado

La precisión y la seguridad son dos requisitos críticos para la toma de decisiones de inversión. Al revisar las oportunidades de inversión, las empresas financieras a menudo crean salas de datos seguras para contener todas las fuentes de diligencia debida necesarias para ayudar a los inversionistas a tomar una decisión de “continuar” o “no continuar”. Pero las oportunidades de inversión suelen ser fugaces; examinar miles de archivos PDF, hojas de cálculo financieras, contratos críticos y otros documentos para tomar una decisión puede llevar demasiado tiempo.

Bay Point Advisors es una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta que se centra en oportunidades del mercado privado que los inversionistas tradicionales suelen pasar por alto. Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma impulsada por IA diseñada para permitir que los clientes interactúen de manera conversacional con sus salas de datos. En lugar de escanear manualmente los archivos en busca de términos de préstamos, convenios, notas de riesgo y otros detalles críticos del acuerdo, los usuarios hacen preguntas directas y reciben respuestas fundamentadas y respaldadas por citas procedentes de los documentos privados dentro de la sala de datos, en milisegundos.