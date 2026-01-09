Inteligencia artificial Automatización de TI

Hable con su sala de datos: cómo Bay Point Advisors creó una plataforma de RAG segura para el análisis del mercado privado

Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma impulsada por IA diseñada para permitir que los clientes interactúen de manera conversacional con sus salas de datos seguras.

Publicado el 9 de enero de 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

La precisión y la seguridad son dos requisitos críticos para la toma de decisiones de inversión. Al revisar las oportunidades de inversión, las empresas financieras a menudo crean salas de datos seguras para contener todas las fuentes de diligencia debida necesarias para ayudar a los inversionistas a tomar una decisión de “continuar” o “no continuar”. Pero las oportunidades de inversión suelen ser fugaces; examinar miles de archivos PDF, hojas de cálculo financieras, contratos críticos y otros documentos para tomar una decisión puede llevar demasiado tiempo.

Bay Point Advisors es una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta que se centra en oportunidades del mercado privado que los inversionistas tradicionales suelen pasar por alto. Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma impulsada por IA diseñada para permitir que los clientes interactúen de manera conversacional con sus salas de datos. En lugar de escanear manualmente los archivos en busca de términos de préstamos, convenios, notas de riesgo y otros detalles críticos del acuerdo, los usuarios hacen preguntas directas y reciben respuestas fundamentadas y respaldadas por citas procedentes de los documentos privados dentro de la sala de datos, en milisegundos.

El problema: la revisión de documentos de gran volumen ralentiza las decisiones

Para ser viable en entornos financieros, la plataforma Atlas necesitaba cumplir con los siguientes elementos:

  • Recuperación de alta precisión
  • Respuestas fundamentadas y explicables
  • Estricto otorgamiento de licencias y aislamiento de datos
  • Baja carga operativa
  • Integración perfecta con la pila .NET y Angular existente de Bay Point

Atlas aborda este desafío con generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), combinando la búsqueda semántica con el resumen impulsado por IA.

Arquitectura: un flujo de trabajo de RAG de nivel de producción

Atlas combina la pila .NET y Angular de Bay Point con Astra DB en IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI y una capa de metadatos SQL. Su arquitectura se organiza en torno a dos pipelines coordinados:

  • El flujo de trabajo de chat utilizado por los clientes
  • El flujo de trabajo de ingesta de documentos para administradores (autorizados y responsables de las cargas)

1. Flujo de trabajo de consultas de inversionistas (proceso de chat)

Cuando un cliente envía una pregunta, Atlas autentica al usuario y recupera el contexto de la capa de metadatos SQL para garantizar que solo se incluyan los documentos autorizados en la recuperación. Los metadatos asociados con cada documento, como el ID de la sala y el nivel de permiso, se utilizan para aplicar un filtrado estricto.

La pregunta y el contexto del usuario se envían a Astra DB, que reenvía el texto al modelo de incorporación de Azure OpenAI para su vectorización. El vector resultante se utiliza para consultar el almacén de vectores de Astra DB, recuperando los fragmentos de texto más relevantes y los metadatos asociados.

Luego, Atlas envía la pregunta del usuario, las instrucciones, el historial de chat anterior y los fragmentos recuperados a un modelo de chat de Azure OpenAI, que genera una respuesta fundamentada en lenguaje natural que incluye citas detalladas.

Flujo de chat de Atlas: una pregunta autenticada pasa a la incorporación por medio de la API de datos, luego a la recuperación de vectores de Astra DB y da como resultado la generación de respuestas de Azure OpenAI con citas. Figura 1. Flujo de chat de Atlas: una pregunta autenticada pasa a la incorporación por medio de la API de datos, luego a la recuperación de vectores de Astra DB y da como resultado la generación de respuestas de Azure OpenAI con citas.

2. Flujo de trabajo de ingesta de documentos (pipeline de incorporación de documentos)

Cuando un empleado de Bay Point carga documentos en una sala, Atlas mueve los archivos a Azure Blob Storage y registra sus metadatos en la base de datos SQL de Atlas. El texto se extrae y se divide en segmentos manejables. Cada fragmento se marca con metadatos para garantizar un control de acceso correcto y la trazabilidad durante la recuperación.

Luego, los fragmentos se envían a la base de datos vectorial, que utiliza el modelo de incorporación de Azure OpenAI para vectorizar cada pieza. Los vectores resultantes, junto con los ID de documentos, los identificadores de salas y los metadatos de permisos, se escriben en la base de datos vectorial de Astra DB.

Debido a que cada fragmento se almacena de forma independiente, reemplazar o actualizar un documento solo requiere una reindexación parcial, lo que reduce el costo operativo y la complejidad.

Pipeline de incorporación de documentos de Atlas: un administrador carga documentos de la sala, que se envían a Blob Storage. Luego, la extracción, la fragmentación y la incorporación se realizan a través de la API de datos y se escriben en el almacenamiento vectorial en Astra DB. Figura 2. Pipeline de incorporación de documentos de Atlas: un administrador sube documentos de la sala, que se envían a Blob Storage. Luego, la extracción, la fragmentación y la incorporación se realizan a través de la API de datos y se escriben en el almacenamiento vectorial en Astra DB.

Consideraciones de ingeniería: lo que se necesita para construir un sistema de RAG confiable

La creación de Atlas requirió varias decisiones deliberadas de ingeniería para cumplir con el rigor de los flujos de trabajo del mercado privado.

Separación de los modelos de recuperación y generación

Atlas utiliza un modelo para la incorporación y otro para la generación de respuestas. Esta división mejora la precisión de la recuperación y produce resúmenes más coherentes que un único modelo multipropósito.

Integración basada en REST mediante la API de datos

La API de datos de Astra DB, con su interfaz REST y .NET SDK, permitió al equipo de ingeniería integrar operaciones vectoriales en el código base existente con una fricción mínima. Esto eliminó la necesidad de adoptar nuevos idiomas o desplegar infraestructura adicional.

Control de acceso basado en metadatos

Los permisos se aplican a nivel de fragmentos mediante el uso de metadatos que se establecen durante la ingestión. Durante la recuperación, solo se consideran los fragmentos autorizados, lo que garantiza que las respuestas siempre provengan de documentos que el usuario puede ver.

Mantenimiento eficiente mediante la reindexación parcial

Atlas no necesita reprocesar conjuntos de datos completos cuando es necesario cambiar, reemplazar o eliminar un documento. Solo los archivos afectados se vuelven a indexar, lo que mantiene la ingesta rápida y manejable.

Velocidad operativa a través del soporte del proveedor

El equipo de ingeniería de Bay Point aceleró el desarrollo con la ayuda de los canales de soporte directo y la guía de implementación de IBM. Esto fue particularmente importante durante el diseño de los flujos de trabajo de recuperación y el ajuste de los parámetros de incorporación. El equipo de soporte utilizó Langflow, la GUI de desarrollo intuitiva de arrastrar y soltar de IBM, para ayudar al equipo de Bay Point a visualizar los requisitos arquitectónicos y la viabilidad general de su proyecto de Atlas.

Resultados: insights más rápidos, mejor gobernanza, mayor confianza

Atlas mejora significativamente la forma en que los clientes y analistas interactúan con los datos del mercado privado, lo que da como resultado:

  • Generación de insights más rápida: la información clave aparece en segundos
  • Fundamentación coherente: las respuestas incluyen citas de fuentes
  • Tasas de error más bajas: las alucinaciones se reducen mediante instrucciones restringidas
  • Productividad mejorada: menos tiempo dedicado a escanear documentos manualmente
  • Gobernanza sólida: permisos a nivel de documento mantenidos de principio a fin

La plataforma convierte conjuntos de documentos estáticos y no estructurados en una capa de conocimiento conversacional con capacidad de búsqueda que acelera los flujos de trabajo de diligencia debida.

Lo que viene a continuación: IA agéntica para flujos de trabajo de inversión

Atlas está evolucionando hacia la IA agéntica, donde los procesos autónomos pueden aprovechar tanto documentos privados junto con información del mercado como conjuntos de datos públicos para obtener nueva información relevante para una inversión. Las capacidades futuras podrían incluir:

  • Notificaciones cuando nuevos documentos afectan los términos del acuerdo
  • Verificación de la coherencia entre documentos
  • Monitoreo de cambios regulatorios o de mercado
  • Resúmenes proactivos de actualizaciones de documentos

Esta progresión hace que Atlas pase de una respuesta reactiva a una inteligencia proactiva.

Una arquitectura de RAG segura y escalable para las finanzas

Atlas demuestra cómo la RAG puede operar de forma segura y confiable dentro de las limitaciones de la inversión en el mercado privado. Astra DB proporciona el almacenamiento, la recuperación de baja latencia y la integración basada en REST que impulsan la búsqueda semántica de Atlas. Azure OpenAI ofrece la capa de razonamiento que sintetiza respuestas fundamentadas y llenas de citas.

En conjunto, estos componentes permiten a Bay Point Advisors transformar la debida diligencia en el mercado privado en una experiencia rápida, conversacional y gobernable, completamente impulsada por los propios datos de la empresa y alineada con las demandas de seguridad del sector financiero.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM