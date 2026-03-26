Experimente, realice prototipos e incorpore el conocimiento empresarial a los flujos de trabajo de IA en minutos, sin una configuración compleja.

A diferencia de los pipelines de RAG convencionales que se basan en patrones de recuperación fijos, OpenRAG permite la recuperación agéntica, donde la IA decide dinámicamente cómo recuperar y razonar sobre la información según la tarea en cuestión.

Con OpenRAG, puede:

Crear flujos de trabajo de RAG impulsados por agentes que se adapten a la complejidad de las consultas

Combinar las mejores tecnologías abiertas, como LangFlow, OpenSearch y Docling

Analizar información de múltiples fuentes para ofrecer respuestas de IA más precisas y adaptadas al contexto

Crear prototipos y realizar iteraciones rápidamente sin tener que crear flujos de trabajo complejos desde cero

Cuando esté listo, escale perfectamente lo que ha creado a OpenRAG en watsonx.data con gobernanza empresarial, seguridad y confiabilidad operativa, sin reconstruir su arquitectura.