OpenRAG en watsonx.data: Fundamentar la IA en el conocimiento empresarial gobernado

Ahora disponible de forma general, OpenRag en watsonx.data brinda a los equipos una solución RAG agéntica lista para usar para convertir datos no estructurados en conocimiento empresarial con capacidad de búsqueda, con organizaciones líderes que ya lo aplican en casos de uso de adquisiciones, impuestos y conocimiento interno.
Los agentes de IA y las aplicaciones son tan útiles como el conocimiento al que pueden acceder, que pueden interpretar y que pueden aplicar. Este es el desafío constante, ya sea que sea un empleado que busca conocimiento interno, un equipo de soporte que resuelve un problema de un cliente o un equipo de impuestos que revisa documentos complejos. Y el conocimiento requerido para estos flujos de trabajo casi siempre está disperso en diferentes documentos, formatos y sistemas.
OpenRAG en watsonx.data se conecta a fuentes donde ya reside el contenido, como Google Drive, Microsoft OneDrive y AWS S3, y funciona con tipos de archivos comunes, incluidos PDF, imágenes, archivos de PowerPoint y archivos de Excel. A partir de ahí, OpenRAG prepara ese contenido, lo hace apto para búsquedas y entrega la información correcta en el momento adecuado.
En la práctica, eso significa ayudar a los equipos a superar las barreras que, con frecuencia, impiden que el contenido sin procesar sirva de base para aplicaciones útiles de IA:
“Los departamentos fiscales trabajan con un volumen masivo de documentos, que a menudo abarcan más de un millón de archivos en formatos como Excel, Word y PDF”, dice Chris Aiken, director de servicios de tecnología fiscal de EY. “Hoy en día, mucho trabajo depende de que los departamentos fiscales busquen manualmente en estos archivos para encontrar la información correcta. Estamos entusiasmados con OpenRAG porque puede ayudar a que ese enorme corpus se pueda buscar y aplicar en la práctica para los agentes de IA. Al incorporar OpenRAG en nuestra capa de inteligencia EY.ai GTP a través de MCP, vemos la oportunidad de brindar a los agentes el contexto que necesitan para localizar, ingerir y razonar sobre información relevante de manera mucho más efectiva en apoyo de solicitudes complejas relacionadas con impuestos”.
OpenRag en watsonx.data está diseñado para potenciar una variedad de aplicaciones de IA para flujos de trabajo empresariales:
“Nos entusiasma el potencial de OpenRAG para respaldar la búsqueda interna de conocimiento en una agencia espacial, donde los equipos necesitan encontrar información confiable en grandes colecciones de documentos”, afirma Andrea Di Donato, CEO de DiGi ONE. “La primera oportunidad es ayudar a los usuarios a obtener un acceso más rápido al conocimiento que necesitan, y con el tiempo vemos potencial para expandirse a casos de uso más técnicos, incluidos documentos relacionados con lanzamientos”.
Los equipos de IBM también están aplicando OpenRAG internamente para ayudar a que el conocimiento empresarial sea más fácil de buscar y usar. En adquisiciones, por ejemplo, los equipos a menudo necesitan revisar contratos, información de proveedores y documentos financieros distribuidos en múltiples sistemas antes de iniciar negociaciones.
“OpenRAG nos ayuda a acelerar el trabajo necesario para una experiencia conversacional en casos de uso clave”, dice Matt Lyteson, director de sistemas de información (CIO) de plataformas de tecnología empresarial de IBM. “Los equipos de adquisiciones de IBM a menudo dependían de la revisión manual de contratos anteriores, trabajando con cientos de páginas en múltiples sistemas, lo que dificultaba la preparación rápida para las negociaciones. Con OpenRAG, avanzamos hacia una experiencia unificada y conversacional que reúne los términos contractuales, el contexto del proveedor y los documentos financieros en un solo lugar. Este cambio ayudará a aportar insights críticos en minutos en lugar de horas, reducirá significativamente el esfuerzo manual y dará a los profesionales de adquisiciones más tiempo para centrarse en negociaciones de alto nivel”.
El objetivo principal de la RAG es dar a los modelos de IA acceso a información fuera de sus datos de entrenamiento. En lugar de confiar solo en lo que un modelo ya sabe, la RAG ayuda a las aplicaciones de IA a recuperar información relevante antes de generar una respuesta.
En un flujo de RAG típico, los datos se ingieren, se dividen en fragmentos más pequeños, se indexan y se pueden buscar. Cuando un usuario hace una pregunta, el sistema busca en ese índice, recupera un conjunto limitado de fragmentos relevantes y los pasa a un modelo para generar inmediatamente una respuesta.
Este enfoque suele ser eficaz para preguntas sencillas cuando la información relevante es fácil de encontrar y está contenida en un pequeño número de fuentes. Pero también ejerce mucha presión sobre un solo paso de recuperación. Si la búsqueda pierde contexto importante o recupera solo parte de la respuesta, el modelo seguirá generando una respuesta basada en información incompleta. El sistema de IA también necesita suficiente contexto para entender qué significa esa información, cómo se relaciona con la tarea y si se necesita evidencia adicional.
Los flujos de trabajo empresarial a menudo requieren más que una búsqueda única. Los usuarios suelen hacer preguntas que deben interpretar, desglosar en pasos, buscar en múltiples fuentes y comparar con diferentes evidencias. En esos casos, la recuperación no debería ser un paso estático que ocurre antes de que comience el razonamiento. Debería formar parte del propio proceso de razonamiento.
Con OpenRAG, el agente de IA puede decidir cómo abordar la tarea, buscar y recuperar según sea necesario, refinar su consulta, llamar a herramientas y validar si tiene suficiente información antes de responder. En lugar de depender de un patrón fijo de recuperación y generación, OpenRAG adapta la recuperación a la complejidad de la pregunta.
Para los equipos que desarrollan agentes de IA y otras aplicaciones basadas en el conocimiento, esto significa resultados de la IA más confiables.
Según David Tan, director de tecnología de CrushBank: “En nuestras pruebas, OpenRAG en watsonx.data está haciendo un trabajo mucho mejor con uno de los problemas más difíciles de la RAG tradicional: la recuperación que se mantiene completa a medida que crece el corpus. Los enfoques convencionales funcionan bien para nosotros con unos cuantos miles de documentos, pero la precisión disminuye drásticamente en decenas o cientos de miles, y con documentos como contratos, órdenes de trabajo y órdenes de compra, perder un archivo relevante puede cambiar drásticamente la respuesta. OpenRAG ha arrojado un conjunto más completo de resultados a esa escala, lo que nos brinda una base mucho más sólida para experiencias de IA listas para usar”.
OpenRAG en watsonx.data ofrece a los equipos una forma innovadora de construir flujos de trabajo de RAG agéntica sin tener que armar y operar la base por su cuenta. Basado en el marco OpenRAG de código abierto de IBM, combina tres potentes tecnologías de código abierto en una sola pila:
Con OpenRAG en watsonx.data, los usuarios pueden:
A partir de ahí, OpenRAG ayuda a los equipos a preparar, indexar y orquestar la recuperación en contenido empresarial al hacer lo siguiente:
Este enfoque les brinda a los equipos una vía más rápida para pasar del contenido sin procesar a una RAG autónoma, de modo que puedan dedicar menos tiempo a la gestión de la pila y más tiempo a desarrollar aplicaciones de IA que utilicen el conocimiento empresarial de manera eficaz.
“Nuestra base de conocimientos interna incluye documentos altamente técnicos con fórmulas químicas, y contiene documentos en múltiples idiomas, no solo en inglés”, indica Tomoki Nagai, Gerente General de MI Initiative, JSR Corporation. El valor inicial de OpenRAG es ver cómo maneja ese conocimiento especializado para ayudar a nuestro equipo a encontrar y razonar la información de manera más efectiva”.
La RAG de producción requiere una base gobernada, segura y lista para funcionar. watsonx.data es la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para ofrecer contexto en tiempo real para la IA, ayudando a las organizaciones a poner a disposición datos estructurados y no estructurados con el significado empresarial, la gobernanza y la confianza que requieren los sistemas de IA.
Con OpenRAG en watsonx.data, los equipos pueden fundamentar la IA en el conocimiento empresarial gobernado mientras dependen de los controles necesarios para gestionar el acceso, proteger los datos y operar flujos de trabajo de IA con mayor visibilidad a medida que crece el uso. También reduce la carga operativa de ejecutar la RAG agéntica al empaquetar la infraestructura para la ingesta, indexación, recuperación y orquestación en una experiencia lista para usar.
OpenRAG en watsonx.data ya está disponible de forma general en IBM Cloud y estará disponible para su despliegue on premises el 24 de junio.
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