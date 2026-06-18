OpenRAG en watsonx.data: Fundamentar la IA en el conocimiento empresarial gobernado

Los agentes de IA y las aplicaciones son tan útiles como el conocimiento al que pueden acceder, que pueden interpretar y que pueden aplicar. Este es el desafío constante, ya sea que sea un empleado que busca conocimiento interno, un equipo de soporte que resuelve un problema de un cliente o un equipo de impuestos que revisa documentos complejos. Y el conocimiento requerido para estos flujos de trabajo casi siempre está disperso en diferentes documentos, formatos y sistemas.

OpenRAG en watsonx.data se conecta a fuentes donde ya reside el contenido, como Google Drive, Microsoft OneDrive y AWS S3, y funciona con tipos de archivos comunes, incluidos PDF, imágenes, archivos de PowerPoint y archivos de Excel. A partir de ahí, OpenRAG prepara ese contenido, lo hace apto para búsquedas y entrega la información correcta en el momento adecuado.

En la práctica, eso significa ayudar a los equipos a superar las barreras que, con frecuencia, impiden que el contenido sin procesar sirva de base para aplicaciones útiles de IA:

Un camino más rápido hacia una IA fundamentada: al integrar la ingesta, la indexación, la recuperación y la orquestación en una experiencia lista para usar, OpenRAG en watsonx.data ayuda a que los datos no estructurados sean utilizables para los agentes de IA sin necesidad de armar y gestionar una pila RAG desde cero.

Conocimiento empresarial a escala: la mayoría de las organizaciones ya tienen la información que necesitan sus agentes, pero está distribuida en documentos, sistemas y formatos. OpenRAG en watsonx.data ayuda a los equipos a buscar ese conocimiento distribuido de manera más efectiva y a utilizar la información correcta para respaldar respuestas de IA más fundamentadas.

Resultados de la IA más confiables: en lugar de depender de un único paso de recuperación, los agentes pueden adoptar un enfoque más adaptable al comprender la intención, decidir cuándo realizar la búsqueda, refinar el contexto a lo largo de los pasos y utilizar herramientas cuando sea necesario.

Seguridad y gobernanza integradas: aproveche la seguridad, el cumplimiento y el aislamiento integrados, en lugar de ensamblar controles entre proveedores con diferentes políticas y modelos operativos.

“Los departamentos fiscales trabajan con un volumen masivo de documentos, que a menudo abarcan más de un millón de archivos en formatos como Excel, Word y PDF”, dice Chris Aiken, director de servicios de tecnología fiscal de EY. “Hoy en día, mucho trabajo depende de que los departamentos fiscales busquen manualmente en estos archivos para encontrar la información correcta. Estamos entusiasmados con OpenRAG porque puede ayudar a que ese enorme corpus se pueda buscar y aplicar en la práctica para los agentes de IA. Al incorporar OpenRAG en nuestra capa de inteligencia EY.ai GTP a través de MCP, vemos la oportunidad de brindar a los agentes el contexto que necesitan para localizar, ingerir y razonar sobre información relevante de manera mucho más efectiva en apoyo de solicitudes complejas relacionadas con impuestos”.