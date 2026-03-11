Descubra cómo este proveedor de tecnología sueco utiliza la IA para extraer datos clave de contratos complejos, señalar riesgos y proteger los ingresos.
Los contratos inmobiliarios son candidatos ideales para la automatización. Son densos, incongruentes entre propietarios y jurisdicciones y están llenos de pequeñas cláusulas que tienen importantes consecuencias financieras. Estas cláusulas incluyen plazos de renovación, fórmulas de indexación, inclusiones de servicios, obligaciones de los inquilinos y excepciones que nunca se incorporan correctamente a los sistemas posteriores.
La empresa sueca Edsvard Hallbarhet AB reconoció este desafío y creó un sistema para transformar la amplia gama de documentos asociados a las transacciones inmobiliarias y la gestión de propiedades en datos estructurados y verificables por máquina en el momento de la ingesta. Este enfoque significa que los clientes pueden detener la indexación manual de documentos, detectar desajustes en las facturas de manera temprana y presentar cláusulas de riesgo antes de que se conviertan en disputas o pérdida de ingresos. Todo en una interfaz fácil de usar, impulsada por IA.
La empresa de IA construyó una solución sobre IBM Cloud, elegida por sus capacidades híbridas flexibles, y watsonx.data, cuyas capacidades de lakehouse abierto ayudaron a optimizar y simplificar la arquitectura de Edsvard. Este enfoque simplificó el proceso al eliminar la necesidad de mover los datos para su enriquecimiento y procesamiento.
La solución de Edsvard, Contract Intelligence, utiliza la IA para extraer términos clave y datos directamente de los contratos. Luego, este análisis se coteja con otros sistemas de registro, como facturas, libros de contabilidad, declaraciones de energía y notificaciones, para encontrar discrepancias y desencadenar acciones.
Más allá de la conciliación numérica, Contract Intelligence también señala cláusulas que conllevan riesgos que pueden cambiar materialmente la exposición de un contrato incluso cuando las cifras principales parecen precisas. Su solución debe funcionar tanto para despliegues pequeños como grandes. Desde 100 documentos con valores específicos hasta implementaciones a gran escala que abarcan cientos de miles de documentos, como es habitual entre los clientes de la empresa en Estados Unidos.
Técnicamente, la plataforma está diseñada como un sistema de dos niveles. Una capa de origen contiene una variedad de datos no estructurados: archivos PDF, documentos de Word, hojas de cálculo, diapositivas e incluso fotos de dispositivos móviles. El segundo nivel consiste en una capa de IA que ejecuta Contract Intelligence (y una capacidad paralela de Invoice Intelligence) expuesta a través de una API.
La solución funciona como servicio en IBM Cloud y también está diseñada para funcionar en watsonx.data, en otros proveedores de la nube y on premises cuando sea necesario. Ese requisito híbrido surgió en el campo: los clientes más grandes insistían cada vez más en los despliegues on premises o en la nube privada debido a preocupaciones regulatorias y de privacidad. La estrategia “híbrido por diseño” de IBM fue una razón clave por la que atrajo al equipo de Edsvard.
Dentro de la capa de sistemas de IA, el pipeline es deliberadamente sencillo y está orientado a la producción: extracción de texto para documentos digitales nativos; reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para entrada basada en imágenes; preparación de textos; y reconocimiento de entidades nombradas como parte del proceso de normalización antes de la inferencia del modelo.
Dependiendo del paso, se puede asignar un solo componente para ejecutar la tarea, o puede haber varios, de los cuales se selecciona automáticamente el más apropiado. Por ejemplo, el paso de OCR podría utilizar el software de código abierto Tesseract, PaddlePaddle u otro motor de OCR.
El trabajo diferenciado ocurre en el ciclo de modelado y adaptación. Edsvard emplea un sistema de anotación y una estrategia de modelo de lenguaje personalizada: el equipo eligió crear su propio modelo personalizado optimizado para idiomas de destino específicos, como inglés, sueco, español, italiano y varios otros. El trabajo incluyó más entrenamiento de dominio para tipos de contrato y ajustes específicos del cliente impulsados por anotaciones.
Todas estas acciones tienen como objetivo extraer los campos exactos que importan (números de contrato, períodos de validez, área de propiedad, secciones del edificio, alquiler y renovación o tiempo de terminación, por ejemplo).
Edsvard optó por construir su propio modelo para poder optimizar su tamaño, arquitectura y entrenamiento, lo que llevó tanto a un entrenamiento como a una inferencia más rápidos. Esta acción también dio como resultado una menor huella de memoria. El equipo descubrió que este enfoque era más determinista, lo que garantizaba la mejor calidad de datos posible.
Los campos extraídos se ensamblan en un “estado preciso del contrato”, que se conserva en un almacén de series temporales (watsonx.data) y luego se hacen visibles a través de las API y los paneles. Para la inteligencia de contratos, Edsvard finalmente creó un panel personalizado para el resultado: el equipo inicialmente utilizó Elasticsearch Kibana, pero no pudo alcanzar el nivel de usabilidad requerido. Para la inteligencia de facturas, a veces los clientes prefieren que los valores extraídos se devuelvan directamente a sus propios sistemas.
Una decisión arquitectónica clave, relevante tanto para la escalabilidad como para el CTP, es que Contract Intelligence se entregue como un servicio REST y no esté vinculado a ningún portal de documentos.
El sistema fuente Samporten (una oferta de software de seguimiento de proyectos desarrollada por Edsvard) se ajustaba perfectamente a los casos de uso originales de propiedad y construcción. Sin embargo, el nuevo sistema puede integrarse fácilmente con un entorno DMS/CRM/ERP existente y puede, por ejemplo, rastrear SharePoint para procesar documentos donde ya residen.
Watsonx.data es un habilitador clave aquí: permite que la plataforma traiga los datos y los procese en su lugar, minimizando el movimiento de datos y los pipelines personalizados de extracción, transformación y carga (ETL) mientras enriquece los datos donde se encuentran. Este proceso reduce la sobrecarga operativa, la latencia y las posibles fallas.
El impacto empresarial se centra en resultados operativos medibles de los cuales los ingenieros y gerentes de producto tienden a preocuparse: una reducción de más del 90 % en el manejo manual, mejor calidad de datos (menos pérdida de información entre sistemas), capacidad de pronóstico mejorada con modelos de cálculo comunes y mejor estabilidad financiera. A menudo, los clientes de Edsvard también informan de una mayor capacidad para negociar con los bancos.
Desde el punto de vista operativo, la plataforma facilita la ampliación de los flujos de trabajo de documentos, pasando de cientos a miles, y la incorporación de nuevas propiedades mediante el procesamiento de contratos, en lugar de tener que rediseñar los procesos. Para los equipos inmobiliarios, los términos de facturación más precisos y los plazos de renovación más claros también pueden reducir las disputas de los inquilinos y acortar los ciclos de conciliación de facturación.
Al construir sobre IBM Cloud y watsonx.data, y diseñando para el despliegue híbrido desde el principio, Edsvard convirtió un desafío de conciliación de contratos en una plataforma modular de IA de documentos: una que puede desplegarse como servicio, integrarse con sistemas empresariales existentes (incluido SharePoint) y escalarse desde pequeños despliegues de asistentes de IA nórdicos hasta despliegues en múltiples ubicaciones sin reconstruir la capa de ingesta y datos.
De cara al futuro, el equipo planea construir con IBM Power11 para ofrecer una solución on premises de “caja única”, de extremo a extremo. El equipo también está explorando cómo la IA agéntica podría automatizar las acciones posteriores una vez que se entiendan los contratos. El resultado neto es una base que puede expandirse a nuevos tipos de documentos, entornos y flujos de trabajo, manteniendo la superficie de ingeniería estable y la experiencia del usuario centrada en la precisión y la usabilidad.