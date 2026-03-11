La solución funciona como servicio en IBM Cloud y también está diseñada para funcionar en watsonx.data, en otros proveedores de la nube y on premises cuando sea necesario. Ese requisito híbrido surgió en el campo: los clientes más grandes insistían cada vez más en los despliegues on premises o en la nube privada debido a preocupaciones regulatorias y de privacidad. La estrategia “híbrido por diseño” de IBM fue una razón clave por la que atrajo al equipo de Edsvard.

Dentro de la capa de sistemas de IA, el pipeline es deliberadamente sencillo y está orientado a la producción: extracción de texto para documentos digitales nativos; reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para entrada basada en imágenes; preparación de textos; y reconocimiento de entidades nombradas como parte del proceso de normalización antes de la inferencia del modelo.

Dependiendo del paso, se puede asignar un solo componente para ejecutar la tarea, o puede haber varios, de los cuales se selecciona automáticamente el más apropiado. Por ejemplo, el paso de OCR podría utilizar el software de código abierto Tesseract, PaddlePaddle u otro motor de OCR.

El trabajo diferenciado ocurre en el ciclo de modelado y adaptación. Edsvard emplea un sistema de anotación y una estrategia de modelo de lenguaje personalizada: el equipo eligió crear su propio modelo personalizado optimizado para idiomas de destino específicos, como inglés, sueco, español, italiano y varios otros. El trabajo incluyó más entrenamiento de dominio para tipos de contrato y ajustes específicos del cliente impulsados por anotaciones.

Todas estas acciones tienen como objetivo extraer los campos exactos que importan (números de contrato, períodos de validez, área de propiedad, secciones del edificio, alquiler y renovación o tiempo de terminación, por ejemplo).

Edsvard optó por construir su propio modelo para poder optimizar su tamaño, arquitectura y entrenamiento, lo que llevó tanto a un entrenamiento como a una inferencia más rápidos. Esta acción también dio como resultado una menor huella de memoria. El equipo descubrió que este enfoque era más determinista, lo que garantizaba la mejor calidad de datos posible.

Los campos extraídos se ensamblan en un “estado preciso del contrato”, que se conserva en un almacén de series temporales (watsonx.data) y luego se hacen visibles a través de las API y los paneles. Para la inteligencia de contratos, Edsvard finalmente creó un panel personalizado para el resultado: el equipo inicialmente utilizó Elasticsearch Kibana, pero no pudo alcanzar el nivel de usabilidad requerido. Para la inteligencia de facturas, a veces los clientes prefieren que los valores extraídos se devuelvan directamente a sus propios sistemas.