RAG de producción para búsqueda legal: cómo Shorthills AI escaló la recuperación de datos con IBM watsonx.data

Con este objetivo en mente, Shorthills IA, con sede en Nueva Jersey, ha desarrollado una infraestructura de agentes de IA generativa en forma de chatbots optimizados para dominios específicos mediante el uso de RAG y gráficos de conocimiento. Este marco ofrece insights impulsados por IA para la industria legal, donde la relevancia, la integridad y el abastecimiento verificable importan tanto como la velocidad bruta.

Al utilizar Astra DB en IBM watsonx.data como base de datos vectorial y Langflow para acelerar la iteración al crear sistemas RAG, Shorthills obtiene una mejora del 60% en la recuperación y la precisión.

Las soluciones de IBM también ayudan a cuadruplicar la exhaustividad: lo bien que los resultados capturan los detalles y aspectos de la consulta del usuario. También ofrecen una mejora de nueve veces en la diversidad: la capacidad de ofrecer a los usuarios múltiples interpretaciones y ángulos en lugar de una sola línea de razonamiento. Esta característica es crítica para preparar argumentos y refutaciones en flujos de trabajo legales.