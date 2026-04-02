Técnicas y métodos de integración de datos

Los equipos de datos se enfrentan a montañas de datos que podrían competir con el propio Everest. Y escalar estos picos se vuelve cada día más intimidante, ya que el volumen y la complejidad de los datos no muestran signos de desaceleración.

Los datos empresariales actuales provienen de diversas fuentes (como aplicaciones SaaS, dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y sistemas heredados) y se acumulan en un ecosistema de almacenamiento de datos cada vez más extenso. Una gran parte de esta información son datos no estructurados: información cotidiana como correos electrónicos, archivos PDF, imágenes, grabaciones de llamadas y registros de chat.

Sin una visión integral, estos datos están aislados, están obsoletos al llegar y en gran medida están infrautilizados. Sin mencionar que, con un acceso limitado a grandes cantidades de datos de alta calidad, la carrera para poner en marcha la inteligencia artificial (IA) se queda estancada en la línea de salida.

La integración de datos ayuda a superar estos desafíos al combinar, agregar y armonizar los datos almacenados en diferentes fuentes, en diversos formatos y con distintos niveles de calidad. Esta consolidación ofrece información unificada y coherente a los consumidores de datos que se puede utilizar fácilmente con fines de analytics, IA y toma de decisiones.