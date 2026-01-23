Los datos se encuentran en el centro de la empresa moderna. Determinan las estrategias empresariales, influyen en la toma de decisiones y sustentan todo, desde los modelos de precios hasta la automatización. A medida que las organizaciones dependen cada vez más del big data y del análisis en tiempo real para impulsar sus iniciativas de inteligencia artificial (IA), el impacto de la mala calidad de los datos se ha vuelto imposible de ignorar.

Un informe de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV) descubrió que el 43 % de los directores de operaciones identifican los problemas de calidad de los datos como su prioridad de datos más importante.1 Y por una buena razón: más de una cuarta parte de las organizaciones estiman que pierden más de 5 millones de dólares al año debido a la mala calidad de los datos, y el 7 % informa pérdidas de 25 millones de dólares o más.

Sin embargo, la mala calidad de los datos a menudo pasa desapercibida porque su impacto rara vez aparece en el punto de falla. En cambio, aparece en sentido descendente como pérdida de ingresos, ineficiencias, riesgos de incumplimiento y oportunidades perdidas. Ese retraso es lo que hace que la mala calidad de los datos sea especialmente peligrosa. Influye gradualmente en los conjuntos de datos y los sistemas, determinando las decisiones estratégicas mucho antes de que se identifiquen el problema y sus causas principales.

Este efecto insidioso se vuelve aún más importante en el ámbito actual impulsado por IA, particularmente con el auge de la IA generativa. Investigaciones adicionales de IBM IBV muestran que la calidad y la gobernanza de los datos se encuentran entre los principales desafíos que frenan la adopción de la IA. Las preocupaciones sobre la precisión o el sesgo de los datos se clasifican como una barrera principal para escalar las iniciativas de IA, reportadas por casi la mitad (45 %) de los líderes empresariales.

La razón es simple: los sistemas de IA heredan y amplifican los problemas de calidad de los datos. Cuando esos datos son incongruentes, están incompletos, tienen sesgo o están desactualizados, tanto los modelos como los agentes basados en ellos son menos precisos y propensos a propagar problemas a escala. En cambio, las organizaciones con infraestructuras maduras de calidad de datos y gobernanza tienen más probabilidades de llevar los casos de uso de la IA del piloto a la producción, manteniendo el valor a lo largo del tiempo.