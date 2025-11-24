Los datos erróneos son la antítesis de los datos adecuados. Mientras que los datos de alta calidad promueven el crecimiento y la innovación, los datos de mala calidad ralentizan el progreso.

Las organizaciones dependen de los datos para tomar decisiones informadas, obtener insights aplicables en la práctica y realizar pronósticos tanto para las operaciones internas como para las experiencias del cliente. Las decisiones basadas en datos erróneos pueden provocar oportunidades perdidas, ineficiencias operativas y reputaciones dañadas. En industrias como las finanzas o la atención médica, donde los datos ayudan a tomar decisiones de alto riesgo, los datos erróneos pueden tener impactos graves o incluso catastróficos.

Considere un estudio clínico que contiene datos incongruentes de pacientes. Los investigadores tendrían dificultades para comparar los resultados, lo que podría retrasar el desarrollo de posibles tratamientos. En finanzas, los datos inexactos o faltantes pueden generar elevados costos de cumplimiento. Los informes financieros inexactos pueden dar lugar a infracciones de normativas como la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que pueden conllevar multas de hasta 1 millón de dólares y hasta 10 años de prisión.

Los riesgos de datos erróneos escalan en el contexto de la inteligencia artificial. Cuando los modelos de IA o machine learning (ML) se entrenan con datos inexactos, incoherentes o con sesgo, sus resultados reflejan esos errores. Para maximizar las inversiones en IA y ML, las organizaciones deben asegurarse de que sus datos estén preparados para la IA.

Unity Technologies es un ejemplo claro de las consecuencias de los datos erróneos en IA y ML. En 2022, el algoritmo de colocación publicitaria de la empresa de videojuegos ingirió datos erróneos de un gran cliente. El rendimiento del algoritmo se vio tan afectado que tuvieron que volver a desarrollarlo. El incidente contribuyó a una caída del 37 % en las acciones de Unity y a un impacto estimado de 110 millones de dólares en el negocio.

Por otro lado, contar con datos de calidad y precisos puede ser una gran ventaja para las iniciativas de IA. Una investigación del IBM Institute for Business Value encontró que las organizaciones con datos confiables obtuvieron casi el doble de retorno de la inversión de sus capacidades de IA. En resumen: los datos adecuados son una prioridad innegociable para cualquier estrategia basada en IA o en datos.