Dynamiq recurrió a la pila de inteligencia artificial avanzada de IBM, incluido el lakehouse de datos IBM watsonx.data, los modelos fundacionales IBM® Granite y la plataforma IBM® watsonx Orchestrate para potenciar su solución. Construyeron un agente legal impulsado por IA en la plataforma IBM® watsonx para transformar el caos documental en una base de conocimiento estratégico.

En esencia, watsonx.data servía como plataforma unificada para ingerir, organizar y recuperar miles de contratos, informes de cumplimiento y documentos normativos.

Con el objetivo de optimizar el rendimiento y el costo, Dynamiq implementó una estrategia multimodelo, alineando la selección de modelos con las demandas de las tareas. Los modelos de lenguaje pequeño de Granite manejaron tareas rutinarias de cumplimiento, como la coincidencia de plantillas y el formato.

La arquitectura modular de la solución, que incluye API y puntos de integración predefinidos con IBM watsonx Orchestrate, permitió que los insights legales fluyeran hacia sistemas empresariales como las plataformas de CRM y de RR. HH. Dynamiq logró crear una solución adaptada a los profesionales del derecho con la ayuda de las ofertas de IA de IBM, ricas en seguridad y escalables.

