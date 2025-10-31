El agente legal impulsado por IA ayuda a acelerar la toma de decisiones, reducir el trabajo manual y mejorar el cumplimiento
La industria legal está bajo una presión cada vez mayor para seguir el ritmo del crecimiento del negocio, gestionar los crecientes volúmenes de contratos y navegar por regulaciones cada vez más complejas. En muchas organizaciones, se espera que pequeños equipos legales internos revisen miles de documentos, cada uno de los cuales requiere un análisis preciso y oportuno.
Dynamiq, un IBM® Business Partner, reconoció este creciente desafío como una oportunidad. Su cliente necesitaba una solución para procesar grandes volúmenes de datos no estructurados y extraer insights importantes rápidamente. El desafío iba más allá de la automatización básica: se trataba de ofrecer una toma de decisiones más rápida e informada y, al mismo tiempo, reducir la dependencia del costoso control externo.
de 1.5 horas a 45 minutos
de 2 días a 60 minutos
de 20 minutos a 2 minutos
Dynamiq recurrió a la pila de inteligencia artificial avanzada de IBM, incluido el lakehouse de datos IBM watsonx.data, los modelos fundacionales IBM® Granite y la plataforma IBM® watsonx Orchestrate para potenciar su solución. Construyeron un agente legal impulsado por IA en la plataforma IBM® watsonx para transformar el caos documental en una base de conocimiento estratégico.
En esencia, watsonx.data servía como plataforma unificada para ingerir, organizar y recuperar miles de contratos, informes de cumplimiento y documentos normativos.
Con el objetivo de optimizar el rendimiento y el costo, Dynamiq implementó una estrategia multimodelo, alineando la selección de modelos con las demandas de las tareas. Los modelos de lenguaje pequeño de Granite manejaron tareas rutinarias de cumplimiento, como la coincidencia de plantillas y el formato.
La arquitectura modular de la solución, que incluye API y puntos de integración predefinidos con IBM watsonx Orchestrate, permitió que los insights legales fluyeran hacia sistemas empresariales como las plataformas de CRM y de RR. HH. Dynamiq logró crear una solución adaptada a los profesionales del derecho con la ayuda de las ofertas de IA de IBM, ricas en seguridad y escalables.
El agente de IA de Dynamiq transformó las operaciones legales al brindar a los equipos un acceso más rápido al conocimiento crítico, para reducir las tareas repetitivas y permitir una mejor toma de decisiones estratégicas.
Las capacidades clave de la herramienta de IA incluyen:
Ahora, los equipos legales pueden identificar rápidamente la información relevante, señalar el lenguaje que puede desencadenar problemas normativos y detectar desviaciones de las políticas internas. La IA sintetiza insights en todos los documentos para responder consultas legales con rapidez y precisión.
El agente de IA también automatiza los flujos de trabajo: enruta documentos para su aprobación y escala casos complejos para su revisión humana. Este cambio permite a los departamentos legales pasar de una postura reactiva a una proactiva, lo que les ayuda a seguir el ritmo del crecimiento del negocio y, al mismo tiempo, mejorar la precisión y el cumplimiento.
Dynamiq, un IBM Business Partner, es una plataforma empresarial que permite a las organizaciones crear, desplegar y gestionar rápidamente agentes y flujos de trabajo de IA personalizados. Su creador de agentes visuales de código bajo permite a los equipos aprovechar sus datos de forma segura mientras reduce los costos y acelera el tiempo de creación de valor.
