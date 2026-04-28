Las bases de datos vectoriales para RAG redefinen la forma en que los sistemas de machine learning y de IA generativa (IA gen) acceden a la información y la aplican. En lugar de tratar el conocimiento como algo fijo dentro de un modelo, lo tratan como algo que se puede recuperar, evaluar y utilizar dinámicamente en contexto.

Este cambio tiene implicaciones en cuatro áreas clave: conocimiento, recuperación, fundamentos y operaciones.