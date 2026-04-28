Las bases de datos vectoriales para la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) combinan inteligencia artificial (IA) con la búsqueda avanzada, lo que permite que los modelos de lenguaje grande (LLM) recuperen información relevante en tiempo real y generen respuestas más precisas y conscientes del contexto.
Una base de datos vectorial para RAG consta de dos componentes clave: una arquitectura de recuperación (RAG) y una capa de datos (bases de datos vectoriales).
RAG es una arquitectura que conecta un modelo de lenguaje a fuentes de conocimiento externas, lo que le permite recuperar información relevante e incorporar ese contexto en sus respuestas en el momento de la consulta. Este enfoque aborda las limitaciones comunes de los LLM, incluidos los límites de conocimiento, lasalucinaciones y la falta de especificidad de dominio.
Una base de datos vectorial (o vector DB) almacena y recupera datos como representaciones numéricas llamadas incorporaciones vectoriales, las cuales permiten la búsqueda basada en similitud semántica en lugar de coincidencias exactas de palabras clave. Este proceso permite que los sistemas recuperen información basada en el significado, incluso cuando la redacción difiere.
Las mejoras en el rendimiento que ofrece esta tecnología son cuantificables. Cuando Wikimedia Deutschland necesitó hacer accesible a los LLM el grafo de conocimiento de 120 millones de entradas de Wikidata, eligieron DataStax Astra DB en IBM watsonx.data como su base de datos vectorial. El resultado: velocidades de consulta 30 veces más rápidas en comparación con el cálculo vectorial local y una reducción del 90 % en el tiempo de desarrollo, lo que libera al equipo para que se centre en desarrollar en lugar de mantener la infraestructura.
En la mayoría de las implementaciones de RAG, los sistemas de RAG se basan en bases de datos vectoriales o técnicas de indexación vectorial para permitir la búsqueda semántica. Sin embargo, labúsqueda vectorial no es estrictamente necesaria. Las arquitecturas de RAG también pueden incorporar búsqueda por palabras clave, consultas estructuradas o enfoques híbridos según el caso de uso.
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Las bases de datos vectoriales para RAG redefinen la forma en que los sistemas de machine learning y de IA generativa (IA gen) acceden a la información y la aplican. En lugar de tratar el conocimiento como algo fijo dentro de un modelo, lo tratan como algo que se puede recuperar, evaluar y utilizar dinámicamente en contexto.
Este cambio tiene implicaciones en cuatro áreas clave: conocimiento, recuperación, fundamentos y operaciones.
Incluso los modelos más avanzados están limitados por sus datos de entrenamiento. A medida que los datos se vuelven obsoletos o los casos de uso se vuelven más especializados, comienzan a aparecer brechas.
La RAG lo resuelve mediante la dirección de lo que los investigadores a menudo describen como "memoria no paramétrica": conocimiento externo que se puede consultar en tiempo de ejecución en lugar de almacenar en los parámetros del modelo.1
Los sistemas de búsqueda tradicionales suelen basarse en la coincidencia de palabras clave, lo que supone que los usuarios y los datos utilizan el mismo idioma. En la práctica, a menudo no lo hacen. Las bases de datos vectoriales cambian la recuperación de palabras coincidentes a significado coincidente, utilizando la similitud vectorial para comparar qué tan cerca se alinean las representaciones.
Los enfoques de recuperación híbrida utilizados en los sistemas de RAG combinan la recuperación semántica con los métodos de búsqueda tradicionales para mejorar tanto la recuperación como la precisión, particularmente en entornos empresariales donde los datos son heterogéneos y complejos. 2
Los modelos generativos son probabilísticos, lo que significa que generan respuestas plausibles, no hechos verificados. Esto crea un riesgo de alucinaciones.
LA RAG mitiga esto fundamentando las respuestas en los datos recuperados. Los estudios en dominios, como la atención médica y la educación, muestran que combinar la recuperación con la generación mejora la precisión y confiabilidad de los hechos en los sistemas de preguntas y respuestas.3
LA RAG cambia la forma en que se mantienen y escalan los sistemas de IA. En lugar de volver a entrenar los modelos para incorporar nuevos conocimientos, las organizaciones pueden actualizar los datos subyacentes o la lógica de recuperación, lo que permite una iteración más rápida y una mayor adaptabilidad en todos los casos de uso.
Como resultado, la RAG se ha convertido en un patrón arquitectónico dominante en los sistemas de IA modernos, especialmente en entornos empresariales y aplicaciones orientadas al consumidor donde los modelos deben acceder a datos actualizados o externos para generar respuestas precisas.
A nivel general, las bases de datos vectoriales para RAG siguen una secuencia estructurada:
Cada interacción comienza con una consulta del usuario expresada en lenguaje natural. En esta etapa, la entrada existe como tokens,las unidades de texto que procesan los modelos de lenguaje. Los tokens representan cómo se escribe y estructura el lenguaje, pero aún no capturan el significado de una manera que se pueda buscar.
Para que la consulta pueda buscarse, se transforma en una incorporación que proporciona una representación numérica del significado. Una forma de entender esto es a través de la geografía.
Al convertir tokens en incorporaciones, el sistema pasa del lenguaje a un espacio donde el significado se puede comparar matemáticamente (espacio vectorial de alta dimensión).
Una vez que la consulta se representa como una incorporación (o vector de consulta), la base de datos vectorial busca vectores similares. Este proceso se basa en métricas de similitud como la similitud del coseno, que miden qué tan estrechamente se alinean los vectores en el espacio de alta dimensión. Muchos sistemas también incluyen capas de clasificación que priorizan los resultados más relevantes, mejorando la precisión y la coherencia.
El sistema recupera segmentos más pequeños o “fragmentos” de datos asociados con las incorporaciones más similares. Este proceso, elocuentemente conocido como “fragmentación”, dicta la calidad de recuperación en función de cómo se definen los fragmentos. Si son demasiado grandes, la recuperación puede carecer de precisión. Si son demasiado pequeños, pueden perder el contexto.
La información recuperada se inserta en la entrada del modelo, lo que se denomina aumento de la instrucción. La consulta original y el contexto recuperado forman una única secuencia de tokens. El modelo no distingue entre ellos. Simplemente procesa la entrada combinada y genera una respuesta, lo que hace que la estructura de instrucción sea crítica.
Con la instrucción aumentada en su lugar, el modelo genera una respuesta. Esta etapa destaca cómo la RAG difiere de procesos como el ajuste, que modifica los parámetros internos de un modelo, incorporando conocimiento directamente en el modelo. La RAG recupera conocimientos en tiempo de ejecución, dejando el modelo sin cambios. En otras palabras, el ajuste mejora lo que sabe el modelo, mientras que la RAG mejora a lo que el modelo puede acceder.
Los sistemas de bases de datos vectoriales para RAG no son una sola herramienta, sino un conjunto coordinado de componentes que trabajan juntos para estructurar y generar respuestas. Los componentes principales de este proceso incluyen:
La base de conocimientos es la fuente externa de verdad del sistema. Contiene los datos de los que se recuperará el modelo, que pueden incluir documentos, archivos PDF, registros estructurados, tickets de soporte u otro contenido no estructurado.
En entornos empresariales, estos datos a menudo se fragmentan en sistemas y formatos. Por lo tanto, la calidad de la base de conocimientos influye directamente en la calidad de los resultados del sistema.
El modelo de incorporación traduce el lenguaje natural en representaciones vectoriales que captan significado.
Este componente determina cómo se posiciona la información en el espacio semántico, lo que influye en la forma en que se comparan las consultas y los documentos durante la recuperación. Si el modelo de incorporación no logra capturar los matices específicos del dominio, como la terminología técnica o las relaciones contextuales, la calidad de la recuperación se verá afectada.
La base de datos vectorial almacena y indexa las incorporaciones, lo que permite una búsqueda rápida de similitudes en grandes conjuntos de datos. Su función no es solo el almacenamiento, sino el rendimiento de la recuperación. Las técnicas de indexación, como la búsqueda aproximada del vecino más cercano (ANN), permiten al sistema localizar vectores relevantes rápidamente, incluso a escala. Una reciente investigación de IBM demuestra sistemas capaces de manejar decenas a cientos de miles de millones de vectores.
Al mismo tiempo, las bases de datos vectoriales suelen admitir el filtrado de metadatos y la búsqueda híbrida, lo que permite a los sistemas refinar los resultados basándose en criterios adicionales como la fecha, las Categories o la fuente.
El recuperador actúa como interfaz entre la consulta del usuario y la base de datos vectorial. Utiliza un modelo de incrustación para convertir la consulta en una representación vectorial, ejecuta la búsqueda mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK), y devuelve los resultados más relevantes.
Este proceso forma la base de la búsqueda moderna de IA. En sistemas más avanzados, el recuperador también puede incluir lógica de clasificación, mecanismos de filtrado o estrategias de recuperación de varios pasos para mejorar la precisión.
La capa de integración gobierna el sistema, gestionando cómo fluyen los datos entre los componentes y cómo se construyen las instrucciones. Toma los resultados recuperados, los organiza y los inserta en la entrada del modelo de forma estructurada.
La integración es donde entran en juego los marcos de ingeniería rápida y orquestación, para garantizar que el modelo reciba un contexto claro y relevante. Con frecuencia, los sistemas se construyen empleando una combinación de herramientas de código abierto , bibliotecas de Python y plataformas de bases de datos vectoriales como Pinecone o Milvus. Esta coordinación es lo que, en última instancia, permite una búsqueda con IA escalable en aplicaciones de y conjuntos de datos a gran escala.
El generador es el modelo de lenguaje responsable de producir la respuesta final. No recupera información por sí misma. En su lugar, interpreta la instrucción aumentada y genera una respuesta basada en el contexto que se le dio. Esta distinción es importante. La función del generador no es “saber” todo, sino sintetizar y expresar la información proporcionada por el sistema.
Diseñar y desplegar bases de datos vectoriales para RAG implica compromisos entre precisión, rendimiento y complejidad del sistema. Aunque la arquitectura es conceptualmente sencilla, su eficacia depende de lo bien que se adapte cada componente a la tarea en cuestión. Las consideraciones a menudo incluyen:
Los sistemas de RAG dependen de la recuperación como su principal fuente de información. Si el sistema recupera información incompleta o irrelevante, el modelo generará una respuesta errónea. Este desafío a menudo se deriva de la incorporación de la lógica de calidad y clasificación. Las incorporaciones pueden pasar por alto los matices específicos del dominio, mientras que la búsqueda de similitud puede mostrar resultados técnicamente cercanos pero contextualmente incorrectos.
Para solucionar esto, los sistemas modernos incorporan capas de reclasificación, modelos de incorporación específicos de dominio y técnicas de recuperación híbrida que combinan la similitud semántica con el filtrado estructurado.
El rendimiento de la recuperación también depende de cómo se segmenten los datos. Debido a que los documentos se dividen en fragmentos más pequeños antes de su recuperación, las estrategias de fragmentación mal definidas pueden fragmentar el significado o reducir la precisión. A menudo, los equipos tratan la fragmentación como una consideración de diseño, equilibrando la especificidad con el contexto.
Incluso cuando la recuperación es efectiva, el modelo solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez (su ventana de contexto). En consultas complejas, especialmente aquellas que requieren la síntesis de información procedente de múltiples fuentes, esta limitación puede restringir el razonamiento al obligar al sistema a dar prioridad a lo más relevante. Los sistemas rentables tratan el contexto como un recurso escaso, utilizando técnicas como el resumen y la recuperación selectiva para maximizar su valor.
La RAG introduce pasos adicionales en el pipeline de inferencia , incluida la generación de incorporación, la búsqueda de vectores y la construcción de instrucciones. Si bien cada paso agrega valor, también agrega latencia.
En las aplicaciones de IA en tiempo real, incluso los pequeños retrasos pueden afectar la experiencia del usuario. En despliegues a gran escala, pueden crear desafíos en torno al rendimiento y la capacidad de respuesta. Es por eso que los sistemas de producción a menudo dependen de técnicas de indexación optimizadas, como la búsqueda ANN, elalmacenamiento en caché y el procesamiento paralelo para equilibrar la precisión con la complejidad.
Debido a que los sistemas de RAG conectan modelos a fuentes de datos externas, introducen nuevas consideraciones de seguridad en torno al acceso a los datos, la privacidad y el cumplimiento normativo.
A diferencia de los modelos tradicionales, donde el conocimiento está integrado dentro de los parámetros, las aplicaciones de RAG operan con datos en vivo. Esto permite actualizaciones en tiempo real y control de acceso, pero también requiere protecciones, como medidas de seguridad, para garantizar que la información confidencial esté protegida en todo el pipeline.
Las bases de datos vectoriales, en particular, almacenan incorporaciones derivadas de los datos de origen. Aunque no se trate de copias directas, estas representaciones pueden someterse a ingeniería inversa para deducir la información subyacente. Por ello, los sistemas RAG empresariales requieren marcos de gobernanza sólidos, que incluyan cifrado, controles de acceso y auditabilidad.
Las bases de datos vectoriales para RAG son más valiosas en escenarios donde la información es vasta, dinámica y difícil de navegar mediante interfaces tradicionales. Ejemplos:
Las bases de datos vectoriales para RAG potencian tanto los chatbots empresariales como los asistentes de conocimiento internos al recuperar y sintetizar información de grandes fuentes de datos distribuidas en tiempo real. Esto permite a los chatbots ofrecer respuestas de soporte actualizadas, para ayudar a los empleados a consultar documentos internos y flujos de trabajo mediante lenguaje natural sin necesidad de buscar en varios sistemas.
En dominios como las finanzas, la atención médica y el análisis legal, los sistemas de RAG presentan información relevante de múltiples fuentes en contexto, lo que permite a los usuarios hacer preguntas complejas y de varias partes y recibir respuestas sintetizadas. El resultado es una mayor velocidad y precisión en la toma de decisiones.
Las bases de datos vectoriales para RAG mejoran los motores de recomendación al permitir la similitud semántica entre las preferencias y el contenido del usuario. Estos sistemas pueden generar explicaciones junto con recomendaciones, mostrando resultados basados no solo en el comportamiento pasado, sino también en características compartidas, comentarios o patrones de uso recuperados de los datos subyacentes.
Las bases de datos vectoriales para RAG están evolucionando rápidamente a medida que las organizaciones pasan de implementaciones experimentales a sistemas a escala de producción. La investigación y el desarrollo de la industria apuntan a varias tendencias emergentes, que incluyen:
Los primeros sistemas de RAG seguían pipelines fijos: recuperar, aumentar, generar. Los sistemas emergentes están introduciendo un comportamiento más dinámico.
La recuperación agéntica permite a los modelos decidir qué, cuándo y cómo recuperar información. En lugar de un único paso de recuperación, los sistemas pueden realizar múltiples acciones de recuperación, refinar las consultas o solicitar contexto adicional durante la generación.
Las investigaciones recientes sobre los agentes de IA sugieren que este enfoque puede mejorar el rendimiento en tareas complejas de varios pasos, especialmente aquellas que requieren razonamiento iterativo o exploración.⁴
Si bien la búsqueda vectorial sigue siendo fundamental, se combina cada vez más con la búsqueda por palabras clave, el filtrado de metadatos y, en algunos casos, la recuperación basada en gráficos (GraphRAG). Esta coordinación permite que los sistemas capturen tanto el significado semántico como las relaciones estructuradas, mejorando la precisión y la recuperación en entornos complejos.
Los sistemas de RAG están evolucionando hacia pipelines en tiempo real que ingieren y actualizan información continuamente. Esto reduce la brecha entre la creación de datos y la disponibilidad, lo que permite que los sistemas respondan a los cambios a medida que ocurren.
En entornos como los mercados financieros o la supervisión operativa, esta capacidad se está volviendo esencial. Los avances en la transmisión de datos y la indexación incremental están permitiendo que las bases de datos vectoriales actualicen las incorporaciones sin un reprocesamiento completo.
RAG se está expandiendo más allá del texto para incorporar imágenes, audio y datos estructurados, lo que permite que los modelos recuperen y razonen en múltiples modalidades.
Al mismo tiempo, la investigación en RAG basada en razonamiento está mejorando la forma en que los modelos sintetizan la información recuperada, pasando de la simple recuperación a flujos de trabajo de razonamiento más estructurados y de varios pasos.
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1 “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” ACM, 2020
2 “Hybrid Dense-Sparse Retrieval for High-Recall Information Retrieval,” ResearchGate, 2026
3 “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,” arXiv, 2023
4 “Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG,” arXiv, 2025